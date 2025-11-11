Rusia vuelve a usar el estrecho de Gibraltar con un buque sancionado por el transporte de armas para la guerra de Ucrania

El estrecho de Gibraltar vuelve a convertirse en un punto estratégico para la acción bélica de Rusia durante la invasión de Ucrania. Durante la madrugada del sábado fue avistado muy cerca de la costa del Campo de Gibraltar, rumbo al Mediterráneo, el buque de carga Lady D, sobre el que pesa una sanción del Gobierno de EEUU por su presunta participación en el transporte de armamento y material militar ruso en plena guerra y que pertenece a una empresa señalada por la Unión Europea (UE) por el mismo motivo.

El propietario y operador del Lady D es la compañía MG-Flot LLC, anteriormente conocida como Transmorflot LLC, con sede en Rusia. Esta empresa, dedicada formalmente al transporte marítimo de mercancías, figura hoy en la lista de entidades sancionadas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados por su vinculación con actividades que apoyan el esfuerzo bélico del Kremlin. Según el Departamento del Tesoro de EEUU, el Lady D fue incluido en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bajo el programa RUSSIA-EO14024, que sanciona a empresas y activos considerados “instrumentales para el sostenimiento de la guerra rusa en Ucrania”.

Según figura en la base de datos ucraniana War & Sanctions, el buque ha sido identificado en operaciones de transporte de exportaciones rusas de armas hacia India a través del estrecho del Bósforo, lo que implicaría un uso dual —civil y militar— del carguero. Además, la misma fuente registra casos de apagado del AIS, una práctica habitual entre los llamados “buques oscuros” que buscan ocultar su posición real o su actividad comercial.

El tránsito de buques rusos sancionados, como el Lady D, por el Mediterráneo occidental y el estrecho de Gibraltar preocupa a las autoridades marítimas europeas. En los últimos meses, diversas embarcaciones de bandera rusa han sido detectadas frente a las costas de España y Marruecos, lo que aumenta la necesidad de reforzar la inspección portuaria y el cumplimiento de sanciones internacionales.

Si bien no hay constancia pública de escalas recientes del LADY D en puertos españoles, su sola presencia en aguas cercanas puede tener implicaciones legales y diplomáticas. La legislación europea prohíbe proporcionar “servicios técnicos o financieros” a buques designados en listas de sanciones, lo que afecta a navieras, consignatarios, aseguradoras y agentes portuarios.

Construido en 2006 en el astillero QingShan de Wuhan, China, el LADY D es un buque de carga general de 137 metros de eslora y 21 metros de manga, con un peso muerto de más de 12.000 toneladas y un tonelaje bruto de 9.611. En principio, sus características lo sitúan entre los buques medianos de transporte multipropósito, capaz de operar tanto en puertos fluviales como en rutas oceánicas.

El Lady D forma parte de una red creciente de buques rusos sancionados desde 2022. Estas embarcaciones, según fuentes de inteligencia naval, facilitan el transporte de recursos estratégicos, como petróleo, carbón o incluso equipos militares, sorteando embargos y controles internacionales.

La estrategia consiste en mantener la fachada de actividad mercante, pero alterar rutas, cambiar nombres o incluso registrar los buques en terceros países con regulaciones marítimas más flexibles. En el caso del Lady D, registros previos señalan que anteriormente navegó bajo otros nombres, el último Maliy B.S., y otras banderas, lo que sugiere un intento de modificar su identidad corporativa en el contexto de las sanciones.

Desde que el estrecho del Bósforo y el estrecho de los Dardanelos (que conectan el Mar Negro con el Mediterráneo) se han vuelto más regulados o sometidos a mayores controles — debido a la guerra en Ucrania y por Turquía — Rusia ha incrementado el uso de rutas alternativas, entre ellas la que pasa por el estrecho de Gibraltar. Según datos del Ministerio de Defensa de España, el paso de buques rusos junto a la comarca había crecido un 50 % en 2024 comparado con 2023.

Aunque las autoridades turcas controlan estrictamente el tránsito por el estrecho del Bósforo, diversos reportes indican que el Lady D ha atravesado la zona en repetidas ocasiones, una ruta clave para conectar el Mar Negro —donde se ubican los principales puertos militares rusos— con el Mediterráneo. Desde allí, los buques pueden alcanzar puertos en Egipto, Siria, India o incluso África.