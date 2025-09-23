La Armada española localiza en el Estrecho de Gibraltar al buque espía ruso Viktor Leonov

El Estrecho de Gibraltar, de nuevo escenario del paso de un buque de guerra ruso en plena guerra de Ucrania bajo la estricta vigilancia de la Armada española. Esta vez fue la fragata Reina Sofia (F84) la monitoreó al buque especializado en inteligencia electrónica de la Armada rusa Viktor Leonov (CCB 175), que navegó desde el interior del Mediterráneo hacia el océano Atlántico.

La fragata Reina Sofía, con base en Rota, ya hizo un seguimiento a un submarino y a un buque auxiliar rusos que transitaban por aguas de interés español este mismo mes de septiembre. En aquel caso mantuvo un seguimiento del submarino Novorossiysk y el buque auxiliar Yakov Grebelsky.

El Viktor Leonov, que pasó junto al Campo de Gibraltar el domingo 21 de septiembre, es un buque de inteligencia de la Armada de Rusia, perteneciente a la clase Vishnya (también conocida como clase Meridian), diseñada específicamente para tareas de recopilación de información electrónica y de señales. Fue construido en la década de 1980 en los astilleros de Polonia, cuando aún existía la Unión Soviética, y entró en servicio en 1988 bajo el nombre de Odograf. Tras la disolución de la URSS, pasó a formar parte de la Flota del Norte rusa y en 2004 fue renombrado como Viktor Leonov, en honor a un marino soviético condecorado como Héroe de la Unión Soviética por su participación en operaciones navales durante la Segunda Guerra Mundial.

El buque tiene un desplazamiento aproximado de 3.500 toneladas y una eslora de unos 94 metros. Aunque cuenta con armamento ligero para su autodefensa, su función principal no es el combate, sino la recopilación de inteligencia. Para ello está equipado con sistemas avanzados de radar, antenas de intercepción y equipos especializados para la vigilancia de comunicaciones, tanto militares como civiles, así como para el seguimiento de movimientos de flotas y ensayos de armamento.

El Viktor Leonov suele operar en misiones cercanas a la costa este de Estados Unidos y el Caribe, lo que en varias ocasiones ha generado atención mediática y diplomática. Su presencia ha sido detectada en aguas internacionales cerca de puertos estratégicos estadounidenses y bases navales, coincidiendo con momentos de tensión en las relaciones entre Washington y Moscú. Estas misiones, aunque legales en el marco del derecho internacional marítimo al mantenerse en aguas internacionales, son vistas como acciones de presión y disuasión propias de la guerra de inteligencia. También ha sido monitoreado en otros países como Francia e Irlanda.

Hoy en día el buque continúa activo dentro de la Flota del Norte, y sigue siendo uno de los principales instrumentos de Rusia para la recolección de datos electrónicos en el Atlántico. Su actividad refleja la continuidad de las prácticas de espionaje naval de la era soviética y su importancia en el panorama actual de competencia geopolítica.

Despliegue

El despliegue del Viktor Leonov en el Mediterráneo se produce en medio de una intensificación de las actividades de inteligencia marítima rusa en toda Europa. Desde principios de 2025, se han observado varios buques de la Armada rusa cerca del Reino Unido y los países nórdicos, especialmente en el Mar del Norte y el Canal de la Mancha.

El propio Viktor Leonov ya fue monitoreado el 14 de abril de 2025 en el Estrecho de Gibraltar. El patrullero de altura Audaz (P-45) también mantuvo una vigilancia estrecha mientras el buque transcurría aquel día por el Estrecho. El paso fue considerado normal según el derecho internacional, dado que el Viktor Leonov navegó en aguas internacionales, pero generó alerta debido a que este tipo de buques de guerra electrónica están diseñados para interceptar comunicaciones militares y civiles, analizar señales electrónicas y vigilar la actividad naval de países de la OTAN.