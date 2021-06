El sector hotelero se encuentra a las puertas de su segunda temporada veraniega enmarcada dentro de la pandemia del Covid-19. Los hoteles del Campo de Gibraltar siguen teniendo que mantener las medidas higiénicas y sanitarias para evitar la propagación del virus, que además ha provocado que algunos países como Reino Unido hayan puesto limitaciones a los viajes de sus ciudadanos a nuestro país. Entre los responsables de los establecimientos hoteleros existe una idea clara: hay que mimar al cliente nacional.

A pesar de las dificultades, y tras un largo invierno en el que muchos hoteles decidieron permanecer cerrados por los cierres perimetrales de las provincias, los gestores de los hoteles empiezan a dar sensación de optimismo. "Todos coincidimos en que la demanda ha despertado y está habiendo bastantes peticiones. Se han animado bastante los fines de semana desde que se terminó el estado de alarma. Se están recibiendo muchas peticiones de reservas de cara al verano", comenta Susana Ruiz, vocal de hoteles de Horeca en la provincia de Cádiz y presidenta de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar

La decisión de Marruecos de dejar a la comarca, por segundo año consecutivo, sin Operación Paso del Estrecho (OPE) supone una merma de ingresos para los hoteles, e incluso ha retrasado la apertura de alguno de ellos, como el Octavio de Algeciras, que aún no tiene fecha prevista para reanudar su actividad: "La suspensión de la OPE ha supuesto anulaciones para algunos hoteles, porque es una operación que nos da un flujo de clientes y mucha vida. Ya ocurrió el año pasado y esperábamos recuperarla este año, pero la cosa sigue igual", afirma Ruiz.

La suspensión de la Operación Paso del Estrecho ha supuesto anulaciones de reservas para muchos hoteles

No obstante, la representante de Horeca y la Cámara de Comercio opina que los clientes españoles harán tener un buen verano al sector: "Pensamos que el turismo nacional, al igual que el año pasado, se va a intensificar. La cercanía a Tarifa, que tiene mucho atractivo pero no tiene suficiente estancias hoteleras para satisfacer la alta demanda, hay clientes que se quedan en hoteles de Algeciras, por ejemplo. Además también la proximidad a la Costa del Sol, a la Costa de la Luz, a Gibraltar y los demás pueblos".

A continuación, hacemos un repaso a una selección de hoteles de la comarca que ya se encuentran listos para recibir a sus clientes en los meses de julio y agosto.

Hotel Alborán

El hotel Alborán, que gestiona la propia Susana Ruiz, es un establecimiento de 78 habitaciones que se encuentra en Algeciras. Su responsable se muestra satisfecha por los resultados hasta el momento: "Tenemos bastante clientela, sobre todo tripulaciones del Puerto de Algeciras. Desde el fin del estado de alarma se ha notado más movimiento. En el mes de junio estamos teniendo un 70-75% de ocupación, sobre todo los fines de semana con clientes que vienen a disfrutar de nuestra piscina. En julio y agosto nos gustaría llegar al 80 u 85% de ocupación, sobre todo en agosto, que es cuando la mayoría de personas tiene las vacaciones. Tenemos toda la plantilla y la hemos mantenido durante todo el invierno".

Hotel Reina Cristina

Uno de los establecimientos hoteleros más antiguos y con más solera de Algeciras reabrió sus puertas el pasado 15 de junio y ya está está recibiendo sus primeras reservas: "Estamos rondando el 70% de ocupación hasta el 26 de junio y luego caemos al 30%. Tenemos muchas reservas de última hora, por lo que es imprevisible saber el volumen de ocupación que tendremos. De cara al verano este año será calcado al pasado, con turismo español que se moverá hacia las playas de Tarifa", comenta su director, Gilberto Toro.

"Se notará la falta de clientes extranjeros. La cancelación de la OPE también nos ha afectado, a todos. Podría ser entre un 15 y un 20% de clientela que no tendremos", explica que el gestor, que ya cuenta con casi toda la plantilla y que plantea hacer más contrataciones puntuales en julio y agosto.

AC Algeciras

Esta plaza hotelera se dirige sobre todo al mundo corporativo, con pocos clientes vacacionales. "Las reservas nos llegan con una antelación de 48 o 72 horas, por lo que es muy difícil hacer previsiones para el verano. Tenemos muy pocos clientes que vengan a pasar sus vacaciones. Con la cancelación de la Operación Paso del Estrecho perdemos entre un 8 y un 10% de clientes magrebíes en julio y agosto. Es un buen mordisco. Tampoco está viniendo el cliente extranjero, que suele reservar con tiempo, así que viviremos del cliente nacional", afirma Guillermo Tell, su gerente.

El director cree que el verano de 2021 será mejor que el de 2020: "Tendremos ocupaciones buenas respecto al año pasado, pero nada comparado a periodo prepandemia. No obstante, Algeciras tiene buenas ocupaciones respecto a otros sitios gracias al Puerto, que atrae a muchos trabajadores".

Ohtels La Línea

Este hotel de cuatro estrellas, situado en La Línea, abrió el pasado 10 de mayo y aunque se encuentra aún lejos de sus niveles de ocupación habituales su director, José Ramón García, espera que la situación mejore conforme avance el verano: "Cerramos con un 22% de ocupación en mayo, en junio hemos mejorado algo, sobre todo con reservas de última hora y fines de semana, gracias a ofertas especiales que nos permitan cubrir los gastos. Estamos realizando un gran esfuerzo. Cerraremos con un 30% junio, julio aún no viene muy halagüeño y parece que remontaremos en agosto y septiembre".

"Hemos recuperado a todo el mundo del ERTE y hemos hecho algunas contrataciones. Tenemos el personal acorde a la ocupación que tenemos. Las restricciones para viajar nos afectan muchísimo. En julio estimamos que tendremos unos 5.000 o 6.000 clientes cuando en 2019 teníamos 14.000. La falta de viajeros de Gibraltar también nos afecta porque es una plaza clave. La OPE nos afecta un poco menos, porque suponía un 3%", explica García.

Hotel Encinar de Sotogrande

Situado en la exclusiva urbanización de Sotogrande, en San Roque, este recinto hotelero se encuentra rodeado de campos de golf y a escasos minutos de la costa. El hotel Encinar ha notado la falta de clientes ingleses, pero su director, Jonatán Pintado, opina que será un buen periodo estival: "Abrimos el 29 de abril y mayo ha sido flojo sobre todo porque nos ha faltado el mercado británico. Estamos contentos porque pudimos abrir y pudimos rescatar a toda la plantilla del ERTE. Junio ha evolucionado bien, con reservas de muy ultimísima hora. Estamos teniendo un 90% de clientes españoles y el resto son extranjeros afincados en la zona. Las previsiones para el verano son optimistas".

Hotel Milla de Plata

Este hotel boutique, situado junto al puerto de Sotogrande y en primera línea de playa, se nutre sobre todo de reservas de última hora. "Aunque estemos en una ocupación del 70 %, no hay reservas aún para el verano o hay muy pocas. Las expectativas son que lleguemos al 80 % de ocupación", explica su gestor, Cristóbal Rodríguez, que añade que su plantilla se encuentra al completo desde hace varios meses ya que apenas han estado cerrados.

"Evidentemente las restricciones están afectando de una forma directa, ya que los ingleses son los principales clientes extranjeros. Aunque es cierto que un producto como el nuestro tiene una enorme ventaja competitiva, ya que estamos en pleno contacto con la naturaleza y al disponer tan solo de 12 habitaciones, siempre los clientes se mueven con la tranquilidad de saber que no hay grandes aglomeraciones", comenta.

Hotel Guadacorte

El hotel Guadacorte, de Los Barrios, ha reabierto sus puertas este viernes 18 de junio, y bajo la gestión de la cadena Hoteles Playa Senator, que ha arrendado el establecimiento en principio para los próximos 6-7 años. Eso sí, ha mantenido a toda la plantilla y a su director, Pablo Albendea: "Casi hemos recuperado a todo el personal y conforme vaya aumentando la ocupación incorporaremos a todos los trabajadores. Tenemos al 80% de la plantilla ya operativa. Tenemos reservas, sobre todo vacacionales, y esperamos que pronto se animen las reservas corporativas y los eventos, que es lo que quiere potenciar la cadena Senator".

Hotel Los Lances

El hotel de Los Lances de Tarifa es un magnífico complejo hostelero de esta ciudad que separa el mar Mediterráneo del océano Atlántico. Juan Manuel Sánchez, director comercial de la cadena que gestiona el establecimiento, Q Hotels, tiene buenas previsiones: "De cara al verano estamos rondando el 60%, pero en Tarifa las reservas se hacen a muy corto plazo y de un día para otro suben de una manera muy importante. Los fines de semana estamos prácticamente llenos. Pretendemos mejorar los números del año pasado, que no salió mal del todo y tuvimos un 80% de ocupación. Este año pretendemos llegar a un 90%".

Sánchez explica que la falta de clientes extranjeros no le preocupa demasiado durante el periodo estival: "La falta de turistas ingleses no nos afecta tanto en verano porque tenemos clientes nacionales, aunque en temporada baja si nos afectaría si no se acaban las restricciones, que todo hace indicar que se terminarán pronto".

Hotel La Residencia

Situado en el corazón de Tarifa, entre el puerto y el casco histórico y a escasos minutos de la playa, este establecimiento de cuatro estrellas y 55 habitaciones, que abrió el 29 de abril, ya está notando la llegada del verano. "Los fines de semana tenemos una ocupación del 100% y entre semana algunas veces superamos el 70%. Esperamos llegar al 80% a partir de julio también durante la semana", afirma su gerente, Álvaro Pérez.

El gestor afirma tener buenas previsiones de cara el verano, que afronta con el 100% de su plantilla y con la idea de hacer más contrataciones, aunque ha notado una bajada en la clientela respecto al periodo pre-pandemia: "Nos afecta la falta de turistas extranjeros sobre todo entre semana, que en años anteriores teníamos el 100% prácticamente todos los días".

Casa Convento La Almoraima

Este hotel de Castellar de la Frontera se encuentra inmerso en pleno corazón del Parque Natural de Los Alcornocales. Un enclave ideal para disfrutar de la naturaleza que ya se prepara para un verano que se antoja movido. "Tenemos una dificultad que es que se nos acumulan todas las bodas que se han ido retrasando en temporada Covid, por lo que tenemos que compaginar los clientes que vienen a descansar y la celebración de eventos para que ambos sean compatibles", explica Emilio Romero, su director.

El hotel, que cuenta con toda su plantilla y planea contrataciones eventuales durante julio y agosto, se nutre sobre todo de clientela de viernes a domingo: "Los fines de semana estamos a tope y entre semana hay muy poquita gente. Los fines de semana la gente se está orientando más hacia las zonas rurales, de descanso, el campo y se nota que hay ganas de gastar. Las previsiones para el verano son buenas", comenta Romero, al que la falta de clientes de otros países no le inquieta demasiado: "Nuestros clientes extranjeros suelen tener segunda residencia en la Costa del Sol, por lo que las restricciones no nos afectan tanto como a otros hoteles".