Ruiz Boix asegura que el acuerdo sobre Gibraltar estará ratificado antes de final de año

El secretario general del PSOE de Cádiz, alcalde de San Roque y presidente de la comisión de Exteriores en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, ha insistido este jueves en que el acuerdo sobre Gibraltar tras el Brexit estará "ratificado antes de que finalice el año”. El dirigente socialista ha valorado como "un paso más" la reunión mantenida el miércoles entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, de la que apenas trascendieron felicitaciones mutuas por el pacto político, sin nuevos detalles sobre el futuro tratado en aspectos como fiscalidad o medio ambiente.

Ruiz Boix ha dicho compartir con Sánchez “el papel jugado por Starmer para desatascar los flecos del acuerdo”. "Celebro que ambos mandatarios hayan mostrado su apuesta decidida por dar un nuevo impulso a la relación bilateral una vez cerrado el pacto sobre Gibraltar. Hay que seguir afianzando esas relaciones y más ahora, en un mundo cambiante, en el que Reino Unido y España van a ser aliados, socios en la defensa, en la seguridad, en la materia logística, hay otros sectores en los que poder seguir creciendo y por tanto, que nuestra economía siga mejorando y también que se siga generando empleo para la provincia de Cádiz”, ha subrayado, en relación al acuerdo estratégico firmado por los dos estados en Londres y que no tiene referencias expresas a Gibraltar.

“Seguimos esperando que el PP mueva ficha en Bruselas, que esta negociación tenga el apoyo de todos los grupos políticos en la Eurocámara, y la realidad es que hay una gran incógnita sobre qué hará el Partido Popular Europeo, que tendrá la influencia del Partido Popular de Feijóo, oculto en su respuesta ante este gran acuerdo que está siendo ultimado y estará listo en octubre”, ha asegurado.

El dirigente socialista ha instado al PP a que aclare si va a seguir "las tesis más duras de su partido" o si facilitarán que el texto reciba “si no una unanimidad, al menos una gran mayoría de respaldo” en el Europarlamento. Ruiz Boix ha exigido a representantes del PP en la comarca como el alcalde de Algeciras y senador, José Ignacio Landaluce, que traslade a su partido la del acuerdo.

Para el líder del PSOE de Cádiz, “el Partido Popular siempre ha tratado de poner trabas, de poner obstáculos en las relaciones entre el Campo de Gibraltar y Gibraltar. Siguen todavía sin digerir un acuerdo, el del pasado mes de junio, que traerá beneficios, una zona de prosperidad compartida para la comarca del Campo de Gibraltar y para la ciudad de Gibraltar. El PP tiene aún una digestión dolorosa de un acuerdo que será histórico, que supondrá el desmantelar la Verja y estoy convencido de que no van a querer aplaudir en ningún momento un acuerdo liderado por el presidente del gobierno Pedro Sánchez, que será beneficioso para la economía del Campo de Gibraltar, para la generación de más empleo y sobre todo para consolidar unas relaciones que son de carácter vecinal, de carácter social, y que el Partido Popular ya conoce que son bastante constructivas”, ha indicado.

Ruiz Boix ha aventurado que la caída de la Verja en 2026 "el último muro de la Europa continental" será una página en la historia "que escribirá Pedro Sánchez le pese a quien le pese” frente a la postura del PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, "sumido en el inmovilismo, la nostalgia y los lamentos”.