Jimena, epicentro de la borrasca Francis con más de 257 litros acumulados en todo el domingo

Jimena de la Frontera ha sido este domingo el epicentro de la borrasca Francis, cuyas precipitaciones acumuladas han superado los 257 litros por metro cuadrado medidos entre la medianoche y las 19:00, hora en la que han comenzado a remitir las lluvias.

Así se desprende de los datos de la Red Hidrosur, que monitoriza el estado de la red hidrológica en Andalucía. Se trata de la estación medidora con el registro más alto de Andalucía, seguida por Tolox, en Málaga. Entre las 0:00 del domingo y las 19:00, las lluvias acumuladas equivalen a dicha cantidad de 257 litros por metro cuadrado en el pluviómetro de Lomas de la Cámara. La franja horaria de más intensidad ha sido la de las 12:00 a las 13:00, con 45,4 litros por metro cuadrado en una hora.

Gráfica de la estación medidora de Lomas de la Cámara, en Jimena.

Las precipitaciones se han concentrado con virulencia en este punto del Campo de Gibraltar, dejando un reguero de cortes de carreteras, evacuaciones y el aviso de las autoridades llamando a la población a evitar los desplazamientos.

El nivel del río Hozgarganta, desbordado desde el mediodía, tiende a las 19:00 a rebajarse tras haber alcanzado su nivel máximo histórico de más de 5,29 metros (a las 14:00), superando ampliamente su máximo histórico de 4,06 metros registrado el 18 de marzo de 2018, lo que marca un récord en el municipio y genera un riesgo elevado de inundaciones.

El gran volumen de agua de este río y del arroyo García Bravo ha mantenido durante la jornada al municipio en una situación complicada, bajo el nivel 1 de alerta municipal.