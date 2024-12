Transportes cifra en 5 millones el potencial de viajeros al año en el tramo Algeciras-Estepona del tren litoral a Málaga

Algeciras/El tramo de ferrocarril entre Algeciras y Estepona dentro del proyecto del tren litoral entre el Campo de Gibraltar y Nerja captaría casi 5 millones de viajeros al año, según un estudio previo de movilidad elaborado por la Dirección General de Estrategias de Movilidad, dependiente del Ministerio de Transportes. El trabajo se basa en los datos de los planes de transporte metropolitanos del Campo de Gibraltar y Málaga.

El estudio determina que la demanda potencial de todo el tren litoral sería de unos 60 millones de viajeros anuales sumando los cuatro tramos que los técnicos tienen sobre la mesa. Estos serían: Nerja-Málaga (26.763 viajeros al día y, por tanto, 9.768.495 al año), Málaga-Fuengirola (70.043 al día 25.565.695 anuales), Fuengirola-Estepona (55.615 diarios y 20.299.475 al año), y Estepona-Algeciras (13.387 al día de media y 4.886.255 usuarios por año).

El informe Movilidad en el litoral de la Costa del Sol y el Análisis de previabilidad de la extensión ferroviaria hasta Algeciras y Nerja, al que ha tenido acceso Europa Sur, está rubricado por el director general de Estrategias de la Movilidad de la Secretaría General de Movilidad Sostenible, dependiente del Ministerio, José Alfonso Gálvez Salinas. Este, junto a otros documentos, fue analizado en la reunión del pasado 28 de noviembre que sentó a representantes del Gobierno central, la Junta de Andalucía, las Diputaciones y los ayuntamientos de las dos provincias en dos mesas de movilidad.

El análisis de la demanda potencial indica que en el tramo Algeciras-Estepona se registran 115.599 viajes al día de más de 5 kilómetros y que el tren captaría 13.387 de ellos, un 11,5% del total, con pico máximo de viajeros de 964. Este medio de transporte daría servicio a una población aproximada de 317.594 personas en un trazado que contaría con 50 kilómetros de longitud.

El estudio recoge que en este tramo habría que adoptar medidas importantes complementarias, toda vez que no existe infraestructura ferroviaria de cercanías. El documento hace referencia a las propuestas de actuación y el diagnóstico de los principales problemas que recoge el Plan de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar, publicado en noviembre de 2023, y que recogía un conjunto de propuestas con un presupuesto de 247 millones de euros hasta el año 2030. Entre ellas destaca la implantación de un Bus Rapid Transit (BRT), un autobús eléctrico que conecte los municipios del arco de la Bahía de Algeciras para fomentar el transporte público, aunque el pasado octubre la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, admitió que el proyecto no está incluido como una prioridad en los presupuestos de la Junta de 2025, ni como inversión concreta ni dentro de otras partidas globales.

Otras medidas propuestas son la construcción de áreas intermodales, la creación de aparcamientos disuasorios, la coordinación de los servicios urbanos con los interurbanos y con el sistema de transporte público metropolitano, la modificación y adaptación de las líneas interurbanas, incluyendo nuevos trayectos y lanzaderas, la integración plena del transporte público en el Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar, el aumento de las opciones tarifarias para el uso de transporte público, la duplicación de la A-383 (en La Línea) y el desdoblamiento de la N-340 entre Algeciras y Tarifa.

Parámetros estudiados por el Ministerio para el tren.

Resto de tramos

El tramo Fuengirola-Estepona, al que se le estima una población de 409.120 personas, tendría un recorrido de 51 kilómetros. Del total de desplazamientos diarios, que se estiman en 341.323, se fija que un 16% podrían canalizarse hacia el tren en algún momento del año, lo que arroja 55.615 diarios. En horario de máxima demanda habría 4.004 pasajeros.

El tramo Málaga-Fuengirola (ya existente), al que se le dibuja una población de 818.867 habitantes, contaría con un tramo de 30 kilómetros. Y se estima que del total de 322.909 viajes de más de 5 kilómetros que se hacen cada día en diferentes medios se puede captar hasta un 22%, la mayor cifra de todos los tramos, con 70.043 usuarios al día. Es por esto que podrían darse aglomeraciones mayores en hora punta, de hasta 5.043 viajeros, un número que, sin embargo, se queda muy lejos de la horquilla máxima trazada por los técnicos, de hasta 20.000.

El Nerja-Málaga, con una población estimada de 774.000 personas, salvaría una longitud de 52 kilómetros; para esta zona también se cifran más de 150.523 viajes al día de más de cinco kilómetros a través de diferentes medios de transporte, de los que el estudio estima que se podría captar como usuarios del tren al 18%, es decir, a 26.763 cada día. Además, dentro de la horquilla que fija el número máximo de pasajeros que pueden llegar a coincidir en hora de máxima demanda, se estima que estos se quedarán por debajo del mínimo inferior, en 1.927.

El informe toma como base la forma de un tren de Cercanías, a partir del que se disponen las condiciones que han sido calculadas gracias a la tecnología Big Data. En total, serían 183 kilómetros de vías que conectarían el Campo de Gibraltar con toda el litoral de la provincia de Málaga. El plan incluye una modificación de las carreteras hasta los 195 kilómetros que dejarían el trayecto Algeciras-Nerja con un trayecto estimado de hasta dos horas y 30 minutos.

Licitación

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció el pasado 28 de noviembre, tras la reunión en la que se puso sobre la mesa este documento, que próximamente sacará a licitación la elaboración de un estudio de viabilidad del corredor ferroviario para conectar Málaga con Algeciras. El trabajo tendrá un presupuesto de 1,2 millones de euros y una duración de 18 meses. Este estudio abordará tanto la mejora de la actual línea de cercanías Málaga-Fuengirola como su posible expansión hacia Marbella, Estepona y Algeciras y una posible expansión hacia el este, desde Málaga a Nerja.

El 12 de diciembre, el ministro Óscar Puente aseguró en el Congreso de los Diputados que el tren litoral será una realidad: "Este ministro no se caracteriza por hacer anuncios a humo de pajas, si decimos que lo vamos a hacer ya pueden los andaluces creerlo", dijo solo seis meses después de asegurar que el proyecto no era viable y que no trabajaban en él en un plazo razonable.

El ministro aseguró que están trabajando "por fin" en esa infraestructura "y esto debería acogerlo con agrado el Partido Popular". Ha señalado la multitud de alcaldes que reclaman la infraestructura y ha subrayado el estudio de viabilidad que van a licitar. "No solo vamos a hacer el estudio, vamos a hacer el tren, porque ese tren es posible y este Gobierno va a hacer lo posible y a hacer realidad el tren de la Costa del Sol en Málaga", insistió.