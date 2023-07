José Antonio Caravaca, un pionero en las investigaciones del más allá y los ovnis

Su mirada es sincera, firme pero agradable, sin altanerías, inteligente y curiosa. La vanidad no forma parte de su forma de ser, ni el triunfo tampoco ha alterado su equilibrada personalidad. Estos rasgos, nos desvelan su modo de pensar y sentir, la un investigador, escritor y comunicador, que partiendo desde cero y con mucha humildad, ha llegado a la cima del mundo de la ufología, del más allá y de lo relativo al mundo de lo desconocido. La entrevista la realizamos en el Hotel Castillo de Castellar, un lugar con mucho encanto y muy sugerente para esta ocasión. Su director David Vaca y todo su equipo, se vuelcan con nosotros para que desde Europa Sur conozcamos mejor a José Antonio Caravaca, un algecireño en la cúspide del mundillo de los no identificados.

Desde muy joven, siendo aún un niño, ya se percató que su gran curiosidad le llevaba a interesarse por lo desconocido. Su programa preferido no era sobre dibujos animados o semejantes, muy al contrario, se quedada hipnotizado con la voz profunda, serena, firme, cautivadora y convincente de su presentador, el doctor Jiménez del Oso, un médico psiquiatra y comunicador al que también seducía lo desconocido y que en la década de los 70 y 80 apareció en varios programas de televisión, aunque fue La Puerta del Misterio de RTVE, donde acaparó la mayor parte de su éxito. Fue precisamente con este programa donde José Antonio Caravaca, aún siendo un crío, ya tenía claro cual era su vocación: la investigación de los temas fronterizos con la ciencia. En esos momentos no podía imaginar que llegaría a lo más alto; su blog, artículos y libros sobre esos temas han sido traducidos al griego, inglés, francés, polaco e, incluso, al japonés. Es en el país del sol naciente donde tiene un autentica legión de seguidores, como en EEUU y Latinoamérica.

La casualidad no existe, es por algo, como él mismo sentencia. Al tiempo que veía los programas del doctor Jiménez del Oso, un día conoce en Algeciras a Andrés Gómez Serrano. Jefe accidental de la Policía Local de Algeciras y nacido también en esta ciudad, fue desde 1947 uno de los pioneros del la investigación Ovni, cuando él mismo tuvo un encuentro con el mundo de lo desconocido, mientras efectuaba el servicio militar en las inmediaciones de La Almoraima.

Andrés Gómez Serrano imparte en diversos centros educativos de la ciudad sus conferencias y Caravaca, literalmente, no se pierde ni una. En el turno de preguntas José Antonio, plantea preguntas muy interesantes que no pasan desapercibidas para Gómez Serrano, que detecta el potencial del futuro investigador. Surge ahí una amistad entre ambos que marcará el rumbo profesional de Caravaca. Gómez Serrano será su referente y guía, una colaboración solamente interrumpida por el fallecimiento del pionero de la investigación un 25 de enero de 2016. Fue a él al que la mayoría de los más destacados investigadores han consultado, pedido su opinión y criterio profesional.

El caso de Juan González Santos, un funcionario del Ayuntamiento de Algeciras que en su tiempo libre vende los productos de su huerta a establecimientos hoteleros de la comarca, es el que inicia la carrera profesional de Caravaca. Aquí entra en contacto con J.J. Benítez, que en uno de sus libros destaca por su importancia un encuentro con un objeto, acontecido a principios de los 80, en la zona de la Marchenilla, en el término municipal de esta ciudad, en la antigua carretera nacional 340.

Tras ese encuentro, Santos adquiere unos conocimientos sobre botánica muy avanzados, así como la sanación a través las plantas. Su inteligencia y capacidad de análisis se multiplican tras este avistamiento, algo que es relativamente frecuente en los testigos en este tipo de encuentros cercanos.

Este caso, muy peculiar, le abre las puertas a relacionarse con otros investigadores de relevada posición a nivel nacional. Comienza a publicar en la revista Enigmas y allí conoce a Iker Jiménez, cuya fuerte amistad, de más de treinta años, perdura a día de hoy. Sus investigaciones le llevan a Perú, México, Egipto, Reino Unido, entre otros países. Sus libros son pronto grandes referentes en el mundo de la ufología y lo desconocido. Su forma de investigar, con rigurosidad, objetividad y sin vuelos innecesarios, le granjean el crédito de sus seguidores.

Pero su capacidad de investigación y análisis le llevan más lejos. Con todos los datos aportados por sus investigaciones, llega a una serie de conclusiones que le permiten tirar de ese extraño hilo que hay tras este fenómeno y elabora una teoría muy revolucionaria que publica en su libro Teoría de la Distorsión. Así la explica: “Es muy factible que lo que hemos estado catalogando hasta el presente día como testimonios confiables de una presencia alienígena en nuestro planeta, obedezca, en realidad, a otro tipo de manifestaciones más relacionadas con la percepción humana de otras realidades o dimensiones que con la existencia de unos hipotéticos viajeros espaciales. Según mis planteamientos existe un fenómeno antiquísimo que en determinadas y especificas circunstancias, es capaz de presentarse ante nuestros ojos adoptando diferentes roles socioculturales, que nosotros hemos etiquetado como sobrenaturales o extraordinarios. Lo que ocurre es que, en cada época, estas misteriosos apariciones se adecúan a una determinada estética acorde con nuestra cultura y ciencia”.

Esta teoría está siendo el soporte de otros conocidos investigadores a nivel, incluso internacional, ya que se ha convertido en una herramienta de análisis para poder construir hipótesis muy válidas para avistamientos y que, interpretadas bajo esta visión, aportan claridad a la hora de comprender lo sucedido, su mecanismo y ofrecer una conclusión factible, una explicación más que probable de lo sucedido a estos fenómenos tan escurridizos y en la gran mayoría de los casos, sin pruebas tangibles que analizar físicamente.

A día de hoy ha publicado además otros ocho libros: Los OVNIS de Julio Verne, En la mente de los OVNIS, ICA. La increíble historia de un pasado que nunca existió, Encuentros cercanos con OVNIS. OVNIS. Las 50 mejores evidencias. OVNIS. Las operaciones secretas de la CIA, Expediente Roswell: El informe definitivo, Hay otros mundos, pero están en este y La última profecía de Julio Verne, todos ellos muy valorados por la crítica.

Su particular forma de investigación, su bagaje en este campo, el no lanzar nunca las campanas al vuelo y su natural inteligencia le han llevado más allá de la mera investigación. Es uno de los pioneros a la hora de aplicar la Inteligencia Artificial, especialmente a la fotografía, otra de sus aficiones, para profundizar en detalles que la mera reconstrucción con medios digitales no puede aportar por sí misma. Es un campo incipiente pero complejo, sin embargo sus resultados son muy interesantes y aportan datos a las investigaciones que de otro modo resultarían muy difíciles de obtener.

Colaboración con Iker Jiménez

El investigador más mediático es indudablemente Iker Jiménez, que acapara con sus programas Cuarto Milenio y Horizonte, toda esta temática en televisión. Caravaca y Jiménez, públicamente han manifestado que les gusta trabajar juntos on-line, por la noche y hasta altas horas de la madrugada, ya que comparten mucha información. Tal es así, que a principios de este año, hay un nuevo apartado dentro de Cuarto Milenio, El Cronovisor, en el que Iker y Caravaca investigan casos muy impactantes, como el de la casa de Amityville, una población del condado de Suffolk, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, con unos asesinatos no muy bien esclarecidos y con sus posteriores manifestaciones paranormales en esta vivienda.

El Cronovisor, adopta su nombre de un supuesto aparato inventado por el sacerdote Marcello Pellegrino Ernetti, en la década de los cincuenta, que permitiría ver imágenes de hechos acontecidos en el pasado, sin límite. Caravaca, justifica este nombre para el programa, ya que define muy bien cual es la filosofía de lo que se investiga y lo han estrenado a lo grande, en portada y con un gran despliegue informativo en Cuarto Milenio el pasado 26 de marzo de este año. Aplicando la Inteligencia Artificial, descubren datos sorprendes de una de las fotografías, cuestiones contradictorias, pero evidentes, que abren nuevas puertas a este caso muy conocido a nivel internacional.

La Inteligencia Artificial, la está aplicando también a sus investigaciones actuales y pasadas, pues le va a permitir profundizar algunos aspectos que sin esta herramienta no podría teorizar sobre otras posibilidades.

Es cauto y reservado con respecto a sus actuales investigaciones, no desea aventurar nada hasta que tenga bien claro que los datos que tiene sean prácticamente concluyentes y no cambien su veredicto posteriormente. La misma filosofía aplica a su producción literaria: sólo un grupo muy selecto y cercano conoce el contenido de su próximo libro.

Sin embargo, habla abiertamente de su mayor deseo en estos momentos; junto a otras personas, entre ellas Silvia, hija de Andrés Gómez Serrano, lograr un merecido, pero póstumo homenaje al pionero de la investigación UFO en España, con una serie de conferencias y la presentación de un libro sobre la vida del investigador.

También quiere lograr que Algeciras tenga una exposición permanente, una especie de “museo” sobre los más de 600 casos investigados por Gómez Serrano, entre ellos vídeos facilitados por pescadores locales en los que se ven OVNIS entrando y saliendo del mar en el Estrecho de Gibraltar y de otro no menos espectacular, apenas conocido por un selecto grupo de personas cercanos al investigador, sobre un incidente OVNI en un acuartelamiento del ejército español, en el Campo de Gibraltar, en la década de los 50, un caso extremadamente silenciado por su propia naturaleza y las circunstancias propias de la época…

La carrera como escritor, investigador, divulgador y teórico del fenómeno OVNI y del más allá de José Antonio Caravaca, lejos de haber llegado a la cúspide, nos depara aún sorprendentes casos, que verán la luz, a medio plazo.