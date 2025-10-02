Europa reprende a España por dejar sin medios a los guardias civiles que luchan contra el narco en el Campo de Gibraltar

El presidente de la delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Bogdan Rzonca, atiende a la prensa junto al alcalde de Algeciras, el pasado 27 de mayo.

Año y medio después del asesinato de los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez Carracedo en Barbate, arrollados por una narcolancha el 9 de febrero de 2024, Europa ha lanzado un serio aviso al Gobierno español por la falta de medios con los que trabajan las fuerzas de seguridad en el Campo de Gibraltar.

Según adelanta este miércoles El Mundo, el informe preliminar de la misión de eurodiputados que en mayo visitó Algeciras y Barbate para investigar aquel ataque concluye que el narcotráfico y la trata de personas en la zona “son hoy más peligrosos y violentos” y que es urgente reforzar la protección de los agentes.

El documento, al que ha tenido acceso el citado diario, remarca la “necesidad de proteger adecuadamente a los que nos protegen”, e insta al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, a realizar “inversiones significativas en recursos, personal, formación y tecnología avanzada”. Una reprimenda en toda regla después de que las familias de los fallecidos denunciaran la desigualdad de medios con los que patrullaban los agentes en comparación con las potentes embarcaciones de los narcos.

Durante su visita, los eurodiputados se reunieron con responsables policiales, fiscales y antidroga en el Ayuntamiento de Algeciras y en el Puerto, tercer punto de entrada de cocaína en Europa tras Róterdam y Amberes. Allí escucharon a los supervivientes de la zódiac embestida, que relataron la desprotección con la que siguen trabajando cada semana en operaciones de alto riesgo.

El informe incluye además dos reivindicaciones históricas de la Guardia Civil y la Policía Nacional: que la profesión policial sea reconocida como de riesgo en toda la Unión Europea y que los actos violentos contra los agentes se consideren eurodelitos, lo que permitiría penas más severas y evitaría la impunidad.

Estas medidas fueron planteadas ya en 2023 por la Confederación Española de Policía (CEP), tras detectar un aumento de agresiones a los cuerpos de seguridad. El asesinato de Barbate precipitó la tramitación urgente de esa petición, respaldada después con una carta enviada al Parlamento Europeo por las familias de las víctimas. En ella denunciaban “inacción política” 15 meses después de los hechos: ni más agentes ni más medios habían llegado a la zona.

La misión comunitaria estuvo presidida por el polaco Bogdan Rzoca (ECR) y contó con diputados del PPE, S&D y Patriotas por Europa, entre ellos los españoles Juan Ignacio Zoido, Maravillas Abadía, Lina Gálvez, Mireia Borrás y Nora Junco. El informe final será debatido en Bruselas, pero su borrador ya anticipa un mensaje claro: Europa certifica lo que las familias y los agentes llevan años denunciando: que el Campo de Gibraltar sigue siendo la frontera más desprotegida frente al narcotráfico.

El recuerdo de Barbate, aún abierto

El 9 de febrero de 2024 marcó un antes y un después en la lucha contra el narco en el Estrecho. Esa noche, la narcolancha embistió la pequeña zodiac en la que patrullaban los guardias civiles Miguel Ángel González, buzo de 39 años natural de San Fernando y vecino de Los Barrios, y David Pérez Carracedo, de 43 años, integrante del Grupo de Acción Rápida con base en Navarra. Murieron en el acto, y su caso desató una ola de indignación en el Campo de Gibraltar y en toda España. Desde entonces, sus familias y compañeros insisten en que nada ha cambiado: las mismas embarcaciones rápidas y potentes siguen campando frente a la fragilidad de los medios oficiales.

La misión parlamentaria no estuvo exenta de polémica. El grupo socialista europeo se opuso inicialmente a la visita, temiendo que sirviera como arma política contra el Gobierno de Pedro Sánchez, acusado desde la comarca de inacción frente al narcotráfico. Finalmente, la delegación salió adelante y, tras su paso por Andalucía, su borrador se ha convertido en un argumento de presión que trasciende lo policial: Europa señala con el dedo a España por no dotar de medios suficientes a los agentes en la frontera sur del continente.