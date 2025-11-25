El vuelco de un camión en la A-381 provoca grandes retenciones en Los Barrios hacia Jerez

La A-381 permanece cortada en el término municipal de Los Barrios, sentido Jerez, tras el vuelco de un camión ocurrido a las 15:25 horas de este martes en el kilómetro 75. El vehículo quedó atravesado en la calzada, obligando a interrumpir completamente el tráfico en ese sentido. No se han registrado heridos.

La Guardia Civil de Tráfico ha habilitado un desvío provisional por la antigua Ruta del Toro desde la salida de La Montera del Torero, aunque la circulación continúa siendo muy lenta y se han generado importantes retenciones en toda la zona mientras que el servicio de mantenimiento de la carretera actúa en el lugar.

El desvío hacia la antigua Ruta del Toro. / M. G.

Este incidente se suma a las obras de mejora del firme que la Junta de Andalucía ejecuta actualmente en varios tramos de la autovía, lo que ha agravado aún más las colas en una de las principales vías de comunicación del Campo de Gibraltar.