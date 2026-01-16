El 'Duque de Ahumada', un “salto de calidad” para la Guardia Civil en el control marítimo del estrecho de Gibraltar

La incorporación del nuevo buque oceánico multifunción Duque de Ahumada ha supuesto un salto de calidad muy significativo para la Guardia Civil, especialmente en las labores de control y seguridad marítima en zonas estratégicas como el Estrecho de Gibraltar, el golfo de Cádiz y el mar de Alborán. Así lo ha señalado el jefe del Grupo Marítimo del Estrecho, el teniente coronel Eduardo Lobo, durante la escala del buque en Melilla, una de las primeras paradas dentro de su navegación de presentación por el litoral español. En apenas tres meses de funcionamiento, la nueva embarcación ya ha participado en servicios de gran relevancia, tanto en operaciones de rescate como en actuaciones vinculadas a la lucha contra el narcotráfico.

Entre sus primeras intervenciones destaca el rescate de un pesquero frente a las costas de A Coruña, con 14 tripulantes a bordo, así como varias operaciones desarrolladas en aguas del golfo de Cádiz y del mar de Alborán, ámbitos directamente conectados con el dispositivo permanente de vigilancia del Estrecho, uno de los puntos de mayor presión del tráfico ilícito y migratorio.

El Duque de Ahumada ha supuesto una inversión de 34 millones de euros, financiada en un 90 % con fondos europeos, lo que conlleva su participación durante al menos cuatro meses al año en operaciones de Frontex durante la próxima década. Estas misiones se centrarán principalmente en el Mediterráneo, aunque la embarcación refuerza de forma directa las capacidades operativas de la Guardia Civil en el entorno del Estrecho, donde se requiere una presencia constante y medios de alta capacidad.

Con 82 metros de eslora, es la mayor embarcación del instituto armado y cuenta con tecnología de última generación que amplía notablemente el alcance de las patrullas marítimas. Dispone de sala para más de 120 náufragos, morgue, dron, robot sumergible, helipuerto y dos embarcaciones rápidas capaces de alcanzar los 60 nudos, lo que permite actuar con rapidez ante situaciones de riesgo o persecuciones en alta mar.

Tras su escala en Melilla, el buque ha zarpado para realizar labores de vigilancia en el mar de Alborán, antes de finalizar su travesía en el puerto de Cádiz. Desde la Guardia Civil se subraya que esta nueva plataforma refuerza no solo la lucha contra el narcotráfico y la inmigración irregular, sino también el control del tráfico marítimo, la vigilancia pesquera y la protección del patrimonio subacuático, consolidando una presencia más eficaz en uno de los espacios marítimos más sensibles del país.