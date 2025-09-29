Algeciras acogerá este sábado la décima edición de su Media Maratón urbana

La Media Maratón Ciudad de Algeciras cumplirá su décima edición este próximo sábado, 4 de octubre, con la celebración de una carrera de 21 kilómetros que recorrerá buena parte de la ciudad en un recorrido con salida y meta al estadio de atletismo Enrique Talavera.

La cita, organizada por el Ayuntamiento de Algeciras en colaboración con el Club de Atletismo Bahía de Algeciras, se ha consolidado como una de las grandes citas deportivas del calendario local. En esta edición, la principal novedad será su celebración en horario de tarde, a partir de las 19:00 horas, con el objetivo de favorecer la participación de corredores y mejorar la experiencia tanto de atletas como de espectadores.

El recorrido urbano de 21 kilómetros atravesará las principales calles y enclaves emblemáticos de la ciudad, con salida desde las pistas de atletismo Enrique Talavera. Las últimas inscripciones pueden formalizarse a través de la web municipal o en la plataforma Gesconchip, estando el plazo abierto hasta este miércoles 2 de octubre a las 20:00 horas.

El recorrido es el siguiente: SALIDA-Estadio Enrique Talavera 1 Vuelta–Paseo de la Cornisa hacia el Cementerio-Incorporación a Carretera El Rinconcillo por delante de Cámara de Comercio-Giro frente a Colegio Mediterráneo-Avenida de Italia hasta intersección con Avda. Alemania vuelta a Carretera El Rinconcillo en dirección a Avenida Juan Pérez Arriete-Rotonda Ave María- Avenida Virgen del Carmen, dirección Málaga- Giro en paso de peatones, antes de Torre del Milenio- dirección Cádiz hacia Avenida Virgen del Carmen- Rotonda Ave María, seguimos Paseo Marítimo-1er. Avituallamiento Km.5 Avenida Virgen del Carmen, junto a Emalgesa-Rotonda Varadero- Avenida Carlos Cano. Vuelta en Rotonda Avenida 28 de Febrero- dirección a Avenida Carlos Cano-Avenida Virgen del Carmen-2º Avituallamiento km.10.-Rotonda Varadero continua Avda. Virgen del Carmen hasta Rotonda Ave María.-Entrada a Paseo de la Rivera, continua frente antigua Lonja via de servicio e incorporación a puente Acceso Norte. Salida a Carretera el Rinconcillo..- 3er. Avituallamiento Km.16 -Rotonda costa Rinconcillo Playa, vuelta a Carretera el Rinconcillo.-.-Rotonda Bp.-Juan Perez Arriete.-Rotonda ave María, Vuelta a Carretera Rinconcillo, Via de Servicio Estadio, Paseo de La Cornisa.-entrada a Enrique Talavera, una vuelta y META.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha presidido este lunes la presentación oficial de la décima edición de la Media Maratón Ciudad de Algeciras en un acto en el que han participado también el teniente de alcalde delegado de Deportes, Jorge Juliá; la teniente de alcalde delegada de Hacienda, María Solanes; el técnico del área de Atletismo de la delegación de Deportes, Francisco Medina; y David Ribao, en representación de la firma patrocinadora Cupra Turial como patrocinador oficial.

El primer edil ha destacado el esfuerzo de los distintos servicios municipales y entidades que contribuyen al desarrollo de la cita: Delegación de Deportes, Seguridad Ciudadana, Policía Local, Protección Civil y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, así como al de los voluntarios, además de los patrocinadores como Evos, Carrefour Las Palomas, Farmacia Bahía del Rosario y la Universidad de Cádiz.

Todos los corredores inscritos recibirán una bolsa del corredor que incluirá una camiseta y un chaleco técnico deportivo, así como una medalla conmemorativa personalizada con el tiempo realizado en la prueba. Además, se entregarán premios populares distribuidos entre las distintas posiciones de la clasificación general absoluta.