Juan Franco carga contra Hacienda por supeditar las ayudas a La Línea al acuerdo del Gibrexit

La Línea/El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha expresado su "honda preocupación" tras las declaraciones realizadas por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su visita este jueves a Castellar de la Frontera. La titular de Hacienda afirmó que su departamento estaría dispuesto a estudiar medidas fiscales especiales para La Línea, pero solo una vez que se cierre un acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar. Esta postura ha generado indignación en el regidor linense, quien ha calificado el planteamiento de "inaceptable".

"Nadie nos había contado en ninguna de las muchas reuniones que hemos mantenido con el Gobierno en el contexto del Brexit que cualquier medida para paliar las consecuencias de esta situación estuviera supeditada a que se cierre ese acuerdo. O sea, vamos a tener que esperar no sabemos cuántos años más, después de que este asunto se originó en 2016", ha denunciado este viernes Franco a través de un comunicado de prensa. El alcalde ha insistido en que esta condición impuesta por Hacienda deja nuevamente a la ciudad "supeditada a los intereses de un Estado, dejando de lado los de este territorio, que es el único afectado realmente por lo que pase en el futuro".

Franco ha criticado la "falta de sensibilidad" y "la inacción" del Ejecutivo de Pedro Sánchez en relación con los problemas de La Línea. "Hoy, más que nunca, creemos que nuestro futuro no está en la agenda del Gobierno central", ha afirmado el alcalde, quien ha asegurado sentir "sana envidia" del trato que el Reino Unido da al Gobierno de Gibraltar y a sus ciudadanos.

El regidor linense lleva tiempo reclamando un régimen fiscal diferenciado para La Línea que ayude a atraer inversiones y generar empleo, al considerar que la economía local no puede seguir dependiendo exclusivamente del Peñón. "Debemos dejar de ser dependientes de Gibraltar y crear una economía propia que genere empleo y riqueza. Para ello hace falta la implicación del Gobierno central y del autonómico", ha subrayado.

Por último, Juan Franco ha exigido que se atienda su petición de reunión con el Gobierno para trasladar la situación de la ciudad y que cualquier decisión se tome con "una información real" de los problemas que sufre la población. "Si no, que la ministra tenga la valentía de venir a La Línea y decirle a nuestros ciudadanos que, nueve años después del Brexit, el Gobierno no tiene un plan para esta ciudad y no impulsará ninguna medida hasta que no se cierre un acuerdo. A lo mejor, como casi siempre, ya será tarde para nosotros", ha zanjado Franco.

Desde que comenzó el proceso del Gibrexit, La Línea ha quedado en una posición de extrema vulnerabilidad debido a su alta dependencia del Peñón. Con más de 11.000 trabajadores que cruzan la frontera a diario y un tejido empresarial estrechamente ligado a la actividad económica de Gibraltar, cualquier cambio en la relación bilateral supondrá un golpe significativo para la ciudad. Sin embargo, según Franco, ni el Gobierno de España ni el de Andalucía han tomado medidas estructurales para garantizar un desarrollo sostenible en la comarca.

Por ello, en los últimos días y aprovechando la visita de la ministra Montero, el regidor linense ha reiterado sus principales reivindicaciones: la condonación de la deuda municipal, que asciende a 120 millones de euros, bajo el argumento de la singularidad del municipio, y la aprobación de un estatuto fiscal especial para atraer inversiones tecnológicas. Franco ha dejado claro que su actual apoyo al PP en la Mancomunidad de Municipios y la Diputación de Cádiz dependerán de la receptividad del PSOE -y, por extensión, del Gobierno de España- a estas demandas.