Fotos de la presentación del calendario benéfico 2025 de Besana Asociación Síndrome de Down Campo de Gibraltar

La asociación reconoce a los artistas que han participado en esta edición y a las empresas colaboradoras

La asociación Down Campo de Gibraltar Besana ha presentado este jueves su calendario benéfico en un emotivo acto celebrado en el auditorio Millán Picazo de Algeciras que contó con la presencia de usuarios, colaboradores, artistas y voluntarios de la asociación.

Durante la gala se entregaron distinciones a los artistas que participaron en esta edición: Mari Luz Navarro, Santos Álvarez León, Antonio Peralta 'El Kuko', Don José, Juan Sierra, David Morales, Antonio Aras, Brisa Fenoy, Ismael Pinteño, Bernardo Martínez Torres, Yeyo Argüez y Celeste Lozano Rubio.

También se reconoció la labor de las empresas colaboradoras: MYG Palmones, DOCKS, Puenteuropa, Fideliza S.L, Prácticos del Puerto de Algeciras, Portuarios de Algeciras (FAASPA), Bar Casa Pepe, PADILLA SILA, Q ROS Bar, Taller de Radiadores LERENA, Frida Beautiful Pub, El Pargo, Sergio Zea, Talleres Álvarez Núñez, Un Cuarto Más, Bar Rincón de Luis, Contratiempo, Coco Beauty y Heladería Pingüi.