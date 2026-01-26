El Gobierno encarga al CSIC un estudio del fondo marino para avanzar en el túnel del estrecho de Gibraltar

El proyecto del túnel del Estrecho de Gibraltar, una de las infraestructuras más ambiciosas planteadas entre Europa y África, da un nuevo paso adelante. El Gobierno de España ha encargado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) un estudio detallado del fondo marino en el Umbral de Camarinal, una zona considerada estratégica para el futuro enlace fijo entre ambos continentes. El presupuesto total de la encomienda asciende a 553.187,38 euros, financiados por la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar (Secegsa) con cargo a los ejercicios de 2025 y 2026. Esta cantidad cubre tanto la campaña oceanográfica como el procesado de datos, análisis científicos, reuniones técnicas y costes indirectos. Los pagos se realizarán de forma escalonada conforme se vayan completando las distintas fases del trabajo y previa certificación de los servicios prestados.

La resolución, firmada el 26 de diciembre de 2025 y publicada en el BOE del 30 de diciembre, da respaldo oficial a un proyecto científico de gran alcance que permitirá mejorar el conocimiento geológico del Umbral de Camarinal, una de las zonas más complejas y estratégicas del Estrecho.

Un estudio clave para el enlace fijo entre España y Marruecos

La investigación se enmarca en los trabajos previos vinculados al proyecto del enlace fijo entre Europa y África, impulsado desde hace décadas por España y Marruecos. Secegsa, sociedad mercantil estatal creada específicamente para estos estudios, considera necesario actualizar y ampliar la información geológica del fondo marino para reducir incertidumbres técnicas.

El CSIC llevará a cabo la campaña a través de tres de sus institutos especializados: el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Instituto de Ciencias del Mar (ICM). También colaboran el Instituto Hidrográfico de la Marina y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) dentro de un grupo de trabajo internacional.

Cómo será la campaña de investigación

La campaña marina se desarrollará antes de que finalice el primer semestre de 2026 y tendrá una duración aproximada de 15 días de trabajo en el mar. Entre las tareas previstas se incluyen estudios de batimetría de alta resolución mediante ecosonda multihaz, análisis del subsuelo con sonda paramétrica (sub-bottom profiler), toma de muestras de sedimentos y roca del fondo marino y ensayos de laboratorio e interpretación científica de los datos.

Toda la información obtenida se integrará en un modelo geológico tridimensional (3D) del Umbral de Camarinal, considerado esencial para evaluar la viabilidad técnica del futuro enlace fijo.

Un entorno sensible y protegido

Los trabajos se desarrollarán en una Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho occidental, así como en un área con plan de protección de orcas, lo que obliga a extremar las medidas de control ambiental y a tramitar los permisos correspondientes, teniendo en cuenta además el marco de cooperación bilateral entre España y Marruecos.

Investigación científica sin cesión de competencias

El acuerdo no implica cesión de competencias administrativas: Secegsa mantiene la titularidad del proyecto, mientras que el CSIC actúa como entidad ejecutora de los trabajos técnicos. Los resultados serán propiedad de Secegsa, aunque el CSIC podrá utilizarlos con fines científicos y divulgativos, sin explotación comercial.

Nuevos avances

Este nuevo avance se suma a las conclusiones del estudio de viabilidad técnica encargado previamente por Secegsa a la empresa alemana Herrenknecht, líder mundial en tuneladoras, que determinó que la construcción de un túnel ferroviario bajo el Estrecho de Gibraltar es técnicamente posible. Según dicho informe, adjudicado por 296.400 euros, la primera fase del proyecto —que incluye un túnel exploratorio de reconocimiento— podría prolongarse entre seis y nueve años, mientras que los principales hitos del enlace fijo se sitúan en un horizonte temporal realista entre 2035 y 2040.

La inversión total estimada para la infraestructura superaría los 8.500 millones de euros, incluyendo la galería de reconocimiento, los túneles definitivos, terminales y equipamientos asociados. El estudio analizó especialmente los tramos más complejos del trazado, con especial atención al Umbral de Camarinal, caracterizado por condiciones geológicas muy exigentes, presencia de formaciones de flyschs y la necesidad de perforación mediante tuneladoras TBM (Tunnel Boring Machine).

La confirmación de la viabilidad técnica del túnel coincide con la reactivación del proyecto por parte del Gobierno desde 2023, tras décadas de estudios preliminares y acuerdos bilaterales entre España y Marruecos. En este contexto, los nuevos trabajos de investigación geológica ahora aprobados se consideran una fase imprescindible para reducir incertidumbres y avanzar en la toma de decisiones técnicas sobre uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos del sur de Europa.