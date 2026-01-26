Del Parque del Estrecho a Almería: el primer corredor de corales de Europa para rescatar el ecosistema marino del Mediterráneo

Desde el Estrecho hasta el mar de Alborán, a pocos metros de las playas más concurridas del sur de España, se libra una batalla silenciosa por la supervivencia de uno de los ecosistemas más valiosos y desconocidos del Mediterráneo: los corales. Más del 35% de su cobertura ha desaparecido en algunas áreas en apenas una década, víctima del calentamiento del mar y de la expansión de especies invasoras. Frente a esta pérdida acelerada, un proyecto científico español propone una solución inédita en Europa: crear el primer corredor de coral del continente.

CoralConect aspira a conectar ecológicamente 600 kilómetros de litoral mediterráneo andaluz, desde el Parque Natural del Estrecho el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, en Almería, mediante una red de arrecifes generados mediante restauración y microrreservas marinas. Se trata de una infraestructura verde submarina diseñada para devolver a los corales su capacidad de resistencia, reproducción y adaptación en un mar cada vez más impactado. El recorrido completo comprende el Parque Natural del Estrecho; Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo (entre Málaga y Granada); ZEC Acantilados y Fondos Marinos de la Punta de la Mona (Granada), ZEC Acantilados y Fondos Marinos de Calahonda-Castell de Ferro (Granada) y Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería).

“Los corales no son sólo animales bonitos: son auténticos arquitectos del ecosistema marino”, explica Free Espinosa Torre, catedrático de la Universidad de Sevilla y coordinador científico del proyecto. “Su estructura tridimensional da refugio, alimento y zonas de cría a multitud de especies, sosteniendo buena parte de la biodiversidad costera. Cuando desaparecen, el ecosistema entero se empobrece”, argumenta.

Un corredor ecológico bajo el mar

La innovación de CoralConect reside en aplicar un concepto ya conocido en tierra firme: los corredores ecológicos. A través de arrecifes de coral generados mediante técnicas pioneras de restauración, como el rescate de colonias desprendidas y la siembra controlada de larvas, el proyecto crea “puentes” biológicos entre poblaciones de coral que hoy están aisladas y condenadas a desaparecer.

A esta red se sumará la creación de Micro-Reservas Marinas de Coral, pequeños enclaves de alta biodiversidad que serán delimitados, conservados y monitorizados científicamente. Estas microreservas actuarán como núcleos de conservación y reproducción, reforzando la conectividad genética y la resiliencia del corredor.

El trabajo, que durará tres años, se desarrollará en enclaves fundamentales como el litoral gadtano y de la comarca en el Estrecho, zonas donde los corales aún resisten, pero con un futuro incierto.

Recolección de larvas de coral. / AJIY

Ciencia de vanguardia frente a la crisis climática

CoralConect no es solo un proyecto de restauración, sino también una gran iniciativa de conocimiento científico. Por primera vez en el Mediterráneo occidental se evaluará de forma conjunta la conectividad genética de los corales, una “huella invisible” que revela su estado de salud y su capacidad de adaptación al cambio climático.

“La pregunta ya no es si los corales están en peligro, sino si somos capaces de actuar a tiempo”, señala Alexis Terrón-Sigler, director científico de MedCoral y coordinador del proyecto CoralConect, el programa de conservación de corales de HyT. “Los datos obtenidos servirán además como base científica para el futuro Plan Nacional de Restauración Marina, exigido por la nueva normativa europea sobre restauración de la naturaleza” ha explicado.

Un modelo replicable a toda Europa

CoralConect se alinea con la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y con los compromisos europeos de restauración ecológica. Pero su objetivo general va más allá del sur: el proyecto nace con vocación de ser replicable en otros puntos del Mediterráneo y de Europa.

En un contexto de crisis climática y pérdida acelerada de biodiversidad, CoralConect propone algo más que proteger: se trata de reconstruir las conexiones invisibles que sostienen la vida marina de nuestros mares. Un corredor conectivo para que los corales y, con ellos, todo el ecosistema, tengan una segunda oportunidad.

CoralConect, está impulsado por la Asociación Hombre y Territorio (HyT) dentro de su programa MedCoral y junto a la Universidad de Sevilla, y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).