Hacienda supedita la fiscalidad diferenciada para La Línea a que antes se alcance un acuerdo sobre Gibraltar

Castellar/El Ministerio de Hacienda supedita la adopción de medidas fiscales diferenciadas para La Línea a que previamente se alcance un acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado este jueves que existe disposición en su departamento a estudiar fórmulas fiscales singulares para la ciudad, como demanda el alcalde, Juan Franco, si bien estas no se abordarán hasta que el pacto sobre el Gibrexit esté cerrado.

"Comprendo la preocupación de La Línea. El Gobierno de España escuchará, cómo no, al alcalde de La Línea para ver en qué término se plantea esta cuestión, una vez que tengamos un acuerdo sobre Gibraltar con el Reino Unido", ha especificado la ministra durante su presencia en el Campo de Gibraltar para anunciar nuevas ayudas del Ejecutivo para el ciclo del agua en los ocho municipios.

De esta forma, Montero también aleja la posibilidad de una moción de censura del PSOE en la Diputación Provincial de Cádiz para relevar al PP en el acuerdo con La Línea 100x100, ya que la posibilidad de una compensación fiscal hacia La Línea como uno de los puntos fuertes de un posible acuerdo alternativo de Gobierno se diluye en el tiempo.

"No puede ser que exista en un metro de diferencia una situación fiscal que perjudique a los ciudadanos o que perjudique a los comercios y a los empresarios de una parte de esa población. Me parece importante que trabajemos con cordura, con sentido común, porque no se trata de llevar la valla de un lado para otro y, por tanto, que el problema no tenga el municipio contiguo", ha anticipado Montero.

Entre las propuestas que Franco pretende trasladar al Ministerio este mismo jueves, además del estatus fiscal diferenciado para el municipio, que favorezca la atracción de inversiones y la generación de empleo, el regidor prevé plantear la necesidad de un tratamiento especial respecto a la deuda municipal, que limita la capacidad del Ayuntamiento para prestar servicios públicos esenciales.

Gibraltar y una fiscalidad "compatible"

Montero también ha valorado la pretensión de Gibraltar de mantener un estatus fiscal diferenciado del resto de Europa en el marco del posible acuerdo entre Reino Unido y la UE con, entre otras medidas, un IVA del 10% frente al 21% de España.

"Desde el Brexit, llevamos mucho tiempo trabajando en la parte fiscal. El estatuto fiscal en Gibraltar tiene que ser compatible con la apertura de la Verja para que no se perjudiquen los municipios adyacentes respecto a que haya una fiscalidad más privilegiada en un sitio frente a otro. Es lo que vamos a seguir trabajando hastea que haya acuerdo", ha zanjado Montero, quien ha subrayado que las conversaciones son "discretas" a la par que ha deseado la firma de un acuerdo "lo antes posible".