El Puerto de Algeciras pierde su principal escáner detector de drogas y armas tras desplomarse sobre él una carpa

El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) se ha quedado en el Puerto de Algeciras sin uno de sus principales instrumentos en la lucha contra el tráfico de armas y drogas: su escáner de contenedores. La noche del pasado 4 de febrero, la carpa destinada a protegerlo de las inclemencias en las instalaciones localizadas en Isla Verde se vino abajo a causa del fuerte temporal y se precipitó sobre el aparato. El accidente destrozó por completo la cabina del camión que transporta el escáner, dotada de elementos de alta tecnología para analizar las imágenes captadas.

El camión, con la carpa caída, en la mañana del pasado día 5. / E. S.

Las imágenes que acompañan esta información muestran la carpa desplomada sobre el vehículo, aunque, a primera vista y por fortuna, no parece que el impacto haya dañado de forma grave ninguna parte del escáner. Este fue adquirido por Puertos del Estado a la compañía Smiths hace unas dos décadas, en el marco de un acuerdo entre España y EEUU para el control de las mercancías. La llamada Iniciativa de Seguridad del Contenedor (Container Security Initiative, CSI) dio comienzo en 2002 tras los atentados contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre del año anterior, con el objetivo de evitar que grupos terroristas utilicen contenedores marítimos para el transporte de armas. En España, también fueron incorporados al proyecto los puertos de Valencia y Barcelona, que cuentan con aparatos similares.

El escáner está dotado de un brazo articulado en forma de U invertida que examina a baja velocidad los contenedores, recorriéndolos de un extremo a otro

El escáner de contenedores reposa sobre la plataforma de un camión de gran tonelaje y está dotado de un brazo articulado en forma de U invertida que examina a baja velocidad los contenedores, recorriéndolos de un extremo a otro. Los datos recogidos, a modo de una radiografía tridimensional, se analizan en la cabina del camión por los especialistas de Aduanas.

Desde el accidente, los agentes destinados en los muelles algecireños –los más importantes de España y los cuartos de Europa por tráfico de mercancías y pasajeros– trabajan como si tuviesen un brazo atado a la espalda, echando mano a partes iguales de su experiencia y de su instinto profesional, según los testimonios recogidos por esta redacción. Sin fecha para que el escáner de contenedores vuelva a estar operativo, los funcionarios se afanan en sacar el máximo rendimiento a otros aparatos con los que cuentan en el Puerto de Algeciras, de menores dimensiones y destinados a otros quehaceres, como la inspección de vehículos –en el caso de la Medusa, a bordo de una furgoneta y oculta a la vista– o de pequeños bultos, para lo que se emplean las paqueteras, habituales por ejemplo en los aeropuertos y estaciones de tren.

“Hoy, por fin, hemos podido despachar varios contenedores de bananas y piñas que habían llegado al muelle desde Sudamérica la semana pasada”, relata un transitario

El camión afectado por la caída de la carpa estaba al límite de su tiempo de servicio tras dos décadas operando en los muelles algecireños, donde ha dejado muestras de su eficacia en la detección de importantes alijos de droga y en la investigación del tráfico ilícito de armas.

Con el principal escáner fuera de juego en Algeciras, además de alterarse los controles de seguridad en los muelles, se ve afectado en paralelo el tránsito de mercancías al ralentizarse los procedimientos de inspección. Fuentes del sector de los transitarios consultados por esta redacción así lo reafirman. “Es cierto que en Algeciras y en otros puertos españoles llevamos mucho tiempo con problemas graves a la hora de que la mercancía, especialmente los productos perecederos, salga del recinto portuario rumbo a su destino por falta de medios en Aduanas y la Guardia Civil, pero en las últimas semanas hemos visto cómo se ha agravado esta situación”, relataba este jueves un empresario. Como muestra, un botón: “Hoy, por fin, hemos podido despachar varios contenedores de bananas y piñas que habían llegado al muelle desde Sudamérica la semana pasada”.

El camión aparcado, con su cabina cubierta por una lona impemeable blanca. / E. S.

Fuentes del Puerto de Algeciras subrayan la excepcional fuerza del temporal que azotó Algeciras el día 4. El escáner ahora averiado se venía guardando hasta hace unos meses en el interior un tinglado portuario que está siendo ahora derribado para ampliar la zona logística reservada a los camiones con destino a Marruecos o procedentes de este país en el marco del denominado Proyecto Hércules, subrayan las fuentes. Este plan tiene como meta mejorar las infraestructuras y dar respuesta a la creciente actividad entre la dársena algecireña y la de Tánger-Med.