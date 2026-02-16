La huelga médica en el Campo de Gibraltar se salda con una guerra de cifras y miles de pacientes en vilo

Entrada del Centro de Salud Menéndez Tolosa de Algeciras, este lunes. Los accesos del centro lucían tranquilos pese a la huelga de médicos.

Hay huelgas que paralizan quirófanos y otras que paralizan las calculadoras. La que comenzó este lunes, 16 de febrero, en el Campo de Gibraltar parece haber hecho ambas cosas. Mientras la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) habla de un seguimiento “cercano al 80%” en hospitales y centros de salud de la comarca, la Junta de Andalucía lo reduce a un 23,83% en la provincia de Cádiz. Entre una cifra y otra cabe un hospital entero.

La huelga, convocada contra el proyecto de Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, ha comenzado a las 8:00 y promete prolongarse —una semana al mes hasta junio— si no hay acuerdo. Pero más allá del pulso político y sindical, la pregunta que flota en las salas de espera es más doméstica: ¿qué pasa con mi cita?

El Centro de Salud Menéndez Tolosa de Algeciras mantiene la actividad diaria con normalidad en urgencias, pese a la huelga en el sector médico. / Vanessa Pérez

Dos hospitales, dos relatos

En el Hospital Universitario Punta Europa de Algeciras y en el Hospital Universitario de La Línea de la Concepción, el seguimiento ha sido “mayoritario”, según el sindicato convocante, “a pesar de los abusivos servicios mínimos”. La CESM insiste en que el respaldo ronda el 80% en el Campo de Gibraltar, una cifra que dibuja pasillos más silenciosos de lo habitual y agendas clínicas tachadas con bolígrafo rojo.

La versión oficial es menos dramática. La Consejería de Salud sitúa el seguimiento en Cádiz en un 23,83%, uno de los más bajos de Andalucía. El promedio autonómico alcanza el 24,74%, con provincias como Huelva (31,73%) o Sevilla (30,43%) por encima de la media y Jaén (15,71%) en el extremo contrario.

La aritmética, como la medicina, depende del diagnóstico previo: ¿se cuenta sobre el total de la plantilla o sobre quienes no estaban designados en servicios mínimos? ¿Se computan las ausencias justificadas? La estadística, ya se sabe, también tiene guardias.

¿Qué se reclama exactamente?

El conflicto nace del desacuerdo con el texto pactado el pasado 26 de enero entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. Las organizaciones médicas —entre ellas el Sindicato Médico Andaluz— denuncian que no ha existido una negociación real y reclaman un estatuto propio que reconozca las particularidades de su ejercicio profesional.

Entre sus demandas figuran una nueva clasificación profesional en la categoría A1, una jornada máxima de 35 horas semanales y que cualquier exceso sea voluntario y retribuido. El Ministerio, por su parte, defiende que el texto ya incorpora mejoras sustanciales, como la limitación de la jornada a 45 horas y la reducción de las guardias de 24 a 17 horas.

La ministra Mónica García ha rechazado una norma exclusiva para médicos al considerar que rompería la cohesión del sistema. Desde Andalucía, el presidente Juanma Moreno ha instado a negociar “hasta llegar a un acuerdo” y ha advertido del impacto directo sobre los ciudadanos.

Lo que de verdad importa: tu cita médica

Mientras los porcentajes se cruzan como bisturíes, miles de pacientes del Campo de Gibraltar afrontan una semana de reprogramaciones y retrasos en una sanidad ya tensionada por listas de espera estructurales.

Conviene aclararlo: aunque haya huelga, los servicios mínimos garantizan la atención urgente. Urgencias hospitalarias, pacientes ingresados, tratamientos oncológicos o críticos, partos e intervenciones quirúrgicas urgentes están cubiertos. En Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud mantiene la actividad propia de un domingo o festivo en áreas esenciales, así como el 100% de las pruebas diagnósticas urgentes.

Lo que sí puede verse afectado son las consultas de Atención Primaria no urgentes, revisiones rutinarias, pruebas diagnósticas no prioritarias o citas con especialistas sin carácter urgente. En esos casos, el centro sanitario suele avisar por SMS o llamada si la cita queda suspendida. La recomendación es clara: no cancelarla por cuenta propia y esperar comunicación oficial. Si se reprograma, el sistema tiene la obligación de asignar nueva fecha, aunque el retraso puede engordar aún más las listas de espera.

La entrada del Menéndez Tolosa refleja la tranquilidad relativa de la jornada, en contraste con la tensión sindical que se vive en los hospitales. / Vanessa Pérez

La última huelga médica, celebrada en diciembre, dejó en Andalucía más de 308.000 consultas suspendidas, 18.200 pruebas diagnósticas aplazadas y 4.000 intervenciones quirúrgicas reprogramadas. Las cifras, de nuevo, hablan por sí solas.

Una movilización larga y con eco en la comarca

La convocatoria actual es la primera de cinco semanas de paro previstas hasta junio. Habrá nuevas tandas en abril, mayo y junio si no hay avances. Se trata de una de las movilizaciones más prolongadas del sector sanitario en los últimos años, con concentraciones en distintas comunidades autónomas y una manifestación ante el Congreso de los Diputados en Madrid.

En el Campo de Gibraltar, donde la sanidad pública es tema de conversación habitual en cafeterías y farmacias, la huelga se vive con una mezcla de comprensión y cansancio. Muchos pacientes entienden las reivindicaciones; pocos celebran que su prueba diagnóstica vuelva al cajón.

Entre el 80% y el 24% hay algo más que una discrepancia estadística: hay una batalla por el relato. Y, en medio, miles de historias clínicas esperando turno.