Comienzan las obras en la A-381 para mejorar tramos deteriorados entre el Campo de Gibraltar y Medina Sidonia

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha comenzado la rehabilitación del firme en varios tramos de la autovía A-381 desde Medina Sidonia al Campo de Gibraltar, que suponen una inversión de 1,25 millones de euros.

Esta actuación de mantenimiento se suma a las realizadas con anterioridad en esta vía y contribuye a la mejora de la seguridad vial, según explica la Junta de Andalucía en una nota de prensa en la que la delegada territorial de esta Consejería en la provincia de Cádiz, Carmen Sánchez, destaca que “este tipo de actuaciones son necesarias para velar por el buen estado de esta autovía y forman parte de la apuesta del Gobierno andaluz por el mantenimiento de la red de carreteras autonómica en la provincia”.

Sánchez considera que “con estas obras, además de favorecer el mantenimiento de esta infraestructura viaria, se contribuye a la mejora de la seguridad vial en una carretera muy transitada”.

Los trabajos que se están ejecutando en la A-381 se suman a los ejecutados anteriormente en el término municipal de Jerez de la Frontera y tienen por objeto la rehabilitación del firme, saneando patologías como deformaciones, roturas y cuarteos o pérdida del árido en la capa de rodadura. Una vez subsanadas, se procede al pintado correspondiente de marcas viales.

Este tipo de actuaciones se encuadran en el contrato de rehabilitación de firmes de la red de carreteras de Andalucía correspondiente a esta zona de la provincia de Cádiz y adjudicada a la UTE Asfaltos Garrucho SA y Aglomerados Andaluces SL.

Vía de servicio

La Consejería informa además de otra inversión de 75.000 euros en tareas de desbroce, poda y tala de árboles con tronco menor de 10 centímetros, además del triturado de los residuos forestales que se generen, en los márgenes de la vía de servicio de la A-381, concretamente entre las salidas 45 y 54.

Se trata de unos trabajos que se desarrollan a lo largo de 9 kilómetros de vía con el objetivo de mejorar la seguridad en la circulación de vehículos y reducir el riesgo de incendios forestales, ya que este tramo se encuentra en el interior del Parque Natural de Los Alcornocales.

Los trabajos comenzaron el pasado día 18 y se van a extender a lo largo de todo el presente mes de noviembre.

La autovía A-381 enlaza Jerez de la Frontera y Los Barrios, tiene una longitud de más de 88 kilómetros y pertenece a la Red Básica Estructurante de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía.