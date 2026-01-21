Policías del Campo de Gibraltar denuncian que se invierte en software mientras faltan medios básicos para proteger a los agentes

Chalecos antibalas rotos con los que agentes de la Policía Nacional del Campo de Gibraltar salen a patrullar por las calles.

La Policía Nacional en el Campo de Gibraltar vuelve a levantar la voz. Y lo hace con frustración. El sindicato Jupol, mayoritario en el cuerpo, ha criticado duramente la reciente inversión de casi cinco millones de euros anunciada por el Ministerio del Interior para la lucha contra el narcotráfico en la zona, al considerar que se centra casi exclusivamente en software y herramientas digitales mientras persiste una grave falta de medios humanos y materiales en la calle.

La adjudicación, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), contempla varios contratos destinados a programas de investigación y análisis forense, así como a la compra de balizas V-16 conectadas, fundas anti-hurto y porta-cargadores para armas reglamentarias. Una inversión que, según la Dirección General de la Policía, responde a una “imperiosa urgencia” para mejorar la seguridad de los sistemas informáticos policiales.

"Los algoritmos y programas informáticos no patrullan nuestras costas ni se enfrentan a las bandas organizadas en las calles de La Línea o Algeciras", advierte Jupol

Sin embargo, para los agentes que patrullan a diario las costas y barrios más golpeados por el narcotráfico, la realidad es muy distinta.

“El software no detiene embestidas”

Desde Jupol recuerdan que, aunque la modernización tecnológica es necesaria, los algoritmos no patrullan, no interceptan alijos ni se enfrentan cara a cara con bandas criminales. “El software ayuda a la investigación, pero es el agente el que está en primera línea”, señalan fuentes del sindicato. “No se puede luchar una guerra real con herramientas virtuales”.

La comarca del Campo de Gibraltar está catalogada como Zona de Especial Singularidad, una denominación que reconoce el riesgo añadido que asumen los policías destinados en este territorio. No obstante, según denuncia Jupol, muchas de las medidas prometidas para compensar esa peligrosidad siguen sin cumplirse.

Chalecos que faltan, armas que no llegan

Entre las principales carencias, el sindicato destaca la falta de chalecos antibalas de dotación individual. Tras las últimas revisiones de material —motivadas por denuncias previas— se ha constatado el mal estado de muchos de estos equipos. Según Jupol, harían falta al menos 1.000 chalecos más, lo que significa que hasta el 50% de la plantilla podría carecer de una protección adecuada frente a armas de fuego o armas blancas.

"Persiste una alarmante falta de chalecos antibalas de dotación individual que se ajusten a la fisionomía de cada agente y garanticen una protección real frente a agresiones con armas de fuego o armas blancas"

A ello se suma la falta de armamento y vehículos adecuados. En un escenario donde las organizaciones criminales emplean vehículos de gran tonelaje y armamento de alto calibre, los agentes siguen operando, denuncian, con armas largas obsoletas y coches que no siempre cuentan con el blindaje necesario para resistir embestidas.

Plantillas bajo mínimos

El anuncio de nuevos programas informáticos tampoco resuelve, según el sindicato, el déficit crónico de personal. Las plantillas continúan bajo mínimos y la presión operativa es constante. Jupol exige una ampliación real del catálogo de puestos de trabajo y el reconocimiento efectivo de la Policía Nacional como profesión de riesgo, con incentivos que eviten la marcha de agentes experimentados a destinos más seguros.

"Los agentes seguimos operando con armas largas obsoletas o insuficientes, y vehículos que no siempre cuentan con los blindajes necesarios para soportar embestidas"

“De nada sirve invertir millones en tecnología si no hay suficientes policías para usarla”, advierten.

Una llamada a pisar el terreno

Desde el sindicato reclaman que la inversión pública no se diluya en licitaciones tecnológicas “abstractas”, sino que se traduzca en plus de peligrosidad, medios tácticos y protección real que equilibren la balanza frente al enorme poder económico y logístico del narcotráfico.

“La lucha contra el narco en el Campo de Gibraltar no se gana desde un despacho”, concluyen. “Se gana dotando de dignidad, seguridad y medios reales a quienes visten el uniforme y ponen su vida en riesgo cada día”.