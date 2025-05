Gibraltar impide a España el seguimiento científico de los daños ocasionados por los rellenos costeros del Eastside Project

Gibraltar/La Fiscalía de Área de Algeciras ha puesto negro sobre blanco un problema de fondo en el conflicto ambiental abierto por el relleno costero de Gibraltar: la imposibilidad de España de evaluar científicamente los daños ocasionados en el medio marino. En el decreto de conclusiones por el que abren diligencias de investigación penal, el Ministerio Público advierte de que los investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO) no han podido realizar ningún seguimiento en la zona donde se ejecuta el proyecto urbanístico conocido como Eastside Project al haber intervenido las fuerzas de seguridad del Peñón para impedirlo.

El Equipo de Protección de la Naturaleza (Eprona) de la Guardia Civil, detalla la Fiscalía de Medio Ambiente, "hace constar la imposibilidad de realizar una evaluación de los daños producidos, al haber resultado inviable la realización de seguimiento científico alguno en la zona de ejecución del proyecto por parte de los investigadores del Instituto Español de Oceanografía que tenían encomendada dicha tarea, debido a la intervención de las fuerzas de seguridad de Gibraltar”, detalla el citado decreto del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Sur.

El IEO es un centro nacional dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y es la principal institución pública dedicada a la investigación en ciencias del mar en España. Además de su labor investigadora, el organismo asesora científicamente al Gobierno español, a las comunidades autónomas y a la Unión Europea sobre la sostenibilidad de los recursos pesqueros, la protección del medio ambiente marino y el conocimiento científico de los océanos.

En el contexto del proyecto inmobiliario gibraltareño, que sigue ganando terreno al mar con materiales extraídos de una cantera española en Casares (Málaga), los científicos del IEO tenían encomendada la tarea de estudiar los posibles efectos del vertido masivo de rocas sobre el ecosistema submarino del área. Sin embargo, los intentos de realizar ese trabajo han sido imposibles hasta la fecha.

La Fiscalía añade, además, que a día de hoy no hay constancia de que se haya retomado el estudio: “Se informa que hay un seguimiento bionómico de la zona programado para principios del año 2025, requiriendo apoyo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Consta oficio último con fecha del 2 de abril de 2025 de los Equipos de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras en el que se nos informa de que aún no se ha tenido conocimiento del inicio del estudio en la zona por parte del Instituto Español de Oceanografía, no habiéndose recibido solicitud de colaboración en ese sentido”.

Relacionado La Fiscalía de Medio Ambiente abre una investigación en varios frentes sobre los rellenos del Eastside de Gibraltar en aguas españolas

El caso adquiere especial notoriedad tras la denuncia presentada por el grupo ecologista Verdemar, que alertó del uso de piedras procedentes de una cantera española para rellenar la costa este de Gibraltar. La Fiscalía ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci´n nº 2 de La Línea para esclarecer si los rellenos de la colonia podrían constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Por el momento, y según la Fiscalía, la dimensión real del impacto sigue siendo un misterio, precisamente por la falta de información científica provocada por la actuación de las autoridades gibraltareñas.