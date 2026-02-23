Pedro Sánchez prepara un acto histórico en el Campo de Gibraltar para el derribo definitivo de la Verja

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una visita este lunes a Grazalema.

La eliminación de la Verja que separa a La Línea de la Concepción de Gibraltar está más cerca que nunca. Y el Gobierno quiere escenificarlo en el propio territorio. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este lunes que el presidente Pedro Sánchez podría participar “en breve” en un acto en el Campo de Gibraltar con motivo de lo que ha definido como el derribo “definitivo” de la Verja.

El anuncio llega en una semana clave. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado desde Bruselas que la Comisión Europea publicará en su web el texto jurídico del acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas para regular la relación del Peñón con la UE tras el Brexit. Un documento que, según ha señalado, estará “al alcance de cualquiera que quiera descargarlo”.

Montero, durante una visita a Grazalema, ha calificado la inminente publicación como “una magnífica noticia para la provincia de Cádiz y, más concretamente, para el Campo de Gibraltar”. La vicepresidenta ha subrayado que el Ejecutivo lleva trabajando “prácticamente desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa” para hacer realidad una aspiración histórica: tirar la Verja.

Una semana decisiva

“El paso decisivo se va a producir esta semana”, ha insistido Montero, en referencia a la difusión oficial del acuerdo entre la Comisión Europea y el Reino Unido, con la participación de Gibraltar, que permitirá rubricar todos sus extremos.

El pacto —cerrado políticamente el pasado 11 de junio— tiene como elemento más destacado la supresión de la Verja y la creación de un espacio de libre circulación que facilite el tránsito diario de miles de trabajadores y ciudadanos a ambos lados de la frontera. No obstante, para su entrada en vigor definitiva deberá ser ratificado por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, por parte comunitaria, así como por el Parlamento británico.

Fuentes europeas han señalado que el objetivo es que pueda aplicarse de forma provisional a partir del 10 de abril, coincidiendo con la plena implantación del nuevo Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES), que modificará los controles en las fronteras exteriores de la Unión.

“Es historia de España”

Más allá de los trámites formales, el Gobierno quiere dar al momento una dimensión política y simbólica. “Vendremos en breve, y espero que el presidente del Gobierno así lo haga, a hacer un acto en la comarca”, ha afirmado Montero, tras recordar las reuniones mantenidas por Albares con los alcaldes del Campo de Gibraltar y con representantes institucionales y socioeconómicos.

Para la vicepresidenta, la desaparición de la Verja supone “historia de España” y permitirá que “todo el mundo pueda transitar sin ningún tipo de problemas”. Una reivindicación que ha definido como “aspiración histórica” de la comarca y que, según ha defendido, “con el Gobierno de Pedro Sánchez se va a hacer realidad”.

El anuncio abre ahora un nuevo escenario para una de las fronteras más singulares de Europa. Si se cumplen los plazos previstos y se culmina la ratificación parlamentaria, el Campo de Gibraltar podría vivir en cuestión de semanas una imagen inédita en décadas: la desaparición física de la Verja y el inicio de una nueva etapa en la relación entre España, el Reino Unido y Gibraltar tras el Brexit

Control fiscal y competencia leal

Desde el punto de vista económico, Montero ha recalcado que el Ministerio de Hacienda ha trabajado “de forma muy estricta” para evitar cualquier escenario de competencia desleal entre los comercios de Gibraltar y los de La Línea o el resto del Campo de Gibraltar.

“Hemos trabajado muy bien con el Gobierno de Gibraltar, sobre todo en los últimos meses”, ha asegurado, defendiendo que el acuerdo contempla garantías suficientes para equilibrar las condiciones fiscales y comerciales a ambos lados.