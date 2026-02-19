El Puerto de Algeciras redujo su actividad un 14% en enero, con 7 millones de toneladas, afectado por el tren de borrascas

Camiones en el Puerto de Algeciras durante el paso de una de las borrascas de enero, junto a APM Terminals

El tren de borrascas que atravesó Andalucía durante las primeras semanas del año condicionó de forma notable el arranque de 2026 en el Puerto de Algeciras. La dársena cerró enero con 7,07 millones de toneladas movidas, un 14% menos que en el mismo mes del ejercicio anterior.

La mala climatología impactó especialmente en las terminales de contenedores, que registraron paradas puntuales o una operativa muy restringida en la recta final del mes. Estas limitaciones alteraron el ritmo habitual del tráfico marítimo y se tradujeron en una caída del 8% en las escalas de portacontenedores respecto a enero de 2025.

En cuanto a los contenedores, el movimiento alcanzó los 339.188 teus, un 5% menos, mientras que la mercancía contenerizada descendió hasta 3,6 millones de toneladas, lo que supone una bajada del 15,2%. Las importaciones sumaron 22.907 unidades (-10,6%) y las exportaciones 18.802 (-18,9%), reflejando también el impacto del temporal en los flujos comerciales.

La caída fue transversal al conjunto de tráficos. Los graneles líquidos totalizaron 1,8 millones de toneladas, con un retroceso del 17%; los sólidos se quedaron en 11.937 toneladas (-26%); y la mercancía general alcanzó los 4,6 millones de toneladas, un 14% menos. El suministro de combustible a buques (bunkering) también acusó el contexto, con 227.914 toneladas suministradas, un 6% por debajo del año anterior.

El tráfico rodado, uno de los segmentos con mayor peso creciente en la dársena algecireña, se vio particularmente afectado por las cancelaciones en el Estrecho de Gibraltar. Las rotaciones de ferris disminuyeron un 15%, lo que redujo el paso de camiones a 40.825 unidades, un 10% menos interanual. El descenso también se dejó sentir en pasajeros, con 384.350 (-4%), y en vehículos, con 89.935 (-3%). Durante enero, la línea Algeciras–Tánger Med permaneció suspendida cuatro días completos y parcialmente un quinto; la conexión Algeciras–Ceuta estuvo interrumpida dos jornadas completas; y la ruta Tarifa–Tánger Ciudad acumuló cinco días de cancelación total y cuatro parciales.

La actividad pesquera tampoco escapó a las consecuencias del temporal. Con la flota amarrada aproximadamente un tercio del mes, las descargas de pesca fresca se limitaron a 66 toneladas, lo que representa un descenso del 37% respecto al mismo periodo del año anterior.

Afección en otros puertos

Dado que Andalucía fue la comunidad con una mayor afección por el tren de borrascas que azotó España entre finales de enero y principios de febrero, el Puerto de Algeciras es uno de los que más vio repercutidos sus tráficos.

El Puerto de Valencia, segundo de España por mercancías, redujo sus tráficos un 7,7% en enero, quedándose en 5,7 millones de toneladas. La dársena valenciana, que da gran protagonismo al tráfico de contenedores, aumentó los de importación un 7,7%, pero redujo un 8,6% los de exportación. Además, los descensos de los productos siderometalúrgicos (-29,59%) y de los abonos (-41,4%) marcaron el mes.

Por su parte, Barcelona sacó partido de la afección del temporal en Algeciras y Valencia y mejoró su registro de enero con 5,45 millones de toneladas, un 13,5% más que el inicio de 2025. Este dato viene impulsado por una mejora en el movimiento de contenedores, con 304.703 teus (+4,3%) y de graneles líquidos, con 1,33 millones de toneladas (+87,5%).