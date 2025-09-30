Algeciras acoge la celebración de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patrona de la Policía Nacional
La céntrica Plaza Alta de Algeciras ha acogido este martes la celebración el Santo de los Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional, celebrado de manera conjunta por las comisarías de Algeciras y La Línea.
Como cada año, el Cuerpo Nacional de Policía ha condecorado a varios agentes y a personas y entidades por su labor de apoyo y colaboración diaria con las autoridades.
La mesa presidencial ha estado compuesta por los comisarios de Algeciras y La Línea, Francisco Javier López y María José Martínez; los alcaldes de Algeciras y La Línea, José Ignacio Landaluce y Juan Franco, así como la coordinadora de la Administración General del Estado en la comarca, Esperanza Pérez
Entre los asistentes han participado representantes del ámbito político y social de la comarca, como la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez Custodio, junto con jueces y fiscales que trabajan a diario con la Policía Nacional.
En su intervención, el alcalde de la ciudad anfitriona ha destacado la dedicación de las mujeres y hombres del Cuerpo Nacional de Policía y también ha tenido palabras para la labor de sus familias a la hora de apoyar y sufrir "la incertidumbre diaria de saber el peligro que supone dedicar su vida a los demás".
