Retiran el camión volcado que colapsó la A-381: la autovía amanece despejada y el tráfico vuelve a la normalidad

La A-381 ha recuperado la normalidad este miércoles, 26 de noviembre, después de una tarde caótica marcada por el vuelco de un camión que obligó a cortar por completo la circulación en sentido Jerez. El vehículo, que quedó atravesado en mitad de la calzada a la altura del kilómetro 75, en el término municipal de Los Barrios, fue finalmente retirado a última hora de la tarde, permitiendo reabrir la autovía y restablecer el tráfico.

En la jornada de hoy, la carretera ha amanecido despejada y sin incidencias, con la circulación fluida desde primera hora. Solo quedan como rastro del siniestro varios montones de palés desperdigados en los arcenes, parte de la carga que transportaba el camión y que salió despedida tras el vuelco.

El accidente, registrado a las 15:25 de este martes, no dejó heridos, pero sí provocó un colapso circulatorio en uno de los principales ejes viarios del Campo de Gibraltar. La Guardia Civil de Tráfico tuvo que habilitar un desvío provisional por la antigua Ruta del Toro, desde la salida de La Montera del Torero, aunque la alternativa resultó insuficiente para absorber el elevado volumen de vehículos y las colas se extendieron durante horas.

Solo quedan como rastro del siniestro varios montones de palés desperdigados en los arcenes. / Vanessa Pérez

El incidente coincidió además con las obras de mejora del firme que la Junta de Andalucía ejecuta en varios tramos de la A-381, un factor que agravó aún más las retenciones en una vía ya muy saturada en estos días por los cortes intermitentes por mantenimiento.