Gustavo Camino, un referente de la psicología al servicio del Campo de Gibraltar

Su visión de la vida es propia de una persona aventurera, determinada, inteligente y asertiva, que empatiza con el prójimo con facilidad. Estas facetas son una de las principales aliadas a la hora de ayudar profesionalmente a sus pacientes. Madrileño de nacimiento, pero campogibraltareño de adopción y sentimiento y sobre todo andaluz. Doctor en Psicología, y psicólogo clínico, Gustavo Camino es un enamorado de la comarca, su entorno, su paisaje, sus playas y sus gentes. Sé de su predilección por los lugares acogedores y con encanto, por eso le sugiero que le entreviste en The San Roque Club. Su presidente, Mr. Stephen Dundas, y todo su personal, se vuelcan con Europa Sur y nos dan todo tipo de facilidades para la entrevista. Nos tratan con exquisitez y profesionalidad.

Llega a la cita con una gran sonrisa y una actitud de dar todo lo mejor de sí y de sus conocimientos académicos. Una de sus mayores metas es conseguir que las personas tengan la mejor aptitud en la vida, pese a las adversidades y que puedan afrontar el día a día, con realismo, pero con la capacidad de sortear con éxito aquellas “piedras” en el camino que les impidan sonreír interiormente. Está plenamente convencido de ello y de que cualquier persona que se lo proponga, lo puede conseguir.

Su formación académica es extensa. Inició en un principio estudios universitarios en física, una de sus pasiones, pero lo dejó por la psicología. Ser bilingüe le permitió doctorarse en Psicología Clínica por la Universidad de Hertfordshire, Hatfield, en Inglaterra, país en el que ha ejercido diversos cargos en la sanidad pública y en los que además ha sido docente o psicólogo clínico en instituciones de la talla de la North Essex Partnership NHS Foundation Trust, Cambrigeshire & Peterborough Mental Health NHS Trust, University of Chester, en Warrington Collegiate Institute o en el Gibraltar Health Authority, entre otros. En España, se licenció en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla. Ejerce en la actualidad en el SAS, en el equipo de salud mental comunitaria del antiguo Hospital de la Cruz Roja, en Algeciras.

Su especialidad son los trastornos mentales graves con especial interés en problemas de personalidad, aunque en la actualidad trabaja en un servicio de atención más amplia. Su paciencia, casi eterna y una aptitud serena y de escucha activa, unido a una sonrisa cómplice, son su mejores aliadas para superar las barreras, que algunos pacientes, en la mayoría de las veces, de modo involuntario, levantan, y de este modo entablar esa comunicación profunda que le permita llegar al fondo de la personalidad y conocer los complicados mecanismos de la mente humana para encontrar ese origen que desencadena los trastornos, una impresión lo más certera posible, para posteriormente, establecer un vínculo terapéutico y una serie de pautas de conducta que palíen o ayuden a superar esa dolencia emocional que impide llevar una vida normal y sana.

El ritmo de vida actual ha cambiado en los últimos 50 años de forma vertiginosa. Los problemas que en aquellos tiempos y con esos estilos de vida, más sosegados o conciliadores con la vida familiar y más compatibles con el disfrute del tiempo libre, eran menos frecuentes, pero esos mismos trastornos, tan inusuales entonces, son ahora cotidianos y cercanos. La competitividad entre empresas, la necesidad de ser los primeros en el sector donde desarrollamos nuestra actividad, los horarios laborales, la llegada de nuevas tecnologías, facilitado por la universal implantación de internet y su mejora en la transmisión de grandes cantidades de datos y la instantaneidad con la que llegan a sus destinos, han imprimido un estilo de vida muy acelerado, que con el día a día, han originado problemas de ansiedad, consolidación del sueño, irritabilidad y un largo etcétera, se unen, en ocasiones, a la adictividad de ciertas aplicaciones y juegos para dispositivos móviles de esta nueva realidad digital, tan beneficiosa para una serie de objetivos y tan perjudicial, al mismo tiempo, según nosotros mismos sepamos gestionar como nos beneficiamos de sus virtudes y que no nos dejemos arrastrar por su vertiente menos recomendable.

Unos de los aspectos que como psicólogo clínico preocupa al doctor Gustavo Camino es la facilidad con la que los menores y adolescentes se han vuelto adictos a los dispositivos móviles, sus aplicaciones, juegos y redes sociales. Le preocupa que a esas edades, su estado de inmadurez no les permita diferenciar un uso más racional que les impida desarrollar una indeseada dependencia que escapa, en numerosas ocasiones, al control parental.

El doctor Gustavo Camino, para revertir esta situación concreta, recomienda, con carácter general, pues cada caso hay que estudiarlo individualmente, varias pautas: la primera de todas es que los padres se armen de una buena dosis de paciencia, que van a necesitar, pues se trata de afrontar una dependencia y encontraremos avances y retrocesos. La segunda, es constancia en las pautas; la tercera es compartir con ellos más tiempo que desplacen a los dispositivos móviles por otras actividades, si es posible al aire libre y que sean participativas a otros menores, como pueden ser las deportivas o sociales, de modo que decaiga el interés por las digitales en beneficio de las otras.

De forma análoga y con las obvias diferencias y particularidades, pueden ser válidas para las personas adultas, incluso dedicar más tiempo a la familia y amigos, a la lectura o hobbies no digitales. De cualquier modo, el mundo digital es una realidad que ha llegado para quedarse, tanto para las Generaciones Analógicas, aquellas en las que hace unos años el mundo digital y de internet no tenía una transcendencia tan absoluta como en la actualidad, o las nuevas, la Generación Digital, ya inmersas en el universo de internet al que ya prácticamente se somete todo a nuestro alrededor, que llega a aspectos tan impensable hace pocos años, como el hecho de abrir la puerta de nuestras neveras, coger un alimento o bebida y que la propia Inteligencia Artificial de este electrodoméstico, en base al inventario de lo que tenemos en su interior, ya automáticamente solicite al supermercado que nos vuelva a proveer antes de quedarnos escasos de ese producto.

Otro de los grandes problemas de la sociedad actual es el acoso, bien en los centros educativos o en el trabajo. El doctor Gustavo Camino incide que cuando el menor está siendo sometido a acoso escolar, si este no informa a los padres o tutores, por coacción o por incapacidad para reaccionar, en muchas ocasiones son los hermanos o amigos del colegio, quienes dan una pista sobre lo que ocurre. No todo comportamiento anómalo puede ser un indicio de bullying, puede tener otras causas, pero si el comportamiento persiste, se debe prestar mucha atención a su entorno. En los adolescentes, puede ser más visible este comportamiento inusual en aquellos jóvenes, que, o bien no quieren delatar o sufren coacción por parte de sus actores. Siempre es importante mantener un diálogo abierto y sincero y comentar el día a día en casa, que pueda romper esas barreras y afrontar el problema desde un principio. La terapia es diversa, en función de cada individuo y circunstancia, pero siempre existe una pauta a seguir.

El acoso en el trabajo es algo que preocupa y mucho actualmente, especialmente si el tipo de vínculo contractual con la empresa no es firme y si las oportunidades de encontrar otro mejor son escasas. El recurso, que suele funcionar, en la mayoría de los casos, pasa por exponer la situación con el causante, hablando y exponiendo las circunstancias, cuando esto sea posible. Mientras las situaciones adversas revierten a la normalidad, la persona sufre una serie de emociones y bloqueos, que conducen a una situación en la que se siente como incapaz de superar la vivencia, que conduce a vivir una situación de infelicidad. Cada caso requiere de un estudio personalizado, en palabras del doctor Gustavo Camino, pero como norma de carácter general, suele dar dos recomendaciones, desde el punto de vista de la psicología clínica; la primera es no mostrar debilidad al causante, la segunda es exteriorizar con personas de confianza el problema. Hablar supone romper una barrera que ayuda a liberar ese estrés, para continuar con la terapia pautada en cada caso concreto.

Pero sin lugar a dudas y en período estival, hay una situación muy típica; la ansiedad previa a la incorporación al trabajo. Gustavo Camino es muy simple pero concreto ante esta situación; no hay que buscar grandes remedios ni planteamientos complejos, es solo una cuestión de mentalización, de como nos planteamos los acontecimientos futuros que con certeza nos van a suceder. El remedio es accesible; ¿para qué te vas a preocupar de algo que va a suceder y sobre el que tú no tienes control?. Céntrate en disfrutar de los días que aún te restan y vívelos con normalidad, si mentalmente desdramatizas ese momento, cuando llegues al trabajo, verás como esa sensación tan negativa, simplemente ha desaparecido. Habrás perdido el disfrutar de esos días en lugar de vivirlos con gran satisfacción, sobre esa cuestión, tú si tienes el control, tan solo es una cuestión de cómo lo quieras enfocar y sentirte. Además, con esta fórmula, potenciarás tu capacidad de abordar otros problemas con más facilidad, en definitiva, tener más felicidad interior.

El doctor Gustavo Camino, en relación a los temas que hemos tratado anteriormente, hecha en falta una especie de “medicina preventiva” en los centros educativos. A la sociedad se nos enseña mucho a nivel académico a lo largo de nuestra vida como estudiantes, pero faltaría, en su opinión, una asignatura muy útil y eficaz, que para la gran mayoría, supondría eliminar futuros problemas y sortearlos con soltura; aprender a gestionar nuestras propias emociones, algo que quizás ante situaciones desfavorables, nos hubiese sido gustado haber aprendido con anterioridad y quizás la percepción del la realidad fuese más llevadera y asumible en lo adverso.

Su visión del mundo, como no puede ser de otro modo, lo es a través de su concepto de la vida, de su forma de ser; es una persona asertiva y luchadora, no se deja vencer con facilidad y cree que hay que dar una oportunidad al triunfo, nunca dársela al pesimismo. Es una persona muy social y empática, prefiere ver la parte positiva de la vida. Le gusta el senderismo y el montañismo. Practica el submarinismo y tiene además la licencia de piloto de ultraligeros a motor, de hecho, el día en que redacto esta entrevista, tiene horas de vuelo, sobrevolando la provincia de Cádiz, para lo que se traslada hasta el aeródromo de Medina Sidonia, donde junto a otros pilotos va a disfrutar de la sensación de libertad cuando vuela. Es predicar con el ejemplo.

Pero su mayor satisfacción es aportar esa ayuda psicológica a sus pacientes, transmitirles que tienen la capacidad para abordar y superar los problemas que les afectan y ver como sus mentes se liberan, haciéndoles ver que no hay que buscar fórmulas complejas, salvo casos concretos, que la clave está en el enfoque del problema y de la asertividad de superarlo.