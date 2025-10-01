Policías contra el narcotráfico con armas peores que las de los narcos y sin chalecos antibalas: la denuncia de Jupol

El Día de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional, debería ser una jornada de celebración, orgullo y reconocimiento. Sin embargo, en el Campo de Gibraltar y el resto de Cádiz se ha convertido en un recordatorio amargo de las carencias que arrastran miles de agentes. Jupol, el sindicato mayoritario en el cuerpo, ha aprovechado la fecha para lanzar un duro comunicado en el que denuncia lo que define como un “abandono institucional intolerable” y un “déficit escandaloso de medios” en una provincia donde el narcotráfico avanza con paso firme.

“Nos jugamos la vida todos los días contra redes criminales que se han profesionalizado, que están fuertemente armadas y que operan con una violencia nunca vista. Mientras tanto, el Estado sigue mirando hacia otro lado”, advierte Javier Calero, secretario de organización provincial de Jupol.

El sindicato alerta de que las organizaciones criminales que operan en la zona cuentan hoy con un enorme poder económico, acceso a tecnología puntera y, lo más preocupante, con armamento de guerra, mientras que los agentes siguen defendiéndose con pistolas de menor calibre, chalecos antibalas compartidos y vehículos en condiciones deplorables.

Plantillas desfasadas y policías que se marchan

La situación, según Jupol, no se limita a la falta de recursos materiales. Los catálogos de personal llevan más de veinte años sin actualizarse y las plantillas resultan claramente insuficientes para hacer frente a un fenómeno delictivo cada vez más complejo. La consecuencia es que muchas unidades especializadas carecen del personal necesario para combatir con eficacia el narcotráfico.

A ello se suma la presión social, las durísimas condiciones laborales y la dificultad de conciliar la vida profesional con la familiar. “Muchos agentes piden traslado en cuanto tienen oportunidad, lo que agrava aún más la falta de efectivos”, explica el sindicato.

Por eso, Jupol insiste en la necesidad de declarar la provincia de Cádiz, incluido el Campo de Gibraltar, como Zona de Especial Singularidad (ZES). Una medida que, recalcan, permitiría mejorar salarios, condiciones laborales y servicios sociales, frenando la fuga de agentes y atrayendo nuevos refuerzos. “Si el Gobierno no actúa ya, corremos el riesgo de que el Estado pierda el control en zonas estratégicas del territorio nacional”, advierte Calero.

De la equiparación salarial a las medallas “doradas”

El comunicado del sindicato también carga contra las promesas incumplidas del Gobierno en materia de equiparación salarial con las policías autonómicas. Un compromiso adquirido en 2018 que, siete años después, sigue sin materializarse.

Otro frente abierto es la jubilación digna. Jupol exige que se cumpla de inmediato la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a extender este derecho a todos los agentes de la Policía Nacional, incluidos los del régimen de clases pasivas.

El malestar de los policías se agrava al ver cómo, según denuncian, se destinan fondos públicos a celebraciones “fastuosas” para la cúpula policial mientras en las comisarías faltan recursos básicos para reparar coches o imprimir atestados. “Es intolerable que en pleno siglo XXI el Ministerio del Interior siga premiando a comisarios jubilados con condecoraciones inmerecidas, mientras miles de policías que ponen en riesgo su vida cada día no reciben ni el más mínimo reconocimiento”, critica Aarón Rivero, secretario general de Jupol.

El sindicato cuestiona además la vigencia de la ley franquista de 1964 con la que se reparten medallas y recompensas, que en muchos casos suponen “jubilaciones doradas” para altos mandos ya retirados. Mientras tanto, héroes de calle que arriesgan la vida en actos de servicio quedan sistemáticamente fuera del sistema de reconocimientos.

“Hoy no hay nada que celebrar”

A la falta de medios, la fuga de efectivos y el agravio en reconocimientos se suma un último problema: la congelación de las dietas desde hace años y la falta de liquidez en las cajas pagadoras de las comisarías, que provoca retrasos en los pagos y un perjuicio económico directo a los agentes.

En este Día del Patrón, Jupol ha querido dejar clara una idea: el colectivo no se siente representado ni respaldado por las instituciones. “Hoy no hay nada que celebrar”, sentencia Rivero. “Hoy es un día para alzar la voz y exigir respeto, justicia y dignidad para todos los policías nacionales”.