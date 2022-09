El piloto del helicóptero en el que murió un funcionario de Aduanas, citado a declarar como investigado

Avances en el caso del Argos VIII, el accidente del helicóptero del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en el que perdió la vida el observador José Luis Domínguez Iborra.

El piloto de la aeronave será citado para declarar como investigado -la actual figura jurídica para los imputados- durante el proceso de diligencias previas que se sigue en el Juzgado Mixto número 1 de San Roque. Así consta en un auto emitido el pasado 9 de agosto y notificado este mes de septiembre a las partes al que tuvo acceso Europa Sur. Contra esta decisión -y el resto de acuerdos del pronunciamiento judicial- cabe la posibilidad de recurso de reforma y apelación.

El helicóptero de Aduanas se estrelló contra las aguas del Mar de Alborán en la noche del 11 de julio de 2021 durante la persecución de una lancha en apoyo a una patrullera marítima del SVA. El proceso abierto desde entonces busca determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro que tuvo fatales consecuencias.

La declaración como investigado del piloto era una de las solicitudes de la familia del funcionario fallecido (que ejerce la acusación particular) junto con otra veintena más de peticiones al juez para la aportación a la causa de testimonios, objetos e informes. De este total, el juez ha accedido a la mayoría de las pretensiones relacionadas directamente con el accidente y sus circunstancias. Otras demandas han sido descartadas por no estar relacionadas de manera concreta con el caso.

Así, además de la declaración como investigado del piloto, si no median recursos de cualquiera de las partes, el juez también ha acordado citar para declaración como testigos al copiloto del helicóptero siniestrado -por haber estado presente en el interior de la aeronave cuando sucedieron los hechos- y al Jefe de la Unidad Combinada de Aduanas de Algeciras por su conocimiento directo de las diligencias. Así mismo, también serán citados como testigos dos funcionarios de Aduanas, en este caso los tripulantes de la embarcación que rescató a Domínguez Iborra del helicóptero.

El auto igualmente acuerda que se aporte a las actuaciones el teléfono móvil personal del fallecido, que permanece bajo custodia de la Guardia Civil.

El juez también accede a que se libren varios oficios para que entidades como la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, la Agencia Estatal de Meteorología, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil o la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil emitan informes sobre diversos puntos de las diligencias. Entre ellos, sobre las condiciones meteorológicas que se daban en la noche del siniestro o las maniobras efectuadas por la aeronave. La compañía de seguros será solicitada para aportar una copia de la póliza de seguro del helicóptero.

La familia solicitó, y ahora el juez ha accedido, a la práctica de dos pruebas periciales consistentes en que dos pilotos emitan sendos informes sobre las posibles causas del accidente. Para ello se solicitará la actuación de un piloto de la Armada y de un piloto designado por la representación.

Por último, el juez determina que se podrá oír como posibles responsables civiles a la propia Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a la compañía Elliance Helicopter Global Services (concesionaria del servicio de pilotaje de la flota del SVA) y a la aseguradora Mapfre.

Quedan descartadas pruebas periciales solicitadas a empresas externas y la testifical del hermano y compañero del fallecido, así como de otros pilotos. "No ha lugar a la práctica de las demás testificales propuestas al no tratarse de testigos directos del hecho investigado, por lo que su declaración, en cuanto referida a otros episodios o momentos del hacer del investigado (el piloto), o su propio saber o entender respecto a las medidas de seguridad que deben ser observadas en la práctica de maniobras aéreas nada pueden aportar a los fines de la investigación que nos ocupa y cuyo objeto está perfectamente limitado a un evento concreto, el cual no presenciaron", resuelve el magistrado.

El accidente

Varios documentos que forman parte de la instrucción de la causa y un informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), adscrita al Ministerio de Transportes, recogen que la aeronave, con una tripulación formada por un comandante, copiloto y el malogrado agente de Aduanas, estaba realizando un vuelo nocturno que derivó en la persecución de una lancha.

“Durante la persecución descendió hasta quedar por debajo de los 100 pies de altitud. Las dos embarcaciones -en referencia a la patrullera del SVA y la lancha perseguida- realizaban giros constantemente y al intentar seguirlos, el helicóptero introdujo la parte trasera en el agua, volcó hacia el lado derecho, se dio la vuelta y quedó flotando”, detalla el texto.

El piloto y el copiloto lograron salir del helicóptero, si bien Domínguez Iborra quedó atrapado en la cabina. Tras su rescate y traslado al Puerto de Sotogrande, el funcionario acabó falleciendo por ahogamiento pese a los intentos de ser reanimado tanto por sus compañeros como por los sanitarios que le atendieron en tierra.