La huelga médica estalla en el Campo de Gibraltar: seguimiento del 75% y servicios mínimos “de festivo” en plena ola de gripe

La primera jornada de huelga médica en el Campo de Gibraltar se ha saldado este martes, 9 de diciembre, con un seguimiento en torno al 75%, según datos del Sindicato Médico de Cádiz, consultados por Europa Sur. La incidencia ha sido especialmente elevada en los hospitales (Algeciras y La Línea de la Concepción), donde la adhesión ha superado a la de los centros de Atención Primaria, en un contexto marcado por una fuerte presión asistencial por la ola de virus respiratorios.

El paro, convocado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), llega en pleno aumento de la gripe y otras infecciones estacionales, un escenario que ya había llevado a la Junta de Andalucía a recomendar el uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias de mayores hasta, al menos, el próximo 8 de enero.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha rebajado la cifra global andaluza al 32% y ha advertido de la “altísima repercusión” que tendrá el paro de cuatro días en las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas. Sanz ha detallado que el seguimiento en Cádiz ha sido del 33,93% y ha acusado al Ministerio de Sanidad de plantear un Estatuto Marco “fuera de lugar” y “sin financiación suficiente”, asegurando que la actitud de la ministra Mónica García está siendo “nefasta” y que su propuesta “traslada un problema a las comunidades”.

En el Hospital Universitario Punta Europa de Algeciras, el principal centro sanitario de la comarca, la mañana ha transcurrido sin incidentes destacables. Según fuentes sindicales de CSIF, el área de Urgencias ha estado “controlada”, con tiempos de atención dentro de lo habitual y unos servicios mínimos que “han funcionado correctamente”. Con los mínimos fijados, el hospital ha operado durante buena parte del día como si se tratara de un festivo, tanto en su actividad urgente como en pruebas diagnósticas y servicios de cuidados críticos.

Los médicos inician la primera de las cuatro jornadas de huelga en protesta contra el Estatuto Marco, sin incidencias en el hospital de Algeciras. / Erasmo Fenoy

La situación ha sido similar en el resto de hospitales y centros de salud del Campo de Gibraltar, donde los servicios mínimos establecidos por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para estos cuatro días de huelga —del 9 al 12 de diciembre— han igualado e incluso superado, según los sindicatos convocantes, la dotación habitual de un día festivo. El propio Sanz ha subrayado que estos mínimos buscan garantizar la actividad esencial durante una ola de virus respiratorios que ha obligado a recomendar el uso de mascarillas en centros sanitarios hasta pasadas las fiestas navideñas. El SAS fija para estos días una actividad equivalente a la de un festivo, con el 100% de la atención urgente, cuidados críticos, partos y pruebas diagnósticas que se realizan habitualmente en domingo. En el 061 se mantiene un 90% de la plantilla y en Salud Responde un 75% en cada turno. Los facultativos consideran que estas cargas mínimas son “abusivas” y que limitan el derecho a la protesta al exigir más personal del que se programa en muchas jornadas laborales ordinarias.

La huelga nace del profundo malestar generado por el borrador del nuevo Estatuto Marco, al que los médicos acusan de devaluar su formación y empeorar sus condiciones laborales. Recuerdan que su itinerario profesional es uno de los más exigentes del sistema universitario —seis años de grado, examen MIR y otros cuatro o cinco de especialización— y que aun así la estabilidad no está garantizada. La propuesta del Gobierno de equiparar sus 360 créditos formativos a titulaciones de 240 se ha interpretado como una desvalorización de su cualificación.

A ello se suma una larga lista de agravios: guardias presenciales de 24 horas hasta los 55 años, semanas que superan las 48 horas sin reconocimiento como horas extra, formación continua no computada y guardias localizadas que pueden encadenar más de veinte días al mes con disponibilidad absoluta. Para los sindicatos, estas condiciones deterioran la salud de los profesionales y comprometen la calidad de la atención a los pacientes.

El centro de salud de San García, en la mañana de este martes. / Erasmo Fenoy

En los centros de salud, la aplicación de los servicios mínimos también ha dependido de la existencia o no de Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP). En los ambulatorios con servicio de urgencias, no se ha designado personal específico, replicando el funcionamiento de fines de semana y festivos. En los que no cuentan con esta cobertura, el SAS ha asignado al menos un médico para la atención urgente durante el horario habitual.

Esta semana de protestas en el Campo de Gibraltar se enmarca en una movilización nacional que suma apoyos entre colegios profesionales y organizaciones médicas. El sector sanitario encara además un enero convulso: el 27 comenzará una huelga indefinida convocada por CSIF, Satse-FSES, CCOO, UGT y CIG-Saúde ante la falta de acuerdo con el Ministerio de Sanidad. La tensión, advierten los sindicatos, apenas acaba de empezar.