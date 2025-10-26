La Junta anuncia el reasfaltado de la autovía Jerez-Los Barrios y el fin al “martirio” de baches antes de final de año

La autovía Jerez-Los Barrios (A-381), la gran arteria que une el Campo de Gibraltar con el interior de la provincia de Cádiz y Sevilla, verá por fin renovado su castigado asfalto antes de que acabe el año 2025. La Junta de Andalucía ha adjudicado por más de 3,6 millones de euros las obras de reparación de firmes en la provincia, con actuaciones prioritarias en esta vía y en la Autovía Jerez-Arcos (A-382).

El contrato, adjudicado a la UTE Asfaltos Garrucho y Aglomerados Andaluces, forma parte del Plan de Asfaltado y Resiliencia impulsado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que prevé 23,8 millones de inversión en toda Andalucía, casi el triple que en años anteriores.

La consejera Rocío Díaz ha destacado que esta primera intervención en la A-381 y la A-382 será “la primera fase de una rehabilitación integral que continuará en 2026”, con el objetivo de revertir los daños acumulados por las lluvias torrenciales y el intenso tráfico pesado que soportan estas carreteras.

En el caso de la A-381, las obras se centrarán en 10 kilómetros de firme entre Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules y Los Barrios, además del acceso desde Jerez. En la A-382, los trabajos se concentrarán en el tramo de Arcos de la Frontera y en la A-383, que conecta con Espera.

El plan incluye el extendido de mezclas bituminosas, reparación de blandones y baches, fresado del pavimento, repintado de la señalización y sustitución de elementos de seguridad. En definitiva, una puesta a punto necesaria para una autovía que llevaba dos décadas pidiendo auxilio.

Inaugurada de forma escalonada a comienzos de los 2000 y finalizada en 2005, la A-381 fue conocida en su día como la “autovía verde” por su diseño respetuoso con el entorno del Parque Natural de Los Alcornocales. Sin embargo, el paso del tiempo y la alta intensidad de tráfico —unos 17.000 vehículos diarios, que se disparan a 36.500 entre Los Barrios y la A-7— han deteriorado gravemente su firme.

Los conductores lo saben bien: baches, grietas y tramos que obligan a cambiar de carril para esquivar socavones se han convertido en paisaje habitual. El mal estado del asfalto ha contribuido además a varios accidentes en los últimos meses, muchos de ellos con camiones implicados.

Con estas obras, la Junta promete acabar con los “saltos de rally” que los conductores llevan años sufriendo y devolver a la A-381 su condición de vía cómoda y segura. Si se cumplen los plazos, el nuevo firme estará listo antes de que termine 2025.