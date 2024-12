La suerte roza al Campo de Gibraltar: estos son todos los premios de la Lotería de Navidad que han caído en este 2024

Algeciras/Habrá que esperar al sorteo del Niño. La suerte ha vuelto a ser esquiva para el Campo de Gibraltar en la Lotería de Navidad de este 2024. El sorteo apenas ha dejado cuatro décimos premiados entre los grandes números que se han cantado este domingo en el Teatro Real de Madrid. Los cuatro décimos, dos del tercer premio (11.840) y un décimo de cada uno de los cuartos premios (77.768 y 48.020), emitidos todos por el terminal automático de ventas en Algeciras, Los Barrios, Tarifa y Guadiaro (San Roque), apenas suman 140.000 euros en premios tras una mañana en la que solo se ha dejado ver una de las agraciadas, la trabajadora de un restaurante de Los Barrios premiada con 20.000 euros.

11.380: Tercer premio

El tercer premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad se ha repartido en prácticamente toda España. Cantado a las 9:50, del 11.840 se han vendido dos décimos en el Campo de Gibraltar premiados cada uno con 50.000 euros. En Algeciras se despachó un décimo en la administración de loterías Doña Isabelita, en la barriada de El Saladillo, y el otro en Guadiaro, en la administración número 2, en la calle Carretera.

A Gema Codert apenas le había dado tiempo a abrir la puerta del despacho de loterías de Doña Isabelita mientras que en Madrid se cantaba el tercer premio. "Me he puesto muy nerviosa. He reído y llorado. Estoy muy agradecida a mis clientes", ha explicado la empleada de la administración. Doña Isabelita lleva abierta al público 14 años, si bien esta ha sido la primera vez que la ventanilla despacha uno de los grandes premios del Sorteo de Navidad, el más esperado del año.

Alegría en El Saladillo por el tercer premio de la Lotería de Navidad: "Es un barrio en el que el dinero hace mucha falta" / Erasmo Fenoy

"En el barrio hace mucha falta el dinero. Es un barrio de gente trabajadora. Ahora, aquí estamos ya dispuestos para despachar los décimos de El Niño", ha comentado la lotera. Al tratarse de un único décimo, a media mañana no había pasado aún el agraciado.

En Guadiaro, el 11.840, ha dejado los otros 50.000 euros del tercer premio. Y, por cercanía númerica y casualidad, un pellizquito nada despreciable en la cercana población de San Martín del Tesorillo gracias a su código postal.

Así lo ha explicado a Europa Sur Luis Pérez, responsable de la administración de loterías de la que salió un décimo de máquina del 11.840. "Ni idea de a quién le puede haber tocado. Estoy abierto porque sigo con mucho interés el sorteo, pero al ser domingo no está pasando casi nadie", ha explicado. Pérez regenta el despacho de loterías desde 2003 y antes, desde 1987, lo hizo su hermano. Ya en 2016 Luis Pérez vendió un décimo de un quinto premio (6.000 euros).

Luis Pérez, lotero de Guadiaro que ha vendido un décimo del tercer premio. / M. G.

Pero, curiosidades del sorteo, el tercer premio también ha dejado un pellizco en San Martín del Tesorillo ya que esta administración ha vendido en formato físico 190 décimos del 11.340, el código postal de la localidad y que muchos vecinos compran por costumbre e incluso lo juega el equipo local de fútbol. Se trata de un número premiado con 120 euros por cada décimo, por lo que de la ventanilla sanroqueña han salido 22.800 euros en premios por esta casualidad.

"Es un número que juega bastante gente en Tesorillo, aunque con 120 euros tampoco es que se vea a la gente por la calle o llenando la plaza. Pero ese pellizquito va a dar para recuperar lo jugado o al menos para una buena cena", ha reconocido el alcalde de Tesorillo, Jesús Fernández Rey.

77.768: Cuarto premio

La suerte ha sonreído este domingo a una trabajadora del Mesón Restaurante Bodeguita la Ibérica, en Los Barrios, apenas a cinco minutos a pie de la administración de loterías El búho de la suerte, situado el Paseo, que vendió un décimo del número 77.768, agraciado con 20.000 euros de un cuarto premio de la Lotería de Navidad.

Aunque la administración de loterías estaba cerrada poco después de que los niños de San Ildefonso sacaran y cantaran la bola premiada, pronto se corrió la voz de que la afortunada era Carmen Tapia, cocinera de la Bodeguita, adonde se dirigía para comenzar su jornada laboral cuando su hija la llamó para comunicarle que le había tocado el premio.

Una trabajadora de la Bodeguita de Los Barrios, agraciada con el cuarto premio de la Lotería de Navidad / Erasmo Fenoy

“Estoy muy contenta. 20.000 euros no dan para quitarme de trabajar, pero tampoco podemos dejar tirados a los clientes”, dijo mientras interrumpía su trabajo. Carmen lleva tiempo en La Bodeguita, aunque es muy conocida en Los Barrios por haber sido dueña del bar Limonay, en La Viñuela, cerrado desde hace unos años.

“Es un pellizquito que viene muy bien. Cuando terminemos el trabajo abriremos el champán para celebrarlo. Tengo dos hijos, de 18 y 19 años, que piden y muchas veces no se puede llegar a tanto, y una vivienda pequeñita. El dinero da para arreglar muchas cosas y algún caprichito”, cuenta antes de volver a la cocina del restaurante.

El 77.768 fue el primer cuarto premio de la mañana, salió a las 9:58 y se vendió en su mayoría en Madrid, con más de 50 series, y Guía de Isora (Tenerife) y Benidorm (Alicante), entre otras localidades.

48.020: Cuarto premio

El segundo cuarto premio ha caído en Tarifa. El número 48.020 ha sido vendido con un décimo en la administración de loterías número 1, situada en el número 20 de la calle Sancho IV El Bravo. La cantidad de este premio es de 200.000 euros la serie, o lo que es lo mismo, 20.000 euros para la persona agraciada que compró el décimo.

La administración de Tarifa, cerrada. / Vanessa Pérez

Este segundo cuarto premio ha salido a las 11:15 y se ha vendido la mayoría en Madrid, con más de 161 series, y billetes sueltos en distintas localidades de todo el país. La administración de Tarifa permanecía cerrada al mediodía.