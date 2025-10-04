Un moderno 'Olterra' surca los mares 80 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial

El Olterra volverá a surcar los mares 80 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. La Marina Militar italiana botará el próximo 9 de octubre en Génova el nuevo Olterra, un buque para operaciones especiales y rescates submarinos. El flamante navío recupera así el nombre del histórico petrolero que durante el conflicto bélico sirvió de base a la Decima Flottiglia MAS, una unidad de comando de buzos militares de la Regia Marina de Italia que hizo la guerra submarina a los ingleses en varios puntos del Mediterráneo, entre ellos en la estratégica colonia británica de Gibraltar.

El nuevo Olterra recibe estos días sus últimos retoques en los astilleros de T. Mariotti, en Génova. La unidad naval de la Armada italiana relevará al Anteo, buque de unos 40 años de antigüedad. Encargado por la fuerza naval en 2021, el Olterra tiene 128 metros de eslora por 24 de manga y podrá albergar hasta 200 personas a bordo, incluyendo tripulación, técnicos y personal de las fuerzas especiales

Se trata del primer buque militar construido por T. Mariotti y estará equipado con sistemas avanzados de buceo y exploración subacuática, prácticamente únicos a nivel internacional, así como con equipos de rescate submarino de última generación. Se trata de un buque único en términos de complejidad de construcción y características operativas, en consonancia con la expansión de la flota submarina de la Armada italiana, y también capaz de realizar actividades subacuáticas para otras administraciones y organismos (uso dual) en la vigilancia y verificación de infraestructuras subacuáticas.

La nieta de Antonio Ramognino, ideólogo de los ataques desde el antiguo 'Olterra', actuará como madrina de la ceremonia de bautizo

El buque tendrá capacidad para realizar de forma autónoma la búsqueda y localización de submarinos en apuros, así como el rescate de su tripulación, gracias a un nuevo sistema de rescate desplegable que permitirá operaciones hasta 600 metros de profundidad. Además, desempeñar funciones para la OTAN y para la asistencia médica y de rescate para actividades subacuáticas civiles y en caso de desastres.

Heredero de un navío clave en la Segunda Guerra Mundial

El antiguo Olterra fue un buque cisterna de casi 5.000 toneladas internado en el Puerto de Algeciras que durante la Segunda Guerra Mundial sirvió de base a la famosa Esquadriglia Orsa Maggiore de torpedos tripulados o maiale; unidad de los innovadores medios de asalto con los que Italia estuvo acosando la base naval de Gibraltar.

El 10 de junio de 1940, día de la entrada de Italia en la guerra, este buque cisterna se hallaba, junto a otros seis mercantes italianos, en la Bahía de Algeciras. La idea de camuflar una unidad de comando en el mercante para atacar de forma discreta y efectiva fue de Antonio Ramognino, miembro de la Decima Flottiglia MAS, que estuvo alojado junto a su joven esposa, la española Conchita Peris del Corral, en Villa Carmela (Campamento, San Roque). La casona se convirtió así en un punto de observación y apoyo logístico a las operaciones de los medios de asalto italianos que operaban contra la colonia británica.

El historiador linense Alfonso Escuadra asistirá a la ceremonia de botadura

La nieta de Antonio, Corinna Ramognino, actuará como madrina de la ceremonia de bautizo y botadura del navío, que estará presidida por altos mandos de la marina italiana.

El 'Olterra' esperando su desguace en el puerto de Vado Ligure en Génova.

El historiador linense Alfonso Escuadra también participará en la ceremonia de botadura. Escuadra, experto en la Decima Flottiglia MAS, rescató del olvido aquellos pasajes de la historia a través de una serie de artículos de investigación semanales publicados por Europa Sur entre julio de 2022 y julio de 2023. Aquel trabajo dio lugar a la publicación posterior de Sufficit animus (Basta el espíritu), obra que ha despertado el interés y la admiración entre historiadores, investigadores y luchadores por el legado de los integrantes de aquel grupo comando que llevó la guerra contra la Marina inglesa hasta el mismo interior de sus bases.

Aprovechando su estancia en Italia, Escuadra también participará en varios actos con historiadores navales italianos centrados en el antiguo Olterra. Entre las actividades figura una visita a La Spezia, para visitar el Museo Naval y la base de Varignano, sede de la unidad que hoy día agrupa a los modernos medios de asalto de la Marina italiana –herederos de los que sirvieron en la flotilla del Olterra– y su participación en una mesa redonda en la localidad de Viareggio.