Una colisión múltiple en la A-7 a la altura de Guadacorte colapsa el tráfico del Campo de Gibraltar con colas de varios kilómetros

Los vehículos implicados en el accidente de este miércoles en la A-7 a la altura de Guadacorte.

La A-7 ha vuelto a colapsar este miércoles por un accidente de tráfico y ha embotellado el tráfico del Campo de Gibraltar en hora punta. Una colisión múltiple con cuatro vehículos turismos y una motocicleta poco antes de las tres de la tarde, en sentido a Málaga y a la altura de Guadacorte (Los Barrios), ha provocado colas de varios kilómetros que han atascado la circulación en el arco de la bahía entre Algeciras, Los Barrios, San Roque y La Línea.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 a Europa Sur, la colisión se produjo sobre las 14:40, hora punta en el tránsito de vehículos en la principal arteria de circulación de la comarca. En el accidente se vieron implicados cuatro coches y una moto, con varios heridos en el incidente, aunque de momento se desconoce la gravedad de los afectados.

El 112 activó la emergencia en la zona, uno de los puntos negros del Campo de Gibraltar, donde rápidamente acudieron unidades sanitarias y efectivos de la Guardia Civil. Las retenciones, según indicó la Dirección General de Tráfico, alcanzaron hasta los cuatro kilómetros.

Pasadas las 15:30, la DGT comunicó que se reabría la circulación aunque solo con el carril derecho transable hasta que las grúas culminen la retirada de los vehículos accidentados.

El alcalde de Algeciras alza la voz

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha vuelto a denunciar "la situación insostenible" que presenta la autovía A-7 a su paso por el Campo de Gibraltar, después de que se haya registrado un nuevo accidente, esta vez en el kilómetro 1.112, a la altura de Guadacorte. "Un día más, la A-7 vuelve a dejarnos un accidente que demuestra que esta carretera no puede seguir así ni un minuto más”, lamentó.

El primer edil recuerda que hace tan solo dos días volvió a reclamar la ampliación de capacidad entre Algeciras y San Roque, un tramo que soporta un volumen de tráfico muy superior al previsto y cuya saturación “compromete tanto la seguridad como la movilidad de toda la comarca”.

“Este nuevo accidente es otro aviso más, otro recordatorio de que esta carretera está al límite. Y lo peor es que no nos sorprende, porque sucede prácticamente a diario”, aseguró Landaluce. “La ampliación de la A-7 no es ya una mejora deseable, es una necesidad urgente y vital”.

Landaluce reiteró la necesidad de ejecutar la ampliación del tablero en el tramo Algeciras–Los Barrios–San Roque, dotando a la autovía de un tercer carril en cada sentido, así como la construcción del segundo túnel del acceso norte a la ciudad y al puerto, “actuaciones imprescindibles para reducir la siniestralidad y garantizar un tráfico fluido”. "No se trata solo de infraestructura, se trata de proteger a nuestra gente”, sentenció.