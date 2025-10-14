PP y Vox rechazan el acuerdo sobre Gibraltar y acusan al Gobierno de perder la oportunidad de reclamar para España su soberanía

Los grupos parlamentarios de PP y Vox rechazan el acuerdo sobre Gibraltar entre la UE y Reino Unido, cuya redacción en forma de tratado internacional se está ultimando, por considerar que el Gobierno de España ha hurtado información al Congreso y a los alcaldes del Campo de Gibraltar sobre el contenido del mismo y ha perdido, además, la oportunidad "histórica" de reclamar la soberanía de la colonia.

La posición de ambos partidos se ha expuesto este martes en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, en la que los partidos de izquierda han rechazado con mayoría una propuesta de la formación de ultraderecha en la que esta criticaba la posición del Ejecutivo y del ministro del ramo, José Manuel Albares, en particular.

Carlos Flores, portavoz de Vox, durante el debate. / E.S.

El portavoz de Vox en la comisión, Carlos Flores, puso en solfa “el modo en el que dicho acuerdo ha sido discutido y, en particular, la decisión de incorporar al proceso negociador al llamado ministro principal de Gibraltar [Fabián Picardo], mientras las cámaras legislativas españolas eran mantenidas en la más absoluta ignorancia acerca del ritmo y del rumbo de las negociaciones”.

Flores acusó de “indolencia” al titular de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación porque “durante meses no ha estimado oportuno dar cuenta de un acuerdo de semejante trascendencia ante el Parlamento español” e instó al Gobierno de España “a exigir al Reino Unido la recuperación de la soberanía española sobre el Peñón de Gibraltar, al amparo de lo dispuesto por el Derecho Internacional sobre esta cuestión”.

La propuesta de Vox incluía la elaboración de “un plan de reindustrialización para la comarca del Campo de Gibraltar al objeto de mejorar la calidad de vida de los españoles y paliar los problemas que adolece la citada demarcación”, la lucha contra el blanqueo de capitales, el contrabando “y resto de ilícitos que se originan en la colonia y que afectan a España”, recuperar el control de las aguas españolas, “ejerciendo nuestra soberanía y terminando con el acoso de los buques de la colonia sobre los pescadores españoles” y detener los rellenos en la costa sobre “las aguas territoriales españolas y con menoscabo del equilibrio ecológico de la zona”.

“No se sabe absolutamente nada”

El portavoz del PP, Carlos Floriano, coincidió en la acusación de falta de información sobre el contenido del acuerdo y atribuyó ese hecho a que el Gobierno tiene “algo que ocultar”. “No se sabe absolutamente nada”, enfatizó. La llamada prosperidad compartida “no existirá si no se dan las mismas condiciones” a nivel normativo en Gibraltar y en España, subrayó el diputado popular, quien aseveró que España “pierde una oportunidad histórica, de oro, para recuperar la soberanía” de la colonia.

En representación del Grupo Socialista, Juan Carlos Ruiz Boix, ha indicado que, tras el referéndum del Brexit de 2016 y cuando gobernaba el PP, este no puso sobre la mesa la recuperación de la soberanía del Peñón. Es más, recordó que tanto el rey Felipe VI como el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, defendieron el pasado 24 de septiembre ante la ONU que el acuerdo sobre Gibraltar no hace que España renuncie a su posición "sobre la soberanía y jurisdicción del territorio".

El también alcalde de San Roque acusó a Vox de tener como único argumento “el debate de la bandera” y mantuvo que tanto los alcaldes como los agentes sociales del Campo de Gibraltar han tenido información sobre los avances en torno al acuerdo y que lo conseguido coincide con sus demandas.

Ruiz Boix enumeró en ese sentido los compromisos logrados en los ámbitos de la fiscalidad, medioambiente, aduanas y control de fronteras, entre otros, además de subtrayar la creación de un “mecanismo financiero” de apoyo al Campo de Gibraltar.