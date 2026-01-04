El río Hozgarganta se desborda en San Martín del Tesorillo y corta la carretera a Jimena

El Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo ha informado del desbordamiento del río Hozgarganta antes de su unión con el río Guadiaro, lo que ha provocado el corte de la carretera que conecta el municipio con la A-405 a través de Montenegral. La Guardia Civil ya está en el lugar para proceder al corte de la vía con señales indicativas.

El consistorio mantiene la vigilancia del cauce ante la posibilidad de que las aguas afecten otras zonas del municipio, especialmente el tramo Montenegral-Tesorillo. El Ayuntamiento recomienda extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios, así como seguir las indicaciones de los servicios de emergencia para garantizar la seguridad de los vecinos.