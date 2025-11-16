España y Marruecos refuerzan la seguridad marítima en el Estrecho con ejercicios conjuntos en el marco de la OTAN

La Armada española y la Marina Real marroquí han realizado en los últimos días unos ejercicios conjuntos en aguas del estrecho de Gibraltar en el marco de la operación SeaGuardian del Mando Marítimo de la OTAN, que consiste en la monitorización del tráfico, actividades, amenazas y condiciones del entorno marítimo, garantizar la seguridad y actuar llegado el caso para combatir el terrorismo.

Según ha confirmado el Estado Mayor de la Defensa, fueron dos fragatas, la Reina Sofía española y la marroquí Tarik Ben Ziyad las que llevaron a cabo diversas actividades en aguas de Tánger, el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. Entre ellas, explica que colaboraron en "una serie de ejercicios de evoluciones y otros de visita y registro simultáneo", todos ellos destinados a "reforzar la cooperación" y "potenciar su implicación (la de Marruecos) en la seguridad marítima regional". Esta operación de la OTAN permite detener y registrar barcos sospechosos, así como salvaguardar infraestructuras críticas y rutas marítimas bajo autorización específica.

Los ejercicios entre España y Marruecos. / E. M. D.

Marruecos es considerado un “aliado principal no perteneciente a la OTAN” desde hace años, como ha quedado demostrado una vez más esta semana durante el despliegue de la fragata Reina Sofía, que incluso atracó al principio de la semana en el Puerto de Tánger como parte de su misión de vigilancia y protección de la navegación en el oeste del Mediterráneo. Omar Moro, presidente del Consejo Regional de Tánger-Tetuán-Alhucemas, participó en una recepción oficial y evidenció el interés de Marruecos en mantenerse al día con los desarrollos internacionales en el campo de la seguridad marítima, especialmente en las aguas del Mediterráneo.

La recepción contó con la presencia de varios funcionarios marítimos y diplomáticos españoles y marroquíes, donde se exhibieron las capacidades del barco y las capacidades técnicas y de entrenamiento de los miembros de la tripulación, además de discutir los mecanismos de coordinación entre los países socios para fortalecer la seguridad marítima regional.

La fragata Reina Sofía permanece desplegada en el Estrecho durante todo el mes de noviembre en un momento en el que se producen cada vez más avistamientos frente a las costas del Campo de Gibraltar de buques que Rusia utiliza como soporte para la guerra de Ucrania. Se trata tanto de embarcaciones con bandera rusa sobre los que pesan sanciones por el supuesto transporte de armas para las acciones bélicas en territorio ucraniano, como de las que integran la llamada flota fantasma, formada por buques sin bandera o bajo registros de conveniencia que navegan entre el Atlántico y el Mediterráneo cargados con el petróleo que el Kremlin usa para financiar la guerra.

Reina Sofía

La fragata Reina Sofía (F-84) de la Armada Española es un buque con más de tres décadas de servicio. Fue botada el 19 de julio de 1989 y entregada a la Armada el 30 de octubre de 1990. Desde su base en la Base Naval de Rota (Cádiz), ha participado en numerosas misiones nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los escoltas principales de la flota española. Pertenece a la clase Santa María (F-80), una serie de fragatas de diseño robusto y versátil que han sido el núcleo de la defensa marítima española durante décadas.

A bordo de la Reina Sofía. / E. M. D.

El buque ha desempeñado un papel destacado en misiones internacionales de seguridad marítima y cooperación multilateral. En febrero de 2025, partió desde Rota para integrarse en la Operación Atalanta (EUNAVFOR Somalia), en el océano Índico, donde realizó labores de protección de buques del Programa Mundial de Alimentos y lucha contra la piratería. Tras casi cinco meses de despliegue, regresó en junio de 2025, con más de 200 personas a bordo, un helicóptero SH-60B y un sistema aéreo no tripulado Scan Eagle. Durante la misión, participó en ejercicios conjuntos con la Marina de la India en el mar Arábigo, fortaleciendo la cooperación internacional y el intercambio operativo entre fuerzas navales.

Además de Atalanta, la Reina Sofía ha formado parte de otras operaciones de la OTAN y de la Unión Europea, como la Sea Guardian en el Mediterráneo, contribuyendo a la seguridad de las rutas marítimas y al control de actividades ilícitas.

Tarik Ben Ziyad

La fragata Tarik Ben Ziyad de la Marina Real de Marruecos, se ha consolidado como uno de los buques más modernos y versátiles del país. Con un desplazamiento de 3.500 toneladas, 120 metros de eslora y una tripulación de aproximadamente 180 personas, está diseñada para operaciones de escolta, patrulla y defensa antiaérea y antisubmarina.

V>igilancia desde la Reina Sofia frente a Tánger. / E. M. D.

Su propulsión CODAG combina turbina de gas y motores diésel, permitiendo alcanzar velocidades de hasta 27 nudos, mientras que su armamento incluye misiles antibuque, cañón de 76 mm, torpedos antisubmarinos y sistemas de defensa aérea de corto y medio alcance.

Este navío juega un papel clave en la protección de las rutas marítimas estratégicas del Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar.