Una voz de cine: Jesús Jaén

Faltan pocos segundos para que sean las tres en punto de la tarde de un 10 de febrero 1983. Su concentración es total. Ha repasado todos los controles de la mesa de mezclas, está a la espera de las señales horarias, que oirá a través de la pre-escucha por uno de los altavoces de sus auriculares, por el otro, la señal en directo. Los vúmetros indican que la modulación de sonido y voz son las correctas. Es un procedimiento que ha aprendido de la mano de los mejores profesionales y jefe técnico de la emisora, Sebastián García, pero ahora será en directo.

Atrás quedan días de aprendizaje y corrección en las mezclas, la modulación de la voz y el tono. Ya no puede permitirse cometer ningún fallo, es mucha la responsabilidad pero para Jesús Jaén, Suso para los amigos, es un momento más que gratificante; su estreno como locutor de Los 40 Principales en la 95.7 FM, Radio Algeciras, no puede ocurrir en un día mejor y tan señalado: cumple 17 años y es el mejor regalo de cumpleaños de toda su vida.

Se encuentra solo, la puerta del estudio principal de directo de la FM está cerrada. Todo está insonorizado. Frente a él la mesa de mezclas, a su inmediata derecha las dos “cartucheras” una encima de la otra, donde se reproducen los jingles y la publicidad, en un dispositivo de cinta sin fin, los dos platos profesionales, los mismos que usan las emisoras musicales de radio en EEUU, para singles y LP's, uno de ellos reproduce el disco que está sonado en ese momento y el otro ya preparado para cuando accione el fader se active automáticamente y entre sonando exactamente donde comienza la música. A su izquierda, está flanqueado por dos aparatos Revox, de cinta abierta. Pero el que es un “juez” implacable y sin piedad, lo tiene justo delante de él, el micrófono, que se convierte en su mejor su aliado. La técnica es compleja y los aparatos ciertamente “se imponen al más despabilado”, pero él permanece seguro de sí mismo.

Son las tres en punto, terminan las señales horarias y con plena exactitud y profesionalidad, Jesús Jaén ha llevado el fader del micrófono a su posición y comienza a presentar el disco “Número Uno de Los 40 Principales”: Come Back and Stay, de Paul Young, tema que además es uno de sus preferidos. Todo ha salido a la perfección. Acaba de “nacer” uno de los mejores locutores de 40 Principales de toda España.

La técnica de la radio fórmula de Los 40 Principales es la adaptación a la radio española de la famosa fórmula American Top 40, esta muy estudiada y perfeccionada hasta el último detalle. El locutor debe cumplir unas normas de emisión y realización muy estrictas y de obligado cumplimiento, no sólo es presentar un tema musical, es hacerlo al modo de Los 40 Principales, algo nada sencillo y muy profesional. No todos los aspirantes consiguen entrar en antena, la gran mayoría no superan la fase de preparación.

Su voz es potente, profunda, grave, nítida y clara, que le llevará a hacer radio desde aquel lejano 1983 hasta nuestros días, 40 años de radio ininterrumpidos, desde Los 40 Principales, a Canal Sur Radio -fue el primer locutor en hablar a través de sus ondas-, y posteriormente a Cadena COPE en el Campo de Gibraltar, para desembarcar en 1997 en RTV Marbella y hasta la actualidad, donde presenta un magazine de entretenimiento con la mayor cota de audiencia de su entorno.

Aquel lejano regalo radiofónico por su cumpleaños se ha prolongado en el tiempo, su afición es su profesión. En aquellos momentos no se podía imaginar lo que el futuro le deparaba, ser además, una de la voces más cotizadas de España como actor de doblaje.

Jesús Jaén nos recibe en Marbella, en uno de sus chiringuitos preferidos a pie de la Playa de Venus y propiedad de su amigo Pepe, que nos ha facilitado sus instalaciones para hacer la entrevista. Un jovial Suso, por el que el tiempo casi no ha pasado, con su buen talante, toma asiento junto a los micrófonos y cámara que graba la entrevista. No puede resistir la tentación de probar los micros antes de comenzar a grabar.

Se siente cómodo, los micrófonos y las cámaras son su medio natural, lo domina plenamente. Recuerda aquellos días en la 95.7 FM con gran satisfacción. Su comienzo en el mundo de las ondas es puramente casual. Tras una fiesta en la Discoteca Cigarrón de Algeciras para recaudar fondos con propósitos benéficos, conoce a una de las pioneras de la emisora, Rosalía. Se anima a grabar en una casete un programa musical con medios muy caseros y la lleva a Radio Algeciras. Para su sorpresa, al día siguiente le llaman para decirle que les ha gustado. Apenas da crédito a esas palabras y le ofrecen unirse al equipo si supera las prácticas. Allí, de la mano de Juan Carlos Narváez, otros de los grandes profesionales que presenta los programas musicales y en un futuro, su flamante director, aprende las técnicas de mezclas, vocalización y presentación, tan estrictas y necesarias. En poco tiempo estará en antena.

Conoció y mantiene a día de hoy una buena amistad con muchos compañeros, pero recuerda concretamente a uno de ellos, con grandes bigotes, que le inspiraba y causaba gran respeto: Jesús Melgar. Uno de sus maestros, referente y con el tiempo un buen amigo, ya que le inspiraba la capacidad natural de Melgar para desenvolverse en cualquier faceta de la radio con absoluta soltura. No obstante, su dilatada carrera le ha llevado a lo más alto del mundo de la comunicación de nuestro país.

En sus horas libres, mientras efectúa el servicio militar en Madrid, Jesús Jaén sigue en Los 40 Principales, en Radio Móstoles. Allí, Rafael Revert, uno de los principales directivos y miembro del equipo fundador de la Cadena 40 Principales, le pide que se quede en Radio Madrid una vez finalice su estancia en el ejército y accede. Pero desde Algeciras, otro director, Carlos Vergara, intercede para que sea Algeciras donde continúe Jesús que ya se ha convertido en uno de los mejores locutores de la cadena.

Vergara le necesita para su ambicioso proyecto de llevar a la 95.7 FM a sus máximas cotas de audiencia y profesionalidad. Algo que consiguen plenamente junto a los demás locutores de la algecireña emisora. No en vano desde la propia central consideran que ese equipo de Los 40 Principales es uno de los mejores de España, a la altura de Madrid o Barcelona. De hecho, José Antonio Abellán, el famoso presentador de Los 40 en la década de los 80, viene hasta Algeciras en numerosas ocasiones para radiar desde allí a toda España la nueva lista de éxitos que se renueva cada sábado.

La carrera profesional de Jesús Jaén está lejos aún de llegar a su tope. Se abre una nueva etapa profesional en las ondas cuando ficha por Canal Sur TV y Radio en Sevilla. En 1988 es su voz la primera que sale en antena para toda Andalucía cuando se inaugura la emisora andaluza. Realiza programas con un formato diferente y eso enriquece su estilo. Por diversos motivos, decide volver al Campo de Gibraltar. Entra a formar parte del equipo de profesionales de Cadena COPE Campo de Gibraltar en 1995, como jefe de programas y locutor, con idéntico éxito.

En 1997 recibe una llamada de teléfono que va a suponer otro giro muy positivo en su vida profesional y que va a tener, además, una proyección muy favorable en su vida personal. Cuando descuelga el teléfono reconoce la voz de inmediato. Su interlocutor le llama por su nombre y le pregunta si sabe quién es... La voz es inconfundible, es Jesús Gil, en esos momentos alcalde de Marbella, quien le propone casi sin darle opción que fiche por RTV Marbella. Una oferta que no es para rechazar, pues todas las condiciones son del agrado de Suso y su incorporación al nuevo medio es casi inmediata. A día de hoy, Jesús Jaén sigue sin saber cómo consiguió Jesús Gil su teléfono privado. Pero para Gil pocas cosas eran imposibles.

Actor de doblaje

En Marbella se abre otra faceta profesional, la de actor de doblaje, en la que el registro de su voz llama la atención de los estudios del ramo. El famoso y aclamado director de cine Ridley Scott está seleccionando cual será su “voz” oficial en español para los documentales y making off de sus películas. Tras oír varias grabaciones, llega el turno de la Jesús Jaén. Ridley lo tiene muy claro, es esa la que quiere y le elige. Desde el estudio de doblaje llaman a Jesús y le preguntan dónde se encuentra en esos momentos. Él responde que de viaje visitando unas ruinas, ya que entre sus aficiones favoritas están la historia y la arqueología. Le dicen que lo tiene que dejar todo de lado, que tiene que interrumpir sus vacaciones y que se presente lo antes posible en el estudio ya que hay trabajo urgente: tiene que poner la voz en español al director de Alien el Octavo Pasajero, Blade Runner, Gladiator, Tormenta Blanca y Black Rain, entre otros éxitos cinematográficos.

Perfecciona durante al menos tres años todas las facetas de las inflexiones de la voz, pues para ser un buen actor de doblaje no sólo basta con tener un registro determinado -es aún más difícil que hacer radio-. El actor debe dar los matices de la personalidad del personaje doblado. Incluso matizar y enfatizar las entonaciones y estado de ánimo. Tarea nada sencilla. Jesús es un amante del mundo del cine y teatro y esta faceta le facilita ser también actor de cine, donde las entonaciones e inflexiones son fundamentales y esta será una herramienta clave en su faceta como actor de doblaje.

Es la adaptación española de Mike Brewer, el vendedor de Joyas sobre ruedas, que actualmente se emite en DMAX, donde el carismático presentador tiene muchos matices en cada estado de ánimo a lo largo de la búsqueda, compra, mejora y venta posterior del vehículo. Como mejor se puede apreciar la calidad de un actor de doblaje es cerrar los ojos y oír atentamente, ahí se pueden captar muchos mas detalles de un trabajo tan profesional.

Por la naturaleza del personaje, puede decirse también que su voz es galáctica. Más concretamente de Star Wars. La algecireña voz de Jesús Jaén es también la del personaje de la saga de la Guerra de las Galaxias The Mandalorian. Dobla a más personajes: los documentales de Canal de Historia, Odisea, Discovery Max, Crimen e investigación, Nat Geo, Ten... llevan el sello de su voz.

Jesús Jaén reconoce tener añoranza de su ciudad natal. Por motivos profesionales y tener la agenda más que saturada, apenas le queda tiempo para nada y pese a la cercanía con Marbella hace tiempo que no visita Algeciras. Tiene muchas ganas de pasear por la Plaza Alta, el Barrio de San Isidro, las playas de Getares y El Rinconcillo. Promete que en el primer hueco de su agenda será para reencontrarse con su ciudad, que ama sin duda alguna, donde, además, “nació”, profesionalmente, como locutor de radio. Una Algeciras que puede presumir de tener entre sus hijos a uno con una voz de cine.