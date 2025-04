Juanma Moreno ofrece al Gobierno gestionar el tren litoral entre Algeciras y Málaga con fondos estatales

Algeciras/El presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha ofrecido al Gobierno gestionar el tren litoral entre Algeciras y Nerja, cuyo estudio de viabilidad se encuentra en licitación, aunque siempre que los fondos venga de Madrid. "Si no son capaces de hacerlo que hablen con nosotros, eso sí, con los recursos. Les aseguro que somos capaces de hacerlo con dinero", dijo este lunes en Málaga en el Comité Ejecutivo Autonómico del partido, en el que también demandó que mientras no esté operativo el tren litoral, el Ejecutivo debe subvencionar la AP-7 "para los trabajadores".

La AP-7, que une el Campo de Gibraltar con la capital malagueña, también centró parte de su debate con varios dardos a Óscar Puente, ministro de Transportes, asegurando que está "a otras cosas" y se expresó duramente por retirar las ayudas al transporte en menores de 14 años. "Si no lo hacen ellos, lo haremos nosotros", dijo.

Sobre autopista, dijo que si Puente tuviera "sensibilidad, a todos los trabajadores que usan a diario la AP-7 les flexibilizaría los precios" y le pidió que "baje las tarifas para que los que deben usarla a diario puedan seguir haciéndolo".

"Ninguna comunidad autónoma puede seguir desarrollándose si no hay una buena movilidad", afirmó Moreno, señalando que Málaga y su provincia siguen creciendo –no por los nacimientos, sino por la inmigración "que nos sigue eligiendo a pesar de la presión fiscal"–, pero que el Gobierno "asfixia" a la provincia y que no tiene "la más mínima sensibilidad con la gallina de los huevos de oro que aporta y reinvertirlo en un tren para que de una vez por todas el eje de progreso de la Costa del Sol", esté conectado.

La movilidad no fue el único tema al que se refirió Juanma Moreno durante su intervención en Málaga. Sobre infraestructuras hidráulicas, el presidente andaluz afirmó que las obras "no van a parar por mucho que haya llovido". "En absoluto, vamos a aprovechar la tranquilidad que da la lluvia para seguir avanzando", indicó, haciendo referencia a la conexión del Campo de Gibraltar con la Axarquía –una obra a la que aún quedan mucho por delante, con un gran y costoso tramo en la Costa del Sol occidental por hacer–, las seis EDAR que impulsan para el tratamiento de aguas regeneradas o la ampliación de la desaladora de Marbella, "que no era de competencia autonómica, pero que como no sabíamos si iba a llover la impulsamos".