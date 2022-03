La asociación de transportistas del Campo de Gibraltar cree que "no es el momento" de parar

La Asociación Comarcal de Empresarios de Transporte por Carretera del Campo de Gibraltar se ha desmarcado este lunes de los paros convocados por la plataforma nacional de pymes y autónomos que han dejado la actividad en torno al Puerto de Algeciras y a las industrias en mínimos.

El presidente de este colectivo, con unos 300 asociados entre empresas y autónomos, Gabriel Fuentes, considera que aunque comparte la preocupación del sector por el alza de los costes, especialmente por la subida del precio de los carburantes, ya se han articulado medidas que permiten amortiguar el impacto.

El precio del gasóleo es uno de los principales motivos que ha llevado a la Plataforma en Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carreteras a movilizarse en todo el país. Fuentes apunta que muchos camioneros y empresas, pese a no secundar estas movilizaciones, no han operado este lunes a la espera de la evolución de los acontecimietos y para evitar los piquetes. "La gran mayoría están a la espera. Creemos que no es el momento de parar, sino de que se celebre una reunión urgente con el presidente del Gobierno", ha manifestado.

Fuentes recuerda que las principales organizaciones patronales a escala estatal acordaron en diciembre una serie de medidas para hacer frente a la escala de precios, entonces ajena a la guerra en Ucrania. "Desde el jueves 2 de marzo hay un Real Decreto publicado con una herramienta para aplicar un suplemento por la subida de los combustibles que se puede aplicar al precio del transporte. Ahora bien, ante la brutalidad de la subida que se ha producido por la guerra en Ucrania, reclamamos una reunión urgente con el presidente del Gobierno para negociar más acciones", aclara el presidente de la Asociación Comarcal de Empresarios de Transporte.

El colectivo empresarial no oculta que hay pymes y autónomos asfixiados por los precios aunque insiste en que el suplemento aprobado por el Gobierno palía en parte la situación ante el escenario de constante subida de los carburantes.