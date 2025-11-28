Renfe amplía las conexiones en Extremadura en vísperas de las elecciones mientras Algeciras espera el segundo tren diario a Madrid

La compañía ferroviaria estatal Renfe refuerza las conexiones por tren en Extremadura en vísperas de las elecciones en la comunidad autónoma con trenes de la serie 730, los mismos que demanda el Campo de Gibraltar para obtener una segunda frecuencia diaria de enlace con Madrid.

A partir del 1 de diciembre, a días de los comicios del día 21, Extremadura contará con trenes de altas prestaciones para operar servicios de Media Distancia. Renfe incorporará cuatro nuevas frecuencias Avant (dos por sentido) que unirán Badajoz y Cáceres en 46 minutos, un tiempo que sitúa al tren por delante de la carretera "y transforma la movilidad diaria en la región".

Para ello se emplearán materiales ferroviarios de la serie 730 (trenes eléctricos de altas prestaciones retirados de Galicia). Son los mismos trenes con los que Renfe opera la única frecuencia (ida y vuelta) del servicio Alvia que conecta el Campo de Gibraltar con Madrid.

"Esta expansión forma parte del plan por etapas con el que Renfe está transformando su red Avant en toda España, una reordenación que continuará en otros corredores en los próximos meses. Los horarios de estos trenes, compaginados con los de la tercera frecuencia Alvia que se implantó hace unos meses en Extremadura, facilitarán la movilidad interior, creando un corredor más ágil, coherente y competitivo", según la operadora ferroviaria.

El Campo de Gibraltar solo dispone de un tren Alvia por sentido al día desde 2020, cuando el estado de alarma y las restricciones de movilidad llevaron a Renfe a suspender el segundo trayecto diario. Con la restitución de los servicios, Renfe no ha retomado esta conexión con la comarca y, en su lugar, ofrece tres trayectos mixtos con mayor duración del viaje y la incomodidad de un transbordo en Antequera cuyos tiempos de espera oscilan entre los 25 minutos y una hora y 48 minutos (en cuyo caso el tayecto dura casi 8 horas).

Estos servicios mixtos se cubren entre Algeciras y Antequera con trenes de Media Distancia mucho más incómodos, ruidosos, antiguos y con prestaciones y confort mínimos para los pasajeros que aportan a cambio un trayecto de tres horas para cubrir 174 kilómetros.