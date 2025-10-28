El Estrecho, nudo logístico para el Mundial de Fútbol 2030 entre España, Portugal y Marruecos

El Estrecho de Gibraltar está llamado a desempeñar un rol fundamental como territorio de enlace entre las tres naciones que organizarán la Copa Mundial de Fútbol de 2030. España, Portugal y Marruecos acogerán el primer Mundial de la historia entre dos continentes, una oportunidad para el desarrollo y la proyección internacional; y también un gran reto en materias como la seguridad, la logística y las infraestructuras. Mucho ha cambiado el mundo y el fútbol desde aquel primer Mundial de 1930 en Uruguay que ganó la selección anfitriona.

Huelva, provincia cuna del fútbol en España, acogió durante este mes de octubre la 41 edición del Congreso de Periodistas del Estrecho organizado por la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar con la colaboración del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía y la Asociación de la Prensa de Huelva. Medio centenar de profesionales de la comunicación de España y Marruecos compartieron experiencias dando continuidad a la edición de 2024 -celebrada en Tetuán y Tánger- e igualmente centrada en el evento global.

La condición de Andalucía como puente geográfico y base potencial para un importante número de las 48 selecciones que disputarán el torneo requiere de mejoras en infraestructuras en el área del Estrecho de Gibraltar que faciliten la fluidez en el trasiego tanto de los aficionados como de los equipos que ubiquen sus concentraciones en la comunidad.

El desdoble de la N-340 entre Algeciras y Vejer (el único tramo sin doble plataforma entre Cádiz y Barcelona) se erige como una necesidad perentoria. Si en 1997 fue posible prolongar la autovía A-7 desde la Bahía de Algeciras hasta Sotogrande para la celebración de la Ryder Cup de golf, la reconversión de la sinuosa carretera nacional debería formar ya parte de la agenda del Ministerio de Transportes. Así quedó en evidencia durante los debates entre los informadores.

Hasta el momento, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha sido la única administración que ha puesto claramente sobre la mesa la coincidencia del Mundial como una palanca de oportunidad para materializar el desdoble, pendiente desde hace décadas. Más aún dado que el Puerto de Tarifa prevé un importante incremento de viajeros para el verano de 2030. Será una cuestión añadida al trasiego habitual de la Operación Paso del Estrecho, ya que Tarifa permite desembarcar en Tánger en apenas 40 minutos; ideal para excursiones de un día para ver los partidos que se disputen en la ciudad norteafricana.

Vista general del Puerto de Tarifa. / Vanessa Pérez

El túnel bajo las aguas del Estrecho, en el que España y Marruecos trabajan desde 1982 a través de sendas sociedades públicas, seguirá siendo un ejercicio de diseño e ingeniería. El proyecto es "técnicamente viable", según el criterio del Grupo de Trabajo de Ingeniería del Futuro de la demarcación en Madrid de Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos expuesto en una reciente jornada de trabajo. Pero no verá la luz a tiempo para la cita deportiva.

El diseño contempla la construcción de dos túneles ferroviarios de vía única, dedicados al transporte de pasajeros y mercancías, junto a una galería de servicio y seguridad. Uno de los principales retos es el desconocimiento del terreno a nivel geológico y geotécnico, lo que obligará a ejecutar una galería submarina de reconocimiento que podría tardar entre seis y ocho años en completarse.

Andalucía, base para las selecciones

El congreso de periodistas, patrocinado por la Diputación Provincial de Cádiz -con el apoyo institucional de la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de Huelva y el Puerto de Huelva- trajo hasta la capital onubense a un plantel de expertos en fútbol para abordar la temática desde varias perspectivas, incluyendo una visión histórica. El programa se complementó con visitas de los informadores de las dos delegaciones (española y marroquí) a enclaves señalados de la historia del deporte rey en España como el estadio Nuevo Colombino del Recreativo de Huelva (decano del fútbol español) y las minas de Riotinto, cerca de donde se disputó el primer partido de fútbol documentado en España.

Juan Antonio Hipólito (APH), Rosario Pérez (APCG), David Toscano (Diputación de Huelva) y Francisco Muñoz (Ayuntamiento de Huelva), en la inauguración del Congreso. / A. R.

El vicepresidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, José Antonio Fernández, expuso las claves que harán de Andalucía una región central para el desarrollo del Mundial y la logística de las selecciones. "Andalucía recoge las mejores condiciones para la concentración de las selecciones. Está a pocas horas por carretera de Portugal y Marruecos y es la línea de trabajo que tenemos de aquí a final de la década", explicó Fernández en un coloquio moderado por Juan Francisco Aguilera, redactor de deportes de Onda Algeciras TV, celebrado en el moderno Centro de la Comunicación Jesús Hermida.

España tendrá once sedes; Marruecos aportará seis (la mayoría en construcción) y Portugal otras dos sedes con tres estadios. Todos deberán cumplir los exigentes requisitos de seguridad de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación). Tras quedar descartada Málaga como sede por la importante inversión que requeriría el estadio de La Rosaleda, Sevilla se erige como la única ciudad que acogerá partidos en Andalucía. "A nivel de estadio, La Cartuja está adaptado a los requisitos de la FIFA. Si hay que hacer alguna inversión, será menor", sostuvo Fernández. Los accesos y aparcamientos al campo siguen siendo una asignatura pendiente, puesto que aún permanecen explanadas de tierra que datan de la Expo 92 y las conexiones del transporte público con el centro de Sevilla son irregulares.

Marruecos se prepara

En Marruecos, el Mundial de 2030 está mucho más presente entre su sociedad que en España y Portugal, donde la cita se atisba más lejana. Las obras millonarias para la construcción de nuevos estadios, entre ellos un espectacular complejo en Casablanca, ya están en marcha junto con las renovaciones de los recintos de Tánger y Agadir.

El periodista Imad Benhmij ofreció una ponencia en la que repasó el hecho de que Marruecos sea el primer país árabe y africano que ha llegado a las semifinales del Mundial (Catar 2022). "La organización conjunta del Mundial es también un reflejo de las buenas relaciones bilaterales España-Marruecos, que se encuentran en un nivel muy alto", detalló.

Benhmij apuntó a la oportunidad de desarrollo para las ciudades sedes de Marruecos en apartados como las infraestructuras, como ya sucediera en la Barcelona olímpica o en la Sevilla de la Exposición Universal de 1992. Entre las obras pendientes, la ampliación del puerto de Daklha o la mejora de la autovía entre la ciudad de Tánger y el puerto de Tánger-Med junto con la red de hospitales y otras prestaciones sociales. El túnel bajo el Estrecho, como ya se ha indicado, está considerado como una entelequia a apenas cinco años vista. "Al menos, las distancias entre Portugal, España y Marruecos son asequibles en viajes cortos. Nada que ver con el Mundial de 2026 entre Canadá, Estados Unidos y México", reflexionó.

El grupo de periodistas en el Nuevo Colombino, estadio del Recreativo de Huelva. / M. G.

La gran final, ¿en el Bernabéu o en Casablanca?

La conferencia Una mirada periodística al Mundial 2030 reunió a tres comunicadores que han vivido la selección española desde dentro: Joaquín Maroto (AS), Miguel Ángel Lara (Marca) y José Manuel Oliva (COPE).

Los tres, con amplia experiencia siguiendo las concentraciones de la Selección Española, se posicionaron a favor del Santiago Bernabéu como estadio que debería acoger la final frente al nuevo campo que se construye en Casablanca. "El estadio más adaptado por tradición y peso en la historia del fútbol es el Santiago Bernabéu, no hay otro igual. Es como Las Ventas al toreo o la Scala de Milán a la ópera", defendió Maroto.

Los periodistas subrayaron que el conjunto nacional es un ejemplo para la relación con los medios de comunicación, dado que hay relativa accesibilidad a jugadores y otros protagonistas durante las concentraciones. "Si lo hace España, lo puede hacer el resto de selecciones", coincidieron. Maroto, Lara y Oliva igualmente apuntaron al cada vez más relevante papel de la mujer en el periodismo deportivo, reflejo de la realidad en la que son mayoría en las facultades.

La mesa redonda con periodistas deportivos. / A. R.

Otra forma de jugar al fútbol

Los exfutbolistas onubenses Isabelo Ramírez y Joaquín Pichardo acercaron a los periodistas la realidad del fútbol a mediados y finales del siglo XX. Ramírez (82 años) militó en el Recreativo, Sevilla, Celta de Vigo y Santander antes de retirarse con 39 años. Vivió un ascenso del 'Recre' y jugó nueve años en Primera. "Y le marqué un gol a Paco Gento. Yo con 24 años y él con 34. El fútbol era más duro, más fuerte, a mí me gustaba más", rememoró.

Pichardo vistió la elásticas del Recreativo, Sevilla y Hospitalet, entre otros clubes. Las lesiones le apartaron prematuramente de los terrenos de juego con solo 25 años. Un recuerdo amargo que no le resta brillo al hecho de haberse enfrentado a Diego Armando Maradona en los terrenos de juego. "Era un espectáculo verle jugar. Sus pases eran lo mejor", apuntó ante el colectivo de informadores.

Isabelo Ramírez (centro) y Joaquín Pichardo (d.) junto a José Antonio Fernández (RFAF). / A. R.

Muchas cuestiones han cambiado desde entonces, desde la profesionalización de los banquillos y cuerpo técnico a la exposición de los propios futbolistas. "Nosotros dábamos la cara", resumió Ramírez, en comparación con el nivel de exposición pública de las actuales concentraciones.