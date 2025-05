El PP compromete al Gobierno a dar plazos concretos para el tren litoral de Algeciras a Nerja

Algeciras/El proyecto del tren litoral entre Algeciras y Nerja llega al Congreso de los Diputados. La comisión de Transportes de la cámara baja ha aprobado este martes una proposición del Partido Popular que reclama al Gobierno plazos concretos para el corredor ferroviario por la costa para unir las dos provincias andaluzas. La propuesta ha salido adelante con la abstención del PSOE, Sumar, ERC o BNG y el voto a favor de Vox.

Además de una cronología detallada para el proyecto, del que se va a estudiar su viabilidad con un estudio cuya elaboración se prolongará 18 meses, el texto del PP también reclama al Ejecutivo un incremento de las bonificaciones de la autopista AP-7 entre Málaga y Guadiaro (San Roque). El encargado de defender la iniciativa del PP ha sido Elías Bendodo, que ha acusado al Gobierno de tener un "plan premeditado" contra las infraestructuras en Málaga, enumerando una "lista de agravios".

El diputado del grupo popular ha reclamado que se utilicen los estudios de la época de Íñigo Gómez de la Serna (PP) para poder adelantar al estatus de estudio informativo el tramo entre Málaga, su aeropuerto y Marbella; medida que ha salido aprobada. En paralelo, eso sí, debería seguir el estudio de viabilidad para el resto de tramos (es decir, a Nerja y a Algeciras). Esto adelantaría dos años el tren entre Málaga y Marbella.

Fuentes socialistas afirman a este periódico la dificultad de dar plazos concretos: "Los ingenieros nos dicen que no se puede, no sabes lo que te vas a encontrar cuando empiezas a excavar". Sobre la posibilidad de adelantar los plazos usando los estudios ya hechos Nacho López, portavoz socialista, ha indicado durante el debate que "se hará un tren y será un tren mejor que el que proponía el PP, no será una prolongación del Cercanías".

Y que el compromiso de fondos –otra de las exigencias populares– se da al estar ese proyecto "en el BOE, igual que la duplicidad de vía del Cercanías". Además de afirmar que para mejorar frecuencias "hay que comprar trenes, algo que hemos hecho y ustedes [por el PP] no hicieron en siete años". Lo cierto es que, en Málaga, en tanto que no se duplique la vía no hay posibilidad de reducir los tiempos de paso entre trenes. y, si bien ahora hay una parte de la duplicación proyectada, nada se sabe del segundo tramo necesario.

Otro de los puntos que expone el PP se refiere a la bonificación del peaje de la autopista de la Costa del Sol entre Málaga y Guadiaro, "en la misma medida y presupuesto que se está haciendo en otras autopistas del territorio nacional, ante la falta de alternativa de transporte ferroviario y el colapso de la alternativa libre de peaje, la A-7".

Según proponen, las bonificaciones deben primar a los conductores frecuentes, con medidas como el viaje de retorno gratis si se produce el mismo día de la ida, así como la bonificación progresiva de la tarifa en función del número de tránsitos registrados al mes.

Nacho López ha defendido que ya existen bonificaciones para usuarios recurrentes en la AP-7. En 2023, según datos del Ministerio de Transportes, sólo el 5% de los usuarios que usaron la vía entre Málaga y Marbella vieron reducida su tarifa por estas bonificaciones. De los 6 millones de usuarios que pasaron por la vía de pago en 2023, 300.000 vieron su tarifa reducida, aunque casi la mitad de estos sólo lo hicieron en céntimos.

Estudio de viabilidad

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó la semana pasada por 991.911 euros la redacción del estudio de viabilidad del tren entre Algeciras y Nerja a lo largo de la Costa del Sol. La UTE formada por WSP Spain-Apia y Multicriteri (Mcrit) es la adjudicataria del contrato.

El objetivo del estudio es "trabajar para poder ofrecer alternativas de movilidad sostenibles, accesibles y seguras, impulsando el uso del ferrocarril, la cohesión territorial y social y la integración de las políticas de desarrollo urbano y movilidad".

El contrato permitirá analizar soluciones de gran calado para mejorar la movilidad y la conectividad ferroviaria entre los municipios de la zona de la Costa del Sol con el refuerzo de la línea C1 de Cercanías Málaga-Fuengirola y su posible ampliación hacia el oeste, hasta Algeciras, pasando Marbella y Estepona, como hacia el este, hasta Nerja (Málaga).

Estudio de viabilidad para el tren de la Costa del Sol entre Algeciras y Nerja. / Ministerio de Transportes

El estudio de viabilidad se estructura en cinco tramos: uno hacia la Costa del Sol oriental, entre Málaga y Nerja, y cuatro hacia la Costa del Sol occidental: Málaga-Fuengirola, Fuengirola-Marbella, Marbella-Estepona y Estepona-Algeciras.

El estudio de viabilidad contendrá un estudio de demanda basado en un modelo construido específicamente para esta actuación y un estudio de rentabilidad financiera y socioeconómica. Las cifras de la rentabilidad socioeconómica servirán para ayuda a la toma de decisiones sobre la conveniencia de la actuación (o de parte de ella).

El alcance del estudio de viabilidad objeto del contrato será el necesario para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 5.3 de la Ley del Sector Ferroviario. Estas actuaciones responden a los objetivos de la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 2030.

Viajeros

El tramo de ferrocarril entre Algeciras y Estepona dentro de este proyecto captaría casi 5 millones de viajeros al año, según un estudio previo de movilidad elaborado por la Dirección General de Estrategias de Movilidad, dependiente del Ministerio de Transportes. El trabajo se basa en los datos de los planes de transporte metropolitanos del Campo de Gibraltar y Málaga.

El estudio determina que la demanda potencial de todo el tren litoral sería de unos 60 millones de viajeros anuales sumando los cuatro tramos que los técnicos tienen sobre la mesa. Estos serían: Nerja-Málaga (26.763 viajeros al día y, por tanto, 9.768.495 al año), Málaga-Fuengirola (70.043 al día 25.565.695 anuales), Fuengirola-Estepona (55.615 diarios y 20.299.475 al año), y Estepona-Algeciras (13.387 al día de media y 4.886.255 usuarios por año).

El análisis de la demanda potencial indica que en el tramo Algeciras-Estepona se registran 115.599 viajes al día de más de 5 kilómetros y que el tren captaría 13.387 de ellos, un 11,5% del total, con pico máximo de viajeros de 964. Este medio de transporte daría servicio a una población aproximada de 317.594 personas en un trazado que contaría con 50 kilómetros de longitud.