Alas de Libertad: Cristina Harillo, expresionismo y humanismo en las artes plásticas

La pasión, el entusiasmo y la positividad de su actitud ante la vida guían la creación de sus obras artísticas. Las paletas y pinceles e, incluso, sus manos, dan forma a un estilo de arte muy personal. Cristina Harillo, ceutí, afincada en Algeciras y, como ella misma se autodefine, “una ciudadana del Estrecho”, por compartir su corazón entre su ciudad natal y la que vio nacer a sus hijos. Porque el mar es uno de sus principales referentes en lo personal, que se proyecta en sus obras como un resorte a la hora de innovar, de enfocar su arte, de darle plasticidad. Necesita sentirlo próximo. Tan es así que esta entrevista le sugerimos hacerla junto a ese mar que tanto le aporta, en las instalaciones del Club Deportivo Náutico Saladillo. Su gerente, Dori Melgar, nos brinda todas las facilidades con la amabilidad y profesionalidad que le caracterizan.

Una suave brisa marinera mece sus cabellos mientras presta la máxima atención a la instalación de la cámara y micrófonos para la grabación de la entrevista y su mirada, sincera y plena, está impaciente por aportar su experiencia creativa con los lectores de Europa Sur. Respira profundamente y un brillo destaca sobre sus ojos, cuando iniciamos la grabación. Percibo su fuerte deseo de dar voz al mensaje de positividad que ella confiere en todas su creaciones y así lo transmite, con verdadero sentir y vehemencia.

Vive intensamente el arte, pero solo se decanta por el que no es comercial, huye del que se crea con propósitos de obtener ingresos, ese no le atrae en absoluto. Para ella crear, pintar o hacer una escultura es su vida, algo que le viene de siempre, desde muy corta edad. Recuerda emocionada y con gran admiración a quién le enseñó este mundo, desde su academia ubicada muy cerca del Museo Municipal: Juan Zahara. No solo su profesor, sino también su referente. Aquí entra en contacto con el hiperrealismo, movimiento pictórico de la década de los 60 y mediados de lo 70, basado en pincelas precisas y detalladas, como en una fotografía. Pero como todo artista, desde el principio, encuentra su propio estilo dentro del expresionismo, movimiento pictórico de origen alemán surgido a partir del año 1900, que abarca distintas disciplinas artísticas y que se caracteriza por la representación subjetiva generada por los sentimientos del artista en oposición a la realidad. La técnica del carboncillo es la base, desde aquí surge lo demás y se complementará con el color que dará el matiz del mensaje a la obra.

Para entender a todo buen artista, en necesario conocerlo, su sentir, su inquietud y como desea proyectar al exterior su mensaje. Cristina Harillo nos desvela la parte de su alma que nos impregna de esa capacidad expresiva. Pese a su timidez, expone plenamente su personalidad, sensible, comprensiva, atenta a su entorno, muy preocupada por el bienestar espiritual y positividad del sentir de sus semejantes. Su pensamiento está libre de las ataduras de tópicos; la persona ha de fluir en su esplendor y toda negatividad debe quedar al margen, en una sola palabra: Libertad.

Su filosofía es que el arte es para todos, no es elitista, es para la gente normal, entendida o no, principiante, aficionado o profesional, sin clasicismo, solo arte a disposición de la humanidad. Muestra un especial interés por despertar al artista que todos llevamos dentro, incluso los que se consideran poco afortunados para el dibujo. Ella tiene su método de plena paciencia y guía constructiva para que el alumno menos aventajado vea cómo logra dibujar con cierta soltura lo que anteriormente solo era una habilidad soñada.

Cristina Harillo, o como a ella le gusta que la conozcan coloquialmente por “Xtina”, imparte clases de artes plásticas en la Asociación Alarte, de la que es creadora y presidenta, en la calle Huertas. En su inquietud de transmitir el arte, fusiona la plasticidad con la música, como le gusta promover desde este local. En directo, ha mostrado al público asistente la creación de uno de sus motivos preferidos; las alas, mientras, David Hormigo, deleita con su música, una tendencia creativa que ella estima de suma importancia. Pero Alarte abarca más dentro de la cultura; las conferencias, exposiciones fotográficas, literarias, pictóricas…, si es arte, tiene cabida en ella. Es un fiel reflejo de su personalidad, inquietud y deseo de expandir la creatividad artística.

Un “tsunami cultural”

Todo este tsunami cultural, la enriquece y la hace evolucionar, pues la inspira para adentrarse y experimentar, fusionando técnicas diversas, buscando un equilibrio que compense lo mejor de cada una de ellas, unas veces con pinceles, paletas o sus manos, haciendo paradas frente a sus cuadros, mirando desde diversos ángulos y dejando que la impronta ejecute con la única premisa de la libre creatividad… enfocada en el expresionismo, la positividad y humanismo.

Un tema muy importante y recurrente en su creación plástica son las “alas”. Cristina Harillo encuentra en ellas su esencia personal, las alas representan la “libertad”, que salen de ella en alusión a su crecimiento personal y la creencia en sí misma y que le confieren la capacidad de expresar lo que siente en ese momento concreto. Sin embargo, y pese a ser un tema recurrente siempre son muy diferentes las unas de las otras, no hay dos creaciones semejantes, consigue en cada una de ellas transmitir una sensación distinta; vivencias, sensaciones, triunfos, deseos, aspiraciones, mediante la textura, forma, técnica, color...

Su expresión plástica no son solo cuadros, pinturas, pues le añade relieve, por lo que se puede considerar como una forma de escultura surgida de su afán por innovar y explorar nuevas técnicas mixtas. Ella pinta su alma en cada momento. Su formato habitual suele estar en los 120 x 100 cm., sobre madera.

Sus exposiciones -recordemos la importancia del mar para Cristina-, casualmente, se han centrado en ciudades costeras; de forma colectiva en el Jardín Botánico-Histórico de Málaga, a través de la Diputación en dos ocasiones; en una con una obra pictórica y en otra con una escultura. También en la capital de la Costa del Sol, ha expuesto en la Caja Blanca, un espacio cultural joven, y en la biblioteca de Churriana y en la prestigiosa Galería Van Gestel de Marbella. En Estepona tres veces, en la Casa de las Tejerinas. Ha expuesto en el Museo Cruz Herrera de La Línea de la Concepción, en la Sala de Exposiciones Cajasur de Algeciras. En Tarifa, dos veces, en el Castillo de Guzmán El Bueno.

En una de sus exposiciones, tuvo una muy grata experiencia con un colectivo de personas de la O.N.C.E., la mayoría de ellos invidentes. Con emoción, Cristina Harillo, recuerda aquel momento. Les propuso que tocasen con sus manos su cuadros, con relieve, y les describió los colores de aquella obra con el símil de los sentimientos. Estas personas al pasar las manos sobre la obra coincidían en la expresión de lo que percibían; frío, escalofrío, se sentían conmocionados. El nombre del cuadro es “Hielo”.

Como artista afirma que ella aprende mucho de aquellas personas que se detienen ante sus creaciones, les presta mucha atención a cómo reaccionan -como buena observadora de su entorno-, capta lo que perciben y la visión de las mismas y contrasta esas emociones con las que ella sentía al realizarla.

Otra faceta de Cristina Harillo es su humanismo, corriente que se caracteriza por un pensamiento antropocéntrico, en el que la persona es el eje de sus preocupaciones, pero que adapta a su estilo tan personal, en la que ella pretende en todo momento que lo positivo impregne a todos quienes se aproximen a su obra.

Pero no queda aquí, su sensibilidad con la sociedad es alta y su colaboración con asociaciones benéficas es uno de sus pilares más fuertes dentro su altruismo. Se entrega de pleno en causas nobles. Dona cuadros e incluso una de sus formas más conocidas en el apoyo a las mismas le lleva a pintar en directo acompañada de música.

Instituciones como la Sociedad de Fomento de Algeciras, SAF, han entregado en sus premios esculturas que Cristina Harillo ha creado expresamente para estos acontecimientos, e incluso se ha adentrado en el mundo de la alta joyería realizando bocetos para marcas muy reconocidas en su sector.

Le llena de gran satisfacción una de sus creaciones que permanentemente está al alcance de todos, su obra de mayor tamaño hasta el momento; un mural de grandes alas en la calle Tarifa, en la barrio de la Caridad de Algeciras, que ella creó con sus propias manos y que muchos usan a modo de “Photo Call” y “Selfies” y para el que nadie pasa desapercibido.

No muy lejos de allí, la mercería Mi Tienda, en ese mismo barrio, cuenta con un mural en su persiana, semejante, pero de menor tamaño, que llama, también, poderosamente la atención de los viandantes.

Cristina Harillo transmite una gran calidad humana, al igual que sus obras, es afable, cercana y su mensaje de positividad es una de sus mayores deseos para todos, lo plasma en sus obras. Se siente bien en ese contexto, no en vano es muy conocida por ser La Pintora de las Alas, todo un “piropo” para una artista plástica inigualable, que pronto nos sorprenderá con nuevas creaciones y nos dará nuevas alas a todos.