El Gobierno recomienda el cese de las maniobras a baja altitud de los helicópteros de Vigilancia Aduanera

El Ministerio de Transportes ha recomendado el cese de las maniobras a baja altitud en la flota de helicópteros del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) como la efectuada en la noche del accidente del Argos VIII que costó la vida al observador José Luis Domínguez Iborra, en julio de 2021.

El departamento gubernamental efectúa esta petición a través de un documento preliminar de recomendaciones emitido por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), adscrita al Ministerio. La medida se dirige específicamente hacia Eliance Helicopter Global Services, la compañía que opera la flota aérea del SVA.

Además, el documento refleja que dichas maniobras no se encuentran incluidas en el manual de operaciones de los vuelos, por lo que el departamento estatal también ha instado a Eliance a una revisión del manual, según el texto consultado por Europa Sur y fechado el pasado 14 de marzo.

El escrito recoge las circunstancias en las que el helicóptero se estrelló contra las aguas del Mar de Alborán en la noche del 11 de julio de 2021 durante la persecución de una lancha en apoyo a una patrullera marítima del SVA.

El documento constata que la aeronave, con una tripulación formada por un comandante, copiloto y el malogrado agente de Aduanas, estaba realizando un vuelo nocturno que derivó en la persecución de una lancha. “Durante la persecución descendió hasta quedar por debajo de los 100 pies de altitud. Las dos embarcaciones -en referencia a la patrullera del SVA y la lancha perseguida- realizaban giros constantemente y al intentar seguirlos, el helicóptero introdujo la parte trasera en el agua, volcó hacia el lado derecho, se dio la vuelta y quedó flotando”, detalla el texto.

El piloto y el copiloto lograron salir del helicóptero, si bien Domínguez Iborra quedó atrapado en la cabina. Tras su rescate y traslado al Puerto de Sotogrande, el funcionario acabó falleciendo por ahogamiento pese a los intentos de ser reanimado tanto por sus compañeros como por los sanitarios que le atendieron en tierra.

La investigación A-030/2021, abierta por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, ha evidenciado que la operación que se encontraba realizando el helicóptero el día del accidente “no estaba contemplada en el manual de operaciones de Eliance vigente en ese momento”.

A su vez, la comisión añade que Eliance Helicopter Global Services “continúa operando para el Servicio de Vigilancia Aduanera, no teniendo constancia de que su Manual de Operaciones haya sido modificado y aprobado para contemplar este tipo de operaciones”.

Aunque la investigación continúa abierta y no concluirá hasta la emisión por parte de CIAIAC del correspondiente informe técnico, la Comisión ha acordado la aprobación y emisión con carácter urgente de sendas recomendaciones previas a la aprobación y publicación del informe final.

“Se recomienda a Eliance Helicopter Global Services que modifique su manual de operaciones y siga el procedimiento de aprobación establecido para que contemple todos los aspectos relacionados con la operación demandada por el Servicio de Vigilancia Aduanera”, es la primera de las dos recomendaciones.

La segunda, añade, “se recomienda a Eliance Helicopter Global Services que suspenda todas las actividades relacionadas con el servicio demandado por el Servicio de Vigilancia Aduanera que impliquen la realización de operaciones no recogidas en su manual de operaciones, en tanto en cuanto este documento no sea actualizado de acuerdo con lo indicado en la recomendación anterior”.

A resultas de estas recomendaciones, el sindicato UGT en Vigilancia Aduanera va un paso más allá y plantea la paralización total de la flota de helicópteros hasta que no sea revisado el manual de operaciones por entender que la seguridad de los vuelos se encuentra comprometida, según cita ABC. La UGT apunta además que una maniobra ilegal no recogida en el manual de operaciones puede ser un resquicio al que se acojan las compañías de seguros para no indemnizar por el accidente.

Testimonio del piloto

Las circunstancias explicadas en el documento de recomendaciones casan con la declaración del propio piloto del helicóptero siniestrado recogida en el expediente judicial, desvelado por Europa Sur el pasado 13 de marzo.

El piloto, con 15 años de experiencia al mando de helicópteros Eurocopter, relató en su día ante la Guardia Civil que durante la persecución iniciaron el descenso hasta unos 100 pies para acercarse a la lancha que estaba "caracoleando" (haciendo maniobras evasivas).

El comandante agregó en su testimonio que pretendían seguir el procedimiento habitual para estresar a la lancha: encender los focos del helicóptero y seguir la estela de la espuma levantada. En una de las maniobras, en pleno descenso y justo cuando se encendieron los focos, el piloto declaró ser "deslumbrado por la humedad ambiental quedándose a ciegas" y perder de vista a la patrullera del SVA, por lo que optó por tirar de potencia para salir de la escala de los 100 pies sobre el nivel del mar.

La descripción que efectuó del accidente a continuación apuntó que la nave cogió fuerza, si bien todo se desencadenó de forma muy rápida. El helicóptero impactó "con el agua a poca velocidad y enroscándose un poco a la izquierda, pero volcando a derechas por el giro que estaban realizando para seguir a las embarcaciones".

El copiloto declaró que el descenso de 500 a 40 pies (de 150 a 12 metros) y la caída al agua fue muy rápida. El copiloto aseguró ante la Policía Judicial que estuvo más atento a la instrumentación que a la visual (labor del piloto) en el momento de desencadenarse el accidente. Preguntado expresamente por los investigadores, el copiloto coincidió con el piloto en que el mar estaba en calma, si bien él aseguró que no observó bancos de niebla.