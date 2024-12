Óscar Puente se compromete en el Congreso de los Diputados a hacer el tren litoral entre Nerja y Algeciras: "Ya pueden creerlo"

Algeciras/El ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para evaluar las consecuencias de la DANA en los servicios ferroviarios que el Gobierno de España pondrá en marcha el tren litoral de la Costa del Sol entre Nerja y Algeciras. "Este ministro no se caracteriza por hacer anuncios a humo de pajas, si decimos que lo vamos a hacer ya pueden los andaluces creerlo", dijo sólo seis meses después de asegurar que el proyecto no era viable y que no trabajaban en él en un plazo razonable.

El ministro aseguró que están trabajando "por fin" en esa infraestructura "y esto debería acogerlo con agrado el Partido Popular". Ha señalado la multitud de alcaldes que reclaman la infraestructura y ha subrayado el estudio de viabilidad que van a licitar. "No sólo vamos a hacer el estudio, vamos a hacer el tren, porque ese tren es posible y este Gobierno va a hacer lo posible y a hacer realidad el tren de la Costa del Sol en Málaga", insistió.

Durante la misma mañana, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, señaló el tren litoral de la Costa del Sol como una de las infraestructuras "prioritarias" de la autonomía durante el debate sobre el estado de la comunidad, que se celebró este miércoles en el Parlamento Andaluz. El máximo mandatario andaluz criticó, en este sentido, al Gobierno, por no impulsarlo con la celeridad que cree que merece: "El Cercanías de Málaga a Fuengirola es el más rentable de España, se le dice de ampliarlo y, nada, no hay manera".

Moreno utilizó su comparecencia, previa a la de los grupos de la oposición, para señalar que Andalucía es "la comunidad donde menos inversión ejecuta el Estado, sólo el 38 por ciento de lo contemplado en los Presupuestos Generales del Estado". "¿Por qué solo un 38% en la comunidad que es la tercera en importancia económica de España, la comunidad más poblada y la más leal a los valores constitucionales?", se ha preguntado el presidente andaluz dirigiéndose a la bancada socialista.

También denunció que la lista de grandes obras públicas que el Gobierno central tiene pendientes con Andalucía es "enorme", tanto que es "imposible citarlas todas". No obstante, las enumeró: el AVE entre Sevilla, Huelva y Faro, el propio tren litoral, la bonificación del peaje de la AP-7 para paliar los problemas de movilidad o el corredor mediterráneo.

El presidente andaluz pidió la implicación de todos los grupos políticos en estas reivindicaciones y lo hizo tras afirmar que el Gobierno andaluz cumple con sus compromisos en esta materia, como a su juicio demuestra la construcción de los metros de Sevilla, Málaga y Granada y la puesta en servicio de los tranvías de Jaén y Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Fue en las últimas semanas, después de un pequeño receso en las hostilidades tras la primera reunión de todas las administraciones, cuando volvió la contienda política. El Partido Popular anunció que valoran que sus alcaldes no vuelvan a sentarse en la misma mesa que el Gobierno central hasta que no haya un "compromiso serio" y aseguró no querer "limosna" en relación a este proyecto, que consideran troncal. Desde las instituciones en las que gobierna el PP, se entiende que los últimos avances anunciados, un estudio de viabilidad que se prolongará hasta 2027, es insuficiente y podría recortarse. Además, están disconformes con la bonificación presentada por el Gobierno para la AP-7. El propio presidente de la Junta dijo que no era "justo ni sensato" que se destine un millón de euros a Málaga cuando al mismo concepto se dedican 86 en Galicia.

Ante el anuncio de no volver a sentarse en una mesa técnica por la movilidad, el Gobierno en Málaga aseguró que "causa risa", asegurando que "todas las grandes infraestructuras de la provincia han llegado de la mano de Gobiernos socialistas" y poniendo en duda la inversión y el empuje a otros proyectos de movilidad en los que las competencias son andaluzas o de la Diputación de Málaga.