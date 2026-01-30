Ruiz Boix regresará a la Alcaldía de San Roque desde la distancia para seguir junto a su hija: "Aprendemos de esta tragedia día a día"

"Estamos aprendiendo de esta tragedia día a día, hora a hora, con un dolor inmenso para afrontar un futuro distinto". Así ha hablado este viernes, con la emoción a flor de piel y un nudo en la garganta, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, quien ha anunciado su regreso a la Alcaldía a partir del lunes 2 de febrero, pero ahora desde la distancia, desde un hospital de Sevilla, donde su hija Irene Ruiz Domínguez lucha desde hace 35 días por recuperarse de las graves heridas que sufrió al ser atropellada en la madrugada del 26 al 27 de diciembre del año pasado año.

Ruiz Boix ha comparecido, después de más de 20 años de trayectoria política, por primera vez en una rueda de prensa a través de internet. Con la voz entrecortada, el regidor ha explicado que antes del accidente puso en demasiadas ocasiones su trabajo como alcalde por encima de sus compromisos familiares. Esto va a dejar de ser así. "Muchas veces confundí el orden adecuado de las cosas", ha dicho. De modo que ahora se dedicará "veinticuatro horas al día" a estar al lado de su hija, "pendiente de su evolución" y de las necesidades también de su familia, y después cumplirá con sus deberes como alcalde, diputado del Congreso y secretario general del PSOE gaditano. Es decir, como siempre, pero ahora estrictamente en ese orden. Ruiz Boix contará con el apoyo de profesionales de Salud Mental –de momento, psicólogos– y "quizás más adelante, psiquiatras", para sobrellevar la situación.

Para ello contará con el respaldo de María Collado y Óscar Ledesma, que se alternarán según las circunstancias como alcaldes accidentales para aquellas tareas presenciales (firmas de decretos, expedientes, etcétera), que permitan continuar funcionando al Ayuntamiento. "Es una difícil situación que estoy seguro de que muchos vecinos y vecinas comprenderán y otros debatirán", ha manifestado. Se trata, ha detallado, de un "etapa distinta frente a una situación de alta gravedad y mucha complejidad" en la que el regidor afirma que deberá "buscar espacios de lucidez" para conseguir concentrarse y que requerirá "el apoyo de todo el gobierno de San Roque y de las vecinas y vecinos". "Es una situación muy grave y muy compleja que genera escenarios que no sabemos cómo vamos a afrontar", ha apostillado.

"Sé que muchos están rezando", ha subrayado el alcalde, que afirma que no deja de recibir estampas de imágenes religiosas de la Semana Santa de San Roque y de otros puntos del Campo de Gibraltar y del resto de la provincia. "Esto me ha ensañado toda la gente que hay pendiente de mi familia", ha recalcado Ruiz Boix, que sólo tiene para estas personas "gratitud con mayúsculas". "Sentimos el apoyo inmenso que nos impulsa a continuar por parte de la familia y de un ejército de amigos que nos llaman, nos escriben y nos visitan, primero cuando estábamos en La Línea y después en Sevilla frente a esta dura y difícil situación. Para Irene, para su madre, para mí y para toda la familia han sido los peores 35 días de nuestras vidas", ha resumido. "Nadie está preparado para esto", ha añadido, "Están siendo semanas terribles, con momentos muy críticos", ha subrayado antes de disculparse por no ofrecer detalles del estado de su salud actual de su hija.

Ruiz Boix ha hecho referencia expresa a sus hermanos, a su madre y a su hijo Rubén: "Nos acompañan todos los días y nos ayudan a afrontar los próximos retos de un futuro que será distinto".

El alcalde ha comenzado la rueda de prensa mostrando su solidaridad con los vecinos y vecinas de las distintas poblaciones del margen izquierdo del Guadarranque que tuvieron que ser desalojados de sus casas durante las últimas borrascas. También mostró su gratitud a todas las fuerzas de seguridad y vecinos que trabajaron para ayudar a los afectados por el temporal y la riada en los peores momentos ("la Guardia Civil, siempre al frente de cualquier emergencia"), así como a todos los funcionarios municipales de las distintas delegaciones, con especial mención para la Policía Local.

Además, ha agradecido el trabajo de la Junta de Andalucía y en especial de Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, por estar "al pie del cañón", presente en San Roque, para reaccionar ante las dificultades que planteó la última tempestad.