La Unión Europea aprueba el abordaje de los buques de la flota fantasma de Rusia que atraviesan el estrecho de Gibraltar

Más de la mitad del petróleo ruso transportado por mar cruza entre el Atlántico y el Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar en buques sin bandera o bajo registros de conveniencia de países permisivos con estas prácticas. Y se prevé que el número aumente. Este lunes, la Unión Europea (UE) ha dado un paso al frente para combatir esta flota fantasma con la que entiende que Moscú financia la invasión de Ucrania y que incluso actúa "como plataforma de lanzamiento para ataques híbridos", un tipo de guerra que mezcla medios convencionales (como las fuerzas militares) con herramientas no convencionales (ciberataques, propaganda, operaciones psicológicas o presión económica).

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, ha afirmado tras una reunión de los ministros de Exteriores europeos en Luxemburgo que la intención es "dar una respuesta más robusta, que incluye más poderes para abordar a los buques de la flota en la sombra". Para ello, los Estados realizarán consultas sobre "las mejores prácticas y las acciones" que pueden adoptar. Además, elaborarán un documento para coordinar cómo se realizarán esos abordajes y las indagaciones previas de los buques. "Esto implica, por supuesto, aplicar las sanciones, pero también cómo contactar con terceros países, los Estados de abanderamiento, y cómo utilizar las herramientas del derecho internacional en relación con el abordaje de buques e investigar a fondo sus actividades", ha añadido.

La UE ha encargado además un informe sobre cómo debe aplicar la coordinación internacional en lo que respecta al grupo de trabajo del G7 (formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) y sobre qué papel pueden jugar las operaciones que ya están en marcha en el ámbito marítimo: Irini (para hacer cumplir el embargo de armas a Libia), Aspides (en respuesta a los enfrentamientos de los hutíes con el transporte marítimo internacional en el Mar Rojo) y Atalanta (lucha contra la piratería frente al Cuerno de África y el océano Índico occidental). "Son misiones que también podemos utilizar en este sentido o analizar sus mandatos", explica Kallas. "No podemos utilizarlas ahora, pero analizaremos sus mandatos para ver cómo podemos utilizarlas en el futuro", insiste.

Los ministros de Exteriores han nombrado un coordinador entre los Estados miembros y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). "Esto será realmente efectivo, porque los rusos son muy creativos en este sentido, y nosotros también debemos serlo para abordar todos estos problemas. Así, seremos más efectivos y rápidos", ha subrayado Kaja Kallas.

El Estrecho de Gibraltar ha sido un punto clave en las rutas de la flota fantasma. En los primeros seis meses de 2024, más de la mitad del petróleo ruso transportado por mar pasó por esta vía, utilizando buques con una media de 17 años de antigüedad. Esta situación aumenta el riesgo de accidentes y vertidos de crudo, similar al desastre del Prestige en 2002. Pero la previsión es que el número de estos petroleros que cruzan frente a las costas del Campo de Gibraltar y de Ceuta aumente.

Para comprenderlo hay que saber que estos fletes discurren por los corredores marítimos en aguas internacionales de los Dispositivos de Separación de Tráfico (DST) de Finisterre, estrecho de Gibraltar y Canarias, según el análisis que realiza el Real Instituto Elcano. Todos los petroleros transitan por el de Finisterre o incluso más al oeste, fuera del sistema de reporte. Los que van con destino a China, la India o Singapur, continúa hacia el sur por Tenerife-Gran Canaria-Fuerteventura e incluso los buques hacen escala en puerto para cargar combustible. Pero esta situación es temporal. El motivo es la inseguridad en el eje de navegación que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, vía Bab Al-Mandab, pero cuando amaine y los huzí deje de ser una amenaza para la navegación comercial, vendrán también al estrecho, que ahora sólo recorren los petroleros que van a Turquía y Suez. Canarias quedará sólo expuesta a los buques cuyo destino es Dakar o Brasil.

Estos buques carecen de seguro internacional y suelen operar sin cumplir con las normativas medioambientales y de seguridad. Su presencia representa una amenaza significativa para el medio ambiente marino y la seguridad de la navegación. La Unión Europea ha expresado su preocupación, advirtiendo que un incidente con la flota fantasma podría provocar derrames de petróleo y otros tipos de contaminación hídrica, con consecuencias devastadoras para la economía azul y las comunidades costeras.