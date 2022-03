La asociación comarcal de transportistas reclama al Gobierno que concrete cómo se aplicarán las ayudas

La Asociación Comarcal de Empresarios de Transporte por Carretera del Campo de Gibraltar ha urgido este martes al Gobierno a concretar cómo se aplicará el paquete de medidas dotado con 500 millones de euros para paliar el alza del precio de los carburantes.

Para este colectivo empresarial, que no se ha adherido al paro patronal promovido desde el pasado lunes 14 por la plataforma nacional de pymes y autónomos, resulta incomprensible la postura del Ministerio de Transportes de esperar hasta el 29 de marzo para aprobar por Consejo de Ministros un decreto-ley que desarrolle la iniciativa.

"Todo lo que sean ayudas son bienvenidas. Pero no se han concretado aún y no sabemos a qué se está esperando. El sector no puede aguantar una semana más. Nadie nos da explicaciones de por qué hay que esperar una semana ni tampoco qué medidas concretas se prevén. Una semana es demasiado tiempo y puede ser demasiado tarde", subraya Gabriel Fuentes, presidente de este colectivo empresarial.

Para la Asociación Comarcal, en una semana los problemas de desabastecimiento se pueden agudizar hasta un punto de difícil retorno, con una ruputura de la cadena de suministro que perjudique aún más a la economía del país por arrastrar en cadena a los productores, principalmente del sector primario e industrial y, por añadidura, a los prestadores de servicios. "Puede ser la ruina", subraya fuentes. El presidente de la asociación recuerda que otros países de nuestro entorno, como Francia, Portugal e Italia, ya han aprobado rebajas del precio del gasóleo. "Aquí se nos dice que hay que esperar al Consejo Europeo. Y esos países, sin embargo, ya lo han hecho", compara.

Parte de los asociados de esta organización campogibraltareña no están trabajando estos días. No porque secunden el paro nacional, sino porque "no les salen las cuentas" y también para evitar encontronazos con los piquetes que se mantienen en el Puerto de Algeciras desde hace ya nueve días.

Gabriel Fuentes, no obstante, insta a los transportistas a utilizar ya las medidas paliativas del primer decreto-ley aprobado por el Gobierno y convalidado este mes por el Congreso que incluye, entre otras posibilidades, la revisión obligatoria de precios y la prohibición de la carga y descarga de la mercancía por parte de los conductores. "Esas herramientas ya están aprobadas y deben utilizarse desde ya. Como sector, tenemos que hacer uso de los instrumentos que estén a nuestro alcance y ser conscientes de ello. Si alguien opta por no hacerlo, existe un régimen sancionador que debe aplicarse", recuerda Fuentes, en relación a la posibilidad de que transportistas decidan no subir los precios y, por tanto, incurrir en competencia desleal.