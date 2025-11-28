Un motorista herido en Palmones agrava la racha negra de accidentes en la A-7 a su paso por el Campo de Gibraltar

Una colisión múltiple en la A-7 a la altura de Guadacorte colapsó el tráfico del Campo de Gibraltar con colas de varios kilómetros el pasado miércoles.

Un día más, la principal arteria del Campo de Gibraltar ha amanecido bajo un caos circulatorio provocado por un nuevo accidente de tráfico. Este viernes, 28 de noviembre, alrededor de las 7:30 de la mañana, un motorista de unos 30 años ha resultado herido tras salirse de la vía en el kilómetro 1114 de la A-7, en dirección Málaga, a la altura de Palmones, dentro del término municipal de Los Barrios.

Según ha confirmado el servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Sur, en la colisión se vieron implicados al menos el motorista y un vehículo. El siniestro obligó al corte temporal del tráfico en un tramo clave, generando importantes retenciones en plena hora punta y paralizando la movilidad de miles de conductores que se dirigían hacia San Roque, La Línea y el resto de la Costa del Sol.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y servicios sanitarios, movilizados por el 112 tras recibir varias llamadas de alerta. Los sanitarios evacuaron al herido al Hospital Universitario Punta Europa de Algeciras.

La intervención de los agentes de Tráfico permitió reordenar la circulación y restablecer progresivamente el paso de vehículos y de los servicios de emergencia, aunque el atasco se prolongó durante buena parte de la mañana.

Tercer día consecutivo de siniestros en la A-7

El accidente de este viernes no es un episodio aislado, sino el tercero consecutivo en la misma autovía, una situación que está generando alarma entre autoridades, conductores y colectivos sociales de la comarca.

La tarde del jueves estuvo marcada también por varios siniestros. Primero, en torno a las 16:00, se registró una colisión en la A-7 en San Roque. Apenas dos horas después, los servicios de Emergencias atendieron un atropello en Torreguadiaro, donde una persona resultó herida sobre las 18:00. Hasta allí acudieron Policía Local y servicios sanitarios, que solicitaron una ambulancia de traslado para evacuar a la víctima al hospital. Desde el 112 confirmaron que las heridas fueron leves y que la persona subió consciente al vehículo sanitario.

Un día antes, el miércoles, el kilómetro 1112 de la autovía —a la altura del hotel Guadacorte— fue escenario de un nuevo accidente. En esta ocasión, un motorista y varios turismos se vieron implicados en un choque en cadena que volvió a colapsar el tráfico.

Tras este último siniestro, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, reiteró su denuncia sobre la "situación insostenible" de la A-7 en el Campo de Gibraltar. “Un día más, la A-7 vuelve a dejarnos un accidente que demuestra que esta carretera no puede seguir así ni un minuto más”, afirmó. El regidor volvió a reclamar la ampliación de capacidad con un tercer carril por sentido entre Algeciras y San Roque, un tramo que soporta un volumen de tráfico “muy superior al previsto”. Según señaló, la saturación diaria “compromete tanto la seguridad como la movilidad de toda la comarca”.