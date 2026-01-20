La Policía Nacional adquiere material contra el narcotráfico: fundas anti-hurto, porta-cargadores y software informático

Inversión de casi cinco millones de euros para adquirir material para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el Campo de Gibraltar. El BOE ha publicado el anuncio de formalización de un contrato de la División Económica y Técnica para dotar de más medios a la Policía Nacional para hacer frente al narco en el Estrecho.

Los cuatro lotes adjudicados guardan relación con diferentes programas de software de investigación y análisis forense "destinados a mejorar la seguridad de los sistemas informáticos de la Policía Nacional". La Policía ha justificado dicha contratación bajo el procedimiento negociado sin publicidad "por razón de imperiosa urgencia", de acuerdo al artículo 32.2.C de la Directiva 2014/24/UE.

La División Económica y Técnica de la Policía Nacional ha adjudicado el contrato para adquirir balizas V-16 para sus vehículos con un coste de 21,10 euros la unidad, así como para la provisión de fundas anti-hurto y de programas informáticos para la lucha contra el narcotráfico en la comarca.

El primero de los contratos publicados este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) --adjudicado a una pyme de Valencia-- guarda relación con la adquisición de los dispositivos de preseñalización V-16 conectados, destinados a los vehículos pertenecientes a la flota de la Policía Nacional.

Además, la Policía ha formalizado la adquisición de 12.000 fundas anti-hurto y de 13.000 porta-cargadores de la pistola de dotación Heckler & Koch USP Compact, por razón de 669.000 euros.